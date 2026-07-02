500 TL ve Altına Alabileceğiniz Hayatı Kolaylaştıran 12 Kullanışlı Ürün
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Hayatımızı kolaylaştıran pratik ürünlere hepimiz bayılıyoruz, hele bir de bu ürünler cüzdanımızı yormuyorsa keyfimize diyecek yok! Özellikle online alışveriş dünyasında kaybolmadan, doğrudan net fayda sağlayan ve bütçenizi asla yormayacak fiyat/performans canavarlarını arıyorsanız hemen sizi aşağıya alalım.
Bu içerik 02.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Gölgenizin tadını rüzgardan kaçmadan kesintisiz çıkarmak ve plaj konforunuzu katlamak için çantanıza atmanız gereken en işlevsel yazlık ekipmanlardan biri.
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Bitki çayı tüketmeyi sevenlerin veya demlikte kalan bayat çaylar yerine her fincanda taze demlenmiş dökme çay keyfi arayanların vazgeçilmezi olacak bir ürün.
Hem aydınlatma hem de püfür püfür bir serinlik sunan bu asılabilir mini vantilatör, tam bir açık hava kurtarıcısı.
Yurt dışı seyahatlerinde, aldığınız ithal teknolojik ürünlerde veya farklı priz tiplerine sahip otellerde şarj krizi yaşamamak için bu adaptör tam bir can simidi.
Özellikle gün boyu bilgisayar başında klavye kullananların, sporcuların veya bilek sağlığını korumak isteyenlerin elinden düşürmeyeceği bir ürün
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Minimalist tasarımı sayesinde dilediğiniz her yere kolayca gizleyebileceğiniz bu mini kamera, hareket algılama ve dönebilen lens yapısıyla evinizin güvenliğini uzaktan da olsa kontrol altında tutmanızı sağlıyor.
Evdeki priz sayısı yetmediğinde imdada yetişen bu çoklayıcı, sadece fiş sayısını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda pahalı elektronik cihazlarınızı ani voltaj dalgalanmalarına karşı koruyor.
Evdeki arıtma cihazınızın filtresinin değişme zamanının gelip gelmediğini anlamak veya içtiğiniz suyun ne kadar temiz olduğunu test etmek isterseniz bu ürünü kaçırmayın.
Tüylü dostlarınızla dışarıda yürüyüşe çıktığınızda, parkta veya uzun araba yolculuklarında su içirmek artık çok daha hijyenik ve pratik.
Evde aniden ortaya çıkan banyo sızıntıları, duvar çatlakları veya su sızdıran boru ek yerleri için usta çağırmaya gerek bırakmayan acil durum kiti.
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Anahtarlığınıza takabileceğiniz kadar küçük ama performansıyla karanlık sokakları veya kamp alanlarını anında aydınlatacak kadar güçlü bir cep herkülü.
Kamp yaparken, akşam yürüyüşlerinde, bisiklet sürerken veya evde elektrikler kesildiğinde ellerinizi tamamen özgür bırakan güçlü bir aydınlatma.
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