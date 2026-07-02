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Aktar ve Market Devri Kapandı: Bitki Çaylarının Satışı Artık Sadece Eczanelerde Yapılacak

Aktar ve Market Devri Kapandı: Bitki Çaylarının Satışı Artık Sadece Eczanelerde Yapılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2026 - 08:24
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Sağlık Bakanlığı, tedavi amacıyla tüketilen tıbbi bitki çaylarının üretimi ve satışı için yepyeni bir dönemi başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ruhsatlı tıbbi bitki çayları artık tıpkı ilaçlar gibi karekodla takip edilecek ve sadece eczanelerde satılacak. Günlük tüketilen normal meyve ve bitki çaylarının market veya aktarlardaki satışı ise bu düzenlemenin dışında kalacak.

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Şifa bulmak amacıyla tüketilen bitkisel çayların satışında ve üretiminde köklü bir değişikliğe gidildi.

Şifa bulmak amacıyla tüketilen bitkisel çayların satışında ve üretiminde köklü bir değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, tıbbi bitki çayları tamamen Sağlık Bakanlığı'nın güvencesi ve denetimi altına alındı. Bugünden itibaren, insan sağlığına doğrudan etki eden ve özel olarak ruhsatlandırılan bu ürünler, vatandaşlara yalnızca eczaneler üzerinden güvenli bir şekilde ulaştırılacak.

Vatandaşın güvenilir ve doğru ürüne ulaşmasını hedefleyen bu adım kapsamında, tüm ruhsatlandırma işlemleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından titizlikle yürütülecek. Kuruma yapılan eksiksiz başvurular en geç doksan gün içerisinde karara bağlanırken, onay alan her bir paket tıpkı reçeteli ilaçlarda olduğu gibi karekod sistemiyle donatılacak. Ürün Takip Sistemi'ne entegre edilecek bu karekodlar sayesinde, tıbbi bitki çaylarının üretim bandından çıkıp eczane raflarına gelene kadar geçirdiği tüm yolculuk, kutu bazında ve saniye saniye izlenebilecek.

Tüketicilerin aklına takılabilecek en önemli konulardan biri olan market ve aktar satışlarına da bu yönetmelikle kesin ve net bir çizgi çekildi.

Tüketicilerin aklına takılabilecek en önemli konulardan biri olan market ve aktar satışlarına da bu yönetmelikle kesin ve net bir çizgi çekildi.

Sadece keyifli içim, hoş koku veya normal beslenmeye destek amacıyla tüketilen standart meyve ve bitki çayları ile takviye edici gıdalar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetiminde eski usulle satılmaya devam edecek. Ancak Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış, belirli bir dozu, hazırlama şekli ve özel kullanım uyarıları bulunan 'tıbbi' ibareli çaylar kesinlikle eczane dışında bulunamayacak.

Yeni dönem, bu hassas ürünleri formüle edecek ve üretecek kişilere de ciddi uzmanlık şartları getiriyor. Tıbbi çayları piyasaya sürecek gerçek veya tüzel kişilerin tıp, eczacılık, kimya ya da biyoloji gibi alanlarda lisans eğitimi almış ve fitoterapi sertifikası bulunan uzmanları çalıştırması zorunlu kılındı. Hatta eczacıların kendi laboratuvarlarında hastaya özel olarak hazırlayacağı karışımlar bile, bakanlığın yayınlayacağı özel kılavuzlara sıkı sıkıya bağlı kalacak. Bununla birlikte satın alınan her kutunun ambalajında, içindeki bitkinin Türkçe ve Latince bilimsel ismi ile ne oranda kullanıldığı tüm şeffaflığıyla yer alacak.

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer yönü ise doğanın ve yerel bitki örtüsünün korunmasına yönelik alınan önlemler oldu. Ülkemizin zengin florasında yetişen ve sadece Türkiye'ye özgü endemik olan bitkiler, kalite ve etkililiği bilimsel verilerle kanıtlandığı takdirde bu çayların üretiminde kullanılabilecek. Fakat bu işlem yapılırken doğal denge kesinlikle gözetilecek; üreticiler doğadan topladıkları bitkilerin soyunun tükenmemesi için sürdürülebilir temin planlarını ve uluslararası koruma sözleşmelerine uyduklarını resmi belgelerle ispatlamak zorunda kalacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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