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500 TL ve Altına Alabileceğiniz Hayatı Kolaylaştıran 12 Kullanışlı Ürün

etiket 500 TL ve Altına Alabileceğiniz Hayatı Kolaylaştıran 12 Kullanışlı Ürün

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.07.2026 - 18:22
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Hayatımızı kolaylaştıran pratik ürünlere hepimiz bayılıyoruz, hele bir de bu ürünler cüzdanımızı yormuyorsa keyfimize diyecek yok! Özellikle online alışveriş dünyasında kaybolmadan, doğrudan net fayda sağlayan ve bütçenizi asla yormayacak fiyat/performans canavarlarını arıyorsanız hemen sizi aşağıya alalım.

Bu içerik 02.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Gölgenizin tadını rüzgardan kaçmadan kesintisiz çıkarmak ve plaj konforunuzu katlamak için çantanıza atmanız gereken en işlevsel yazlık ekipmanlardan biri.

Gölgenizin tadını rüzgardan kaçmadan kesintisiz çıkarmak ve plaj konforunuzu katlamak için çantanıza atmanız gereken en işlevsel yazlık ekipmanlardan biri.

Yaz aylarında plajda veya kampta rüzgar yüzünden sürekli uçan, devrilen şemsiyelerle uğraşma devri kapandı. Kamp sandalyenize saniyeler içinde monte edebileceğiniz bu pratik sabitleyici aparat, şemsiyenizi sandalyenize sımsıkı kenetliyor.

Linkini buraya bıraktım.

Bitki çayı tüketmeyi sevenlerin veya demlikte kalan bayat çaylar yerine her fincanda taze demlenmiş dökme çay keyfi arayanların vazgeçilmezi olacak bir ürün.

Bitki çayı tüketmeyi sevenlerin veya demlikte kalan bayat çaylar yerine her fincanda taze demlenmiş dökme çay keyfi arayanların vazgeçilmezi olacak bir ürün.

Kaliteli paslanmaz çelik malzemesi sayesinde uzun ömürlü ve sağlıklı bir kullanım sunarken, ultra ince süzgeç gözenekleri sayesinde çay yapraklarının bardağınıza sızmasını tamamen engelliyor.

Linki burada.

Hem aydınlatma hem de püfür püfür bir serinlik sunan bu asılabilir mini vantilatör, tam bir açık hava kurtarıcısı.

Hem aydınlatma hem de püfür püfür bir serinlik sunan bu asılabilir mini vantilatör, tam bir açık hava kurtarıcısı.

Sıcak yaz gecelerinde çadır içinde veya balkon sefalarında esinti arayanlar için taşınabilir harika bir çözüm.

Linkini buraya bıraktım.

Yurt dışı seyahatlerinde, aldığınız ithal teknolojik ürünlerde veya farklı priz tiplerine sahip otellerde şarj krizi yaşamamak için bu adaptör tam bir can simidi.

Yurt dışı seyahatlerinde, aldığınız ithal teknolojik ürünlerde veya farklı priz tiplerine sahip otellerde şarj krizi yaşamamak için bu adaptör tam bir can simidi.

Linki burada.

Özellikle gün boyu bilgisayar başında klavye kullananların, sporcuların veya bilek sağlığını korumak isteyenlerin elinden düşürmeyeceği bir ürün

Özellikle gün boyu bilgisayar başında klavye kullananların, sporcuların veya bilek sağlığını korumak isteyenlerin elinden düşürmeyeceği bir ürün

Ayarlanabilir direnç seviyeleri sayesinde parmak ve bilek kaslarınızı aşama aşama güçlendirmenizi sağlıyor. Bilek ağrılarını önlemek ve el motor becerilerini taze tutmak için ofis masanızda mutlaka bulunması gereken kompakt bir yardımcı.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Minimalist tasarımı sayesinde dilediğiniz her yere kolayca gizleyebileceğiniz bu mini kamera, hareket algılama ve dönebilen lens yapısıyla evinizin güvenliğini uzaktan da olsa kontrol altında tutmanızı sağlıyor.

Minimalist tasarımı sayesinde dilediğiniz her yere kolayca gizleyebileceğiniz bu mini kamera, hareket algılama ve dönebilen lens yapısıyla evinizin güvenliğini uzaktan da olsa kontrol altında tutmanızı sağlıyor.

Linki burada.

Evdeki priz sayısı yetmediğinde imdada yetişen bu çoklayıcı, sadece fiş sayısını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda pahalı elektronik cihazlarınızı ani voltaj dalgalanmalarına karşı koruyor.

Evdeki priz sayısı yetmediğinde imdada yetişen bu çoklayıcı, sadece fiş sayısını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda pahalı elektronik cihazlarınızı ani voltaj dalgalanmalarına karşı koruyor.

Üzerinde yer alan entegre led lambası sayesinde koridorlarda veya yatak odasında yumuşak bir gece lambası görevi de görerek tek üründe iki büyük ihtiyacı birden çözüyor.

Linkini buraya bıraktım.

Evdeki arıtma cihazınızın filtresinin değişme zamanının gelip gelmediğini anlamak veya içtiğiniz suyun ne kadar temiz olduğunu test etmek isterseniz bu ürünü kaçırmayın.

Evdeki arıtma cihazınızın filtresinin değişme zamanının gelip gelmediğini anlamak veya içtiğiniz suyun ne kadar temiz olduğunu test etmek isterseniz bu ürünü kaçırmayın.

Linki burada.

Tüylü dostlarınızla dışarıda yürüyüşe çıktığınızda, parkta veya uzun araba yolculuklarında su içirmek artık çok daha hijyenik ve pratik.

Tüylü dostlarınızla dışarıda yürüyüşe çıktığınızda, parkta veya uzun araba yolculuklarında su içirmek artık çok daha hijyenik ve pratik.

Linki burada.

Evde aniden ortaya çıkan banyo sızıntıları, duvar çatlakları veya su sızdıran boru ek yerleri için usta çağırmaya gerek bırakmayan acil durum kiti.

Evde aniden ortaya çıkan banyo sızıntıları, duvar çatlakları veya su sızdıran boru ek yerleri için usta çağırmaya gerek bırakmayan acil durum kiti.

Her evde acil durumlar için bir kenarda durması gereken hayat kurtarıcı malzemelerden biri.

Linki burada.

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Anahtarlığınıza takabileceğiniz kadar küçük ama performansıyla karanlık sokakları veya kamp alanlarını anında aydınlatacak kadar güçlü bir cep herkülü.

Anahtarlığınıza takabileceğiniz kadar küçük ama performansıyla karanlık sokakları veya kamp alanlarını anında aydınlatacak kadar güçlü bir cep herkülü.

Type-C ile kolayca şarj edilebilen, suya dayanıklı bu mini COB fener; arkasındaki güçlü mıknatısı sayesinde araba tamir ederken veya kampta metal yüzeylere sabitlenerek eller serbest bir şekilde harika bir ışıldak görevine dönüşüyor. 

Hem acil durumlar için çantanızda bulunması gereken hem de outdoor aktivitelerin vazgeçilmezi olan ultra fonksiyonel bir yardımcı.

Linki burada.

Kamp yaparken, akşam yürüyüşlerinde, bisiklet sürerken veya evde elektrikler kesildiğinde ellerinizi tamamen özgür bırakan güçlü bir aydınlatma.

Kamp yaparken, akşam yürüyüşlerinde, bisiklet sürerken veya evde elektrikler kesildiğinde ellerinizi tamamen özgür bırakan güçlü bir aydınlatma.

Linki burada.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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