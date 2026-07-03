Komedyen Deniz Göktaş'ın Gibi Dizisinde Rol Aldığı Sahneyle İlgili Yaptığı Açıklama Yeniden Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Komedyen Deniz Göktaş, 'Ölü Deniz' gösterisinin YouTube'da milyonlarca izlenme almasının ardından yaptığı gösteriye açılan soruşturma sebebiyle gözaltına alındı. Son günlerin gündeminde yer alan Deniz Göktaş'ın Gibi dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. Göktaş'ın Gibi'de rol aldığı sahneyle ilgili verdiği röportaj yeniden gündem oldu.
Kaynak: Mimik Oynamadı
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü komedyen Deniz Göktaş, 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinin ardından gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasının ardından eski videoları da gündem oldu.
Deniz Göktaş'ın Kurulu Düzen Stand-up ekibinin YouTube kanalı için hazırladığı "Mimik Oynamadı" programında yaptığı Gibi'yle ilgili açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın