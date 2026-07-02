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Damarlarından Kan Yerine Aksiyon Akmasını İsteyenler İçin Birbirinden Heyecanlı 100 Casus Filmi

Damarlarından Kan Yerine Aksiyon Akmasını İsteyenler İçin Birbirinden Heyecanlı 100 Casus Filmi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.07.2026 - 15:42
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Şifreli çantalar, kimlik değiştiren ajanlar, her an patlamaya hazır bombalar ve arkasından iş çevrilen devletler... Sinema dünyasında bizi ekran başına çivileyen, kalbimizi ağzımızda attıran tek bir tür varsa o da kesinlikle casusluk sinemasıdır! Eğer siz de sıradan aksiyonlardan sıkıldıysanız, 'bize biraz zekâ, bolca gizem ve tırnak kemirten cinsten kovalamaca lazım' diyorsanız tam adresindesiniz. Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en ikonik, en tehlikeli ve en ters köşe 100 casus filmini bir araya getirdik. Koltuklarınıza sıkı tutunun, çünkü bu listede sakin bir ana yer yok! 👇

Kaynak: https://stacker.com/stories/4253/100-...
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100. Yalanlar üstüne (Body of Lies) - (2008)

100. Yalanlar üstüne (Body of Lies) - (2008)

IMDb:7.1

99. Salt (2010):

99. Salt (2010):

IMDb: 6.4

98. Ay Harekâtı (Moonraker) - (1979):

98. Ay Harekâtı (Moonraker) - (1979):

IMDb: 6.3

97. İnsan Gibi Yaşa (Never Say Never Again) - (1983):

97. İnsan Gibi Yaşa (Never Say Never Again) - (1983):

IMDb: 6.2

96. Gölgede Dans (Shadow Dancer) - (2012):

96. Gölgede Dans (Shadow Dancer) - (2012):

IMDb: 6.2

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95. Ahtapot (Octopussy) - (1983):

95. Ahtapot (Octopussy) - (1983):

IMDb: 6.6

94. Kod Adı: U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E.) - (2015):

94. Kod Adı: U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E.) - (2015):

IMDb: 7.3

93. İspiyoncu! (The Informant!) - (2009):

93. İspiyoncu! (The Informant!) - (2009):

IMDb: 6.4

92. Kartal kondu (The Eagle Has Landed) - (1976):

92. Kartal kondu (The Eagle Has Landed) - (1976):

IMDb: 6.9

91. Sarışın Bomba (Atomic Blonde) - (2017):

91. Sarışın Bomba (Atomic Blonde) - (2017):

IMDb: 6.7

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90. Dünyanın Sonuna Kadar (Bis ans Ende der Welt ) - (1991):

90. Dünyanın Sonuna Kadar (Bis ans Ende der Welt ) - (1991):

IMDb: 6.8

89. İnsan İki Kere Yaşar (You Only Live Twice) - (1967):

89. İnsan İki Kere Yaşar (You Only Live Twice) - (1967):

IMDb: 6.9

88. Süper Ajan (Cloak & Dagger) - (1984):

88. Süper Ajan (Cloak & Dagger) - (1984):

IMDb: 6.6

87. Dördüncü protokol ( The Fourth Protocol) - (1987):

87. Dördüncü protokol ( The Fourth Protocol) - (1987):

IMDb: 6.6

86. Red (2010):

86. Red (2010):

IMDb: 7.0

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85. Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) - (1996):

85. Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) - (1996):

IMDb: 7.1

84. Snowden (2016):

84. Snowden (2016):

IMDb: 7.3

83. Allied (Müttefik) - (2016):

83. Allied (Müttefik) - (2016):

IMDb: 7.1

82. Matador (2005):

82. Matador (2005):

IMDb: 6.7

81. Özgürlüğün Bedeli (Michael Collins) - (1996):

81. Özgürlüğün Bedeli (Michael Collins) - (1996):

IMDb: 7.2

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80. Eye of the Needle (1981):

80. Eye of the Needle (1981):

IMDb: 7.1

79. Horror Express (1972):

79. Horror Express (1972):

IMDb: 6.6

78. Tehlikeli Oyunlar (Patriot Games) - (1992):

78. Tehlikeli Oyunlar (Patriot Games) - (1992):

IMDb: 6.9

77. OSS 117: Le Caire, nid d'espions (2006)

77. OSS 117: Le Caire, nid d'espions (2006)

IMDb: 7.1

76. Ön Cephe (The Front Line) - (2011):

