article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Komedyen Deniz Göktaş'ın Gibi Dizisinde Rol Aldığı Sahneyle İlgili Yaptığı Açıklama Yeniden Gündem Oldu

Komedyen Deniz Göktaş'ın Gibi Dizisinde Rol Aldığı Sahneyle İlgili Yaptığı Açıklama Yeniden Gündem Oldu

Gibi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.07.2026 - 10:07 Son Güncelleme: 03.07.2026 - 10:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Komedyen Deniz Göktaş, 'Ölü Deniz' gösterisinin YouTube'da milyonlarca izlenme almasının ardından yaptığı gösteriye açılan soruşturma sebebiyle gözaltına alındı. Son günlerin gündeminde yer alan Deniz Göktaş'ın Gibi dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. Göktaş'ın Gibi'de rol aldığı sahneyle ilgili verdiği röportaj yeniden gündem oldu.

Kaynak: Mimik Oynamadı

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Gibi
Dizi

Gibi

Feyyaz Duman
Oyuncu

Feyyaz Duman

Deniz Göktaş
Oyuncu

Deniz Göktaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü komedyen Deniz Göktaş, 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinin ardından gözaltına alındı.

Ünlü komedyen Deniz Göktaş, 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinin ardından gözaltına alındı.

Gösterisinde yaptığı esprilerle son günlerin gündeminde olan Deniz Göktaş'ın gözaltı kararına tepki yağdı. Ünlü isimlerden sosyal medyadaki yorumculara, gazeteciler ve hatta siyasilere kadar pek çok isimden Deniz Göktaş'a destek yağdı.

Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasının ardından eski videoları da gündem oldu.

Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasının ardından eski videoları da gündem oldu.

Ünlü komedyen Deniz Göktaş'ın fenomen dizi Gibi'nin 3. sezonunun 7. bölümünde rol aldığı ortaya çıktı. Toplam 6 sezon yayınlanan dizi geçtiğimiz yıl yaptığı finalle sevenlerini üzse de hala etkisi süren yapımlar arasında yer alırken, Deniz Göktaş'ın dizide hangi sahnede rol aldığı ise merak edildi.

Deniz Göktaş'ın Kurulu Düzen Stand-up ekibinin YouTube kanalı için hazırladığı "Mimik Oynamadı" programında yaptığı Gibi'yle ilgili açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

Ünlü komedyen Deniz Göktaş, “Sevdiğim dizinin bir bölümünü, içinde ben varım diye izleyemedim. Sette çok gerilmiştim. Roma bölümüydü; her yerde meşalelerin olduğu, uğraşılmış, çok güzel bir dekor vardı. Hikayeye göre 35. gündü, herkes yorgunluktan ölmek üzereydi ve hasta insanlar vardı. Meşalenin dakikada bir yenilenmesi gerekiyordu ve o işten görevli biri vardı. Hepimiz öylece dururken 'Bir hata yapacağım ve her şey baştan başlayacak' diye çok gerildim. Setteki insanlar da bununla ilgili şakalar yapıyordu. Yanlış bir şey yapmaktan ne kadar gergin ve yalnız hissettiysem, yemeği bile metot oyuncusu gibi köle gibi yiyordum, orada köleyi oynuyordum. Arada Feyyaz'lar gelip 'Oğlum gelsene yanımıza, ne yapıyorsun uzakta?' diyordu. Bense tek başıma sigara içiyordum.” açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın