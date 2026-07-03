Deniz Göktaş Gözaltına Alındı: Gözler Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Hasan Can Kaya Gibi İsimlere Çevrildi

Komedyen Deniz Göktaş, yaptığı 'Ölü Deniz' gösterisinin YouTube'da yayınlanması ve milyonlarca izlenmesinin ardından gözaltına alındı. Mizah yaptıktan sonra açılan soruşturma ve gözaltı kararına ünlü-ünsüz binlerce kişiden tepki yağdı. Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasına dair çağrılar artarken, destek mesajlarının sayısı da her geçen dakika artmaya devam etti. Ancak bir komedyen olarak Deniz Göktaş'ın yaptığı gösteriden sonra gözaltına alınması sonucu gözler Türkiye'nin ünlü komedyenlerine çevrildi. Fatih Portakal da Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Hasan Can Kaya, Beyazıt Öztürk, Baturay Özdemir gibi isimlere seslenirken sosyal medyada açıklama yapması beklenen isimler arasında Ata Demirer de yer aldı.