76. Ön Cephe (The Front Line) - (2011):

IMDb: 7.4

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75. Yıldırım Harekâtı (Thunderball) - (1965):

75. Yıldırım Harekâtı (Thunderball) - (1965):

IMDb: 7.0

74. Kızıl Ekim (The Hunt for Red October) - (1990):

74. Kızıl Ekim (The Hunt for Red October) - (1990):

IMDb: 7.6

73. Casus Oyunu (Spy Game) - (2001):

73. Casus Oyunu (Spy Game) - (2001):

IMDb: 7.1

72. Görevimiz tehlike III (Mission: Impossible III) - (2006):

72. Görevimiz tehlike III (Mission: Impossible III) - (2006):

IMDb: 6.9

71. Çılgın Hırsız 2 (Despicable Me 2) - (2013):

71. Çılgın Hırsız 2 (Despicable Me 2) - (2013):

IMDb: 7.3

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70. Gerçek Yalanlar (True Lies) - (1994):

70. Gerçek Yalanlar (True Lies) - (1994):

IMDb: 7.2

69. Ölü Adamlar Ekose Giymez (Dead Men Don't Wear Plaid) - (1982):

69. Ölü Adamlar Ekose Giymez (Dead Men Don't Wear Plaid) - (1982):

IMDb: 6.9

68. Genç Casuslar (The Falcon and the Snowman) - (1985):

68. Genç Casuslar (The Falcon and the Snowman) - (1985):

IMDb: 6.8

67. Gizli Oyun (2013) The East

67. Gizli Oyun (2013) The East

IMDb: 6.8

66. Resmi Sırlar (Official Secrets) - (2019):

66. Resmi Sırlar (Official Secrets) - (2019):

IMDb: 7.3

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65. Dikkat, Şehvet (Lust, Caution ) - (2007):

65. Dikkat, Şehvet (Lust, Caution ) - (2007):

IMDb: 7.5

64. Şifreciler (Sneakers) - (1992):

64. Şifreciler (Sneakers) - (1992):

IMDb: 7.1

63. Dürüst Oyun (Fair Game) - (2010):

63. Dürüst Oyun (Fair Game) - (2010):

IMDb: 6.8

62. Tehlikeli Aklın İtirafları (Confessions of a Dangerous Mind) - (2002):

62. Tehlikeli Aklın İtirafları (Confessions of a Dangerous Mind) - (2002):

IMDb: 7.0

61. Charlie Wilson'ın Savaşı (Charlie Wilson's War) - (2007):

61. Charlie Wilson'ın Savaşı (Charlie Wilson's War) - (2007):

IMDb: 7.0

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60. Kingsman: Gizli Servis (Kingsman: The Secret Ser.vice) - (2014):

60. Kingsman: Gizli Servis (Kingsman: The Secret Ser.vice) - (2014):

IMDb: 7.7

59. Akbabanın Üç Günü (Three Days of the Condor) - (1975):

59. Akbabanın Üç Günü (Three Days of the Condor) - (1975):

IMDb: 7.4

58. Altın Göz (GoldenEye) - (1995):

58. Altın Göz (GoldenEye) - (1995):

IMDb: 7.2

57. Walk on Water (2004):

57. Walk on Water (2004):

IMDb: 7.3

56. Marcel Proust's Time Regained (1999):

56. Marcel Proust's Time Regained (1999):

IMDb: 6.7

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55. Kartal Yuvası (Where Eagles Dare) - (1968):

55. Kartal Yuvası (Where Eagles Dare) - (1968):

IMDb: 7.7

54. Çok Gizli (Top Secret!) - (1984):

54. Çok Gizli (Top Secret!) - (1984):

IMDb: 7.2

53. İnsan Avı (A Most Wanted Man) - (2014):

53. İnsan Avı (A Most Wanted Man) - (2014):

IMDb: 6.8

52. Gongjak (2018):

52. Gongjak (2018):

IMDb: 7.3

51. X-Men: Birinci Sınıf (X: First Class) - (2011):

51. X-Men: Birinci Sınıf (X: First Class) - (2011):

IMDb: 7.7

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50. Açık Tehlike (Clear and Present Danger) - (1994):

50. Açık Tehlike (Clear and Present Danger) - (1994):

IMDb: 6.9

49. Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi (2016)

49. Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi (2016)

IMDb: 7.8

48. İhanet (Breach) - (2007):

48. İhanet (Breach) - (2007):

IMDb: 7.0

47. Ajan (Spy) - (2015):

47. Ajