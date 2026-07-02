Magazin Dünyasını Sarsan İddia: China Suárez, Mauro Icardi’yi Terk Etti, Peri Masalı Bitti!

Şu ana dek ne China Suárez ne de Mauro Icardi cephesinden konuyla ilgili doğrulayıcı ya da yalanlayıcı resmi bir açıklama gelmedi. Tarafların sessizliği söylentilerin boyutunu daha da büyütürken, kamuoyu ve hayranlar bu sürpriz ayrılığın kesinleşip kesinleşmediğini öğrenmek için taraflardan gelecek ilk açıklamayı merakla bekliyor.