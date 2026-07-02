Magazin Dünyasını Sarsan İddia: China Suárez, Mauro Icardi’yi Terk Etti, Peri Masalı Bitti!
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Kaynak: https://www.haceinstantes.com/noticia...
Uzun süredir kriz yaşadıkları konuşulan China Suárez ve Mauro Icardi cephesinden çarpıcı bir ayrılık haberi geldi. Ünlü gazeteci Yanina Latorre'nin iddiasına göre, artan kıskançlık krizleri ve şiddetli tartışmaların ardından yorulan China Suárez, son olarak da Mauro Icardi'nin bir başka kadınla mesajlaşmasını yakalaması üzerine ilişkiyi tamamen bitirme kararı aldı.
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Magazin gündemine bomba gibi düşen son iddialara göre, China Suárez ile Mauro Icardi arasındaki çalkantılı aşk hikayesi resmen sona erdi.
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Ayrılığın perde arkasındaki temel sebep olarak, çiftin mahrem hayatında yaşanan bitmek bilmeyen sorunlar ve Icardi'nin sergilediği bazı tutumlar gösteriliyor.
Tüm bu çarpıcı iddialar magazin dünyasında geniş yankı bulmaya devam ederken, gözler ilişkinin kahramanlarına çevrilmiş durumda.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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