article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
BİM'e Bez Gardırop Geliyor! 10 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Bez Gardırop Geliyor! 10 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
03.07.2026 - 10:31 Son Güncelleme: 03.07.2026 - 10:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

10 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erkek Deniz Şortu 219 TL

Erkek Deniz Şortu 219 TL

  • Riders Lee Erkek Tshirt 329 TL

  • Ev Elbisesi Kadın 239 TL

  • Hambez Şort Kadın 269 TL

  • Şort Erkek (Keten görünümlü) 179 TL

  • Hasır Siperlik Şapka Kadın 99 TL

  • Gabardin Şort Erkek 389 TL

  • Hambez Kapri Kadın (Büyük Beden) 329 TL

  • Hambez Şort Erkek (Büyük Beden) 329 TL

  • Hambez Şort Erkek 269 TL

  • Çocuk Kova Şapka 99 TL

  • Bebek Kova Şapka 99 TL

  • Bebek Kep 89 TL

  • Desenli Toka Çeşitleri 69 TL

  • Hasır Kol Çantası 329 TL

  • Dagi Kız/Erkek Çocuk İç Çamaşır Seti 199 TL

  • Bato Külot Kadın 79 TL

  • Büstiyer Kadın 99 TL

Bez Gardırop 799 TL

Bez Gardırop 799 TL

  • Plastik Saklama Kabı Çeşitleri: 45 TL

  • Maisonette El Havlusu 69 TL

  • Maisonette Yüz Havlusu 109 TL

  • Kurulama Bezi 2'li Set: 59 TL

  • Su Emici Paspas 99 TL

  • Kurutma Topu 139 TL

  • Sesli Home Kilim 299 TL

  • Sesli Home Kilim 199 TL

  • Jüt 4'lü Çekmece İçi Organizer 219 TL

  • Jüt Organizer Kutu 199 TL

  • Jüt Kapaklı Kare Kutu 225 TL

  • Okyanus Sürahi 159 TL

  • Ortadan Açılır Çöp Kovası 85 TL

  • Kare Kase Seti 3'lü 139 TL

  • Jüt Kapaklı Çamaşır Sepeti 329 TL

  • Pirinç Süzgeci: 45 TL

  • Tuzluk / Biberlik Seti 2'li: 49 TL

  • Büyük Süpürgeli Faraş: 105 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 59 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 35 TL

Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 3 TL

Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 3 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 1000 cc 22 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc 16 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc 14 TL

  • Glass in Love Cam Ayaklı Dondurmalık 3'lü 120 ml 109 TL

  • Glass in Love Desenli Pipetli Cam Bardak 400 ml 175 TL

  • Glass in Love Cam Kupa 35 TL

  • LAV Tessa Cam Çerezlik / Tatlı Kasesi 3'lü 240 cc 135 TL

  • LAV Tessa Su Bardağı 3'lü 149 TL

  • LAV Tessa Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TL

  • LAV Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 119 TL

  • Eva Cam Çay Bardağı 6'lı 159 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL

  • Rakle Gravürlü Desenli Meşrubat Bardağı 2'li 159 TL

  • Desenli Metal Tepsi 39 TL

  • Desenli Metal Tepsi 49 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler: 55 TL

  • Hobby Life Katlanır Çamaşır Selesi 219 TL

  • Hobby Life Katlanır Su Kovası 159 TL

  • Bulaşıklık 109 TL

  • Kızartma Kevgiri: 65 TL

  • Happy Life Kapaklı Silikon Buzluk: 39 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın