Gıdada At Eti ve Eşek Eti Skandalı: Bakanlık Fimaları İfşa Etti, Sofralarımızdaki Tehlike Ortaya Çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına yönelik denetimlerinin ardından 2 Temmuz tarihli yeni ifşa listesini erişime açtı. Halk sağlığıyla oynayan markaların ve hileli ürünlerin tek tek deşifre edildiği son incelemelerde, vatandaşa kavurma adı altında at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı. Baldan zeytinyağına, kıymadan çaya kadar pek çok temel gıda maddesinde tespit edilen oyunlar, sofralarımızdaki büyük tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
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Türkiye genelinde halk sağlığını tehdit eden gıda sahtekarlarına karşı denetimlerini sıkılaştıran Tarım ve Orman Bakanlığı, kuralları hiçe sayan firmaları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.
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İşte açıklanan listede yer alan hileler ve bu hileleri yapan firmalar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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