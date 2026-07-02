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Magazin Dünyasını Sarsan İddia: China Suárez, Mauro Icardi’yi Terk Etti, Peri Masalı Bitti!

Magazin Dünyasını Sarsan İddia: China Suárez, Mauro Icardi’yi Terk Etti, Peri Masalı Bitti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2026 - 07:40
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Uzun süredir kriz yaşadıkları konuşulan China Suárez ve Mauro Icardi cephesinden çarpıcı bir ayrılık haberi geldi. Ünlü gazeteci Yanina Latorre'nin iddiasına göre, artan kıskançlık krizleri ve şiddetli tartışmaların ardından yorulan China Suárez, son olarak da Mauro Icardi'nin bir başka kadınla mesajlaşmasını yakalaması üzerine ilişkiyi tamamen bitirme kararı aldı.

Kaynak: https://www.haceinstantes.com/noticia...
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Magazin gündemine bomba gibi düşen son iddialara göre, China Suárez ile Mauro Icardi arasındaki çalkantılı aşk hikayesi resmen sona erdi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen son iddialara göre, China Suárez ile Mauro Icardi arasındaki çalkantılı aşk hikayesi resmen sona erdi.

'Sálvese Quien Pueda' adlı televizyon programında açıklamalarda bulunan tanınmış sunucu ve gazeteci Yanina Latorre, günlerdir dilden dile dolaşan ayrılık dedikodularını detaylandırarak ilişkinin bitiş nedenlerini kamuoyuyla paylaştı. Latorre'nin ifadelerine göre, ikili arasında son haftalarda giderek tırmanan çatışmalar artık tahammül edilemez bir noktaya ulaştı ve ipleri koparan taraf, bu ilişkiye daha fazla devam etmek istemeyen ünlü oyuncu China Suárez oldu.

Ayrılığın perde arkasındaki temel sebep olarak, çiftin mahrem hayatında yaşanan bitmek bilmeyen sorunlar ve Icardi'nin sergilediği bazı tutumlar gösteriliyor.

Ayrılığın perde arkasındaki temel sebep olarak, çiftin mahrem hayatında yaşanan bitmek bilmeyen sorunlar ve Icardi'nin sergilediği bazı tutumlar gösteriliyor.

Yanina Latorre canlı yayında, Icardi'nin terk edilmenin ardından adeta yıkıldığını ancak Suárez'in yaşanan olaylardan dolayı fazlasıyla yıprandığını ve artık dayanamadığını dile getirdi. Günlük yaşantıya yansıyan fikir ayrılıkları, ardı arkası kesilmeyen kıskançlık krizleri ve aynı evi paylaşmanın getirdiği sürekli gerginlik hali, aşkın sonunu hazırlayan en büyük etkenler oldu. Özellikle son dönemde yaşanan kavgaların, oyuncunun kesin ayrılık kararını almasında başrol oynadığı ifade ediliyor.

Tüm bu çarpıcı iddialar magazin dünyasında geniş yankı bulmaya devam ederken, gözler ilişkinin kahramanlarına çevrilmiş durumda.

Tüm bu çarpıcı iddialar magazin dünyasında geniş yankı bulmaya devam ederken, gözler ilişkinin kahramanlarına çevrilmiş durumda.

Şu ana dek ne China Suárez ne de Mauro Icardi cephesinden konuyla ilgili doğrulayıcı ya da yalanlayıcı resmi bir açıklama gelmedi. Tarafların sessizliği söylentilerin boyutunu daha da büyütürken, kamuoyu ve hayranlar bu sürpriz ayrılığın kesinleşip kesinleşmediğini öğrenmek için taraflardan gelecek ilk açıklamayı merakla bekliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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