500 TL ve Altına Alabileceğiniz Hayatı Kolaylaştıran 12 Kullanışlı Ürün

Type-C ile kolayca şarj edilebilen, suya dayanıklı bu mini COB fener; arkasındaki güçlü mıknatısı sayesinde araba tamir ederken veya kampta metal yüzeylere sabitlenerek eller serbest bir şekilde harika bir ışıldak görevine dönüşüyor.

Hem acil durumlar için çantanızda bulunması gereken hem de outdoor aktivitelerin vazgeçilmezi olan ultra fonksiyonel bir yardımcı.

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