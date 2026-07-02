Aktar ve Market Devri Kapandı: Bitki Çaylarının Satışı Artık Sadece Eczanelerde Yapılacak

Sadece keyifli içim, hoş koku veya normal beslenmeye destek amacıyla tüketilen standart meyve ve bitki çayları ile takviye edici gıdalar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetiminde eski usulle satılmaya devam edecek. Ancak Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış, belirli bir dozu, hazırlama şekli ve özel kullanım uyarıları bulunan 'tıbbi' ibareli çaylar kesinlikle eczane dışında bulunamayacak.

Yeni dönem, bu hassas ürünleri formüle edecek ve üretecek kişilere de ciddi uzmanlık şartları getiriyor. Tıbbi çayları piyasaya sürecek gerçek veya tüzel kişilerin tıp, eczacılık, kimya ya da biyoloji gibi alanlarda lisans eğitimi almış ve fitoterapi sertifikası bulunan uzmanları çalıştırması zorunlu kılındı. Hatta eczacıların kendi laboratuvarlarında hastaya özel olarak hazırlayacağı karışımlar bile, bakanlığın yayınlayacağı özel kılavuzlara sıkı sıkıya bağlı kalacak. Bununla birlikte satın alınan her kutunun ambalajında, içindeki bitkinin Türkçe ve Latince bilimsel ismi ile ne oranda kullanıldığı tüm şeffaflığıyla yer alacak.

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer yönü ise doğanın ve yerel bitki örtüsünün korunmasına yönelik alınan önlemler oldu. Ülkemizin zengin florasında yetişen ve sadece Türkiye'ye özgü endemik olan bitkiler, kalite ve etkililiği bilimsel verilerle kanıtlandığı takdirde bu çayların üretiminde kullanılabilecek. Fakat bu işlem yapılırken doğal denge kesinlikle gözetilecek; üreticiler doğadan topladıkları bitkilerin soyunun tükenmemesi için sürdürülebilir temin planlarını ve uluslararası koruma sözleşmelerine uyduklarını resmi belgelerle ispatlamak zorunda kalacak.