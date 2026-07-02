Aktar ve Market Devri Kapandı: Bitki Çaylarının Satışı Artık Sadece Eczanelerde Yapılacak
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Sağlık Bakanlığı, tedavi amacıyla tüketilen tıbbi bitki çaylarının üretimi ve satışı için yepyeni bir dönemi başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ruhsatlı tıbbi bitki çayları artık tıpkı ilaçlar gibi karekodla takip edilecek ve sadece eczanelerde satılacak. Günlük tüketilen normal meyve ve bitki çaylarının market veya aktarlardaki satışı ise bu düzenlemenin dışında kalacak.
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Şifa bulmak amacıyla tüketilen bitkisel çayların satışında ve üretiminde köklü bir değişikliğe gidildi.
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Tüketicilerin aklına takılabilecek en önemli konulardan biri olan market ve aktar satışlarına da bu yönetmelikle kesin ve net bir çizgi çekildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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