Komedyen Deniz Göktaş'ın Gibi Dizisinde Rol Aldığı Sahneyle İlgili Yaptığı Açıklama Yeniden Gündem Oldu

Ünlü komedyen Deniz Göktaş, “Sevdiğim dizinin bir bölümünü, içinde ben varım diye izleyemedim. Sette çok gerilmiştim. Roma bölümüydü; her yerde meşalelerin olduğu, uğraşılmış, çok güzel bir dekor vardı. Hikayeye göre 35. gündü, herkes yorgunluktan ölmek üzereydi ve hasta insanlar vardı. Meşalenin dakikada bir yenilenmesi gerekiyordu ve o işten görevli biri vardı. Hepimiz öylece dururken 'Bir hata yapacağım ve her şey baştan başlayacak' diye çok gerildim. Setteki insanlar da bununla ilgili şakalar yapıyordu. Yanlış bir şey yapmaktan ne kadar gergin ve yalnız hissettiysem, yemeği bile metot oyuncusu gibi köle gibi yiyordum, orada köleyi oynuyordum. Arada Feyyaz'lar gelip 'Oğlum gelsene yanımıza, ne yapıyorsun uzakta?' diyordu. Bense tek başıma sigara içiyordum.” açıklamasında bulundu.