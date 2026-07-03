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Deniz Göktaş Gözaltına Alındı: Gözler Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Hasan Can Kaya Gibi İsimlere Çevrildi

Deniz Göktaş Gözaltına Alındı: Gözler Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Hasan Can Kaya Gibi İsimlere Çevrildi

Deniz Göktaş
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.07.2026 - 10:28
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Komedyen Deniz Göktaş, yaptığı 'Ölü Deniz' gösterisinin YouTube'da yayınlanması ve milyonlarca izlenmesinin ardından gözaltına alındı. Mizah yaptıktan sonra açılan soruşturma ve gözaltı kararına ünlü-ünsüz binlerce kişiden tepki yağdı. Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasına dair çağrılar artarken, destek mesajlarının sayısı da her geçen dakika artmaya devam etti. Ancak bir komedyen olarak Deniz Göktaş'ın yaptığı gösteriden sonra gözaltına alınması sonucu gözler Türkiye'nin ünlü komedyenlerine çevrildi. Fatih Portakal da Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Hasan Can Kaya, Beyazıt Öztürk, Baturay Özdemir gibi isimlere seslenirken sosyal medyada açıklama yapması beklenen isimler arasında Ata Demirer de yer aldı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Şahan Gökbakar
Oyuncu

Şahan Gökbakar

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Komedyen Deniz Göktaş, sahne aldığı Harbiye'deki gösterisini YouTube'da yayınlamasının ardından gözaltına alındı.

Komedyen Deniz Göktaş, sahne aldığı Harbiye'deki gösterisini YouTube'da yayınlamasının ardından gözaltına alındı.

Hakkında CİMER'e şikayette bulunulduğu da öğrenilen Deniz Göktaş'ın 'stand-up gösterisi' sonrası gözaltına alınması sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Mizah suç değildir' paylaşımları artarken sanat camiasından gazetecilere pek çok isim destek açıklaması yaptı.

Hemen hemen her olayda olduğu gibi bir kez daha önemli bir konu tartışma meselesi haline geldi.

Hemen hemen her olayda olduğu gibi bir kez daha önemli bir konu tartışma meselesi haline geldi.

'Bir komedyenin yaptığı şakalar sebebiyle gözaltına alınmasının ardından diğer komedyenler tepki göstermeli, destek açıklaması yapmalı mı?' sorusu yeniden gündeme gelirken tartışma konusu olan destek ihtiyacıyla birlikte gözler bu kez ülkenin en popüler isimlerine çevrildi. Türkiye'nin en ünlü komedyenleri Cem Yılmaz, Ata Demirer, Şahan Gökbakar, Hasan Can Kaya, Beyazıt Öztürk, Baturay Özdemir gibi isimler sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Fatih Portakal da yaptığı paylaşımla Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Hasan Can Kaya, Beyazıt Öztürk ve Baturay Özdemir'e seslendi.

Fatih Portakal da yaptığı paylaşımla Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Hasan Can Kaya, Beyazıt Öztürk ve Baturay Özdemir'e seslendi.
twitter.com

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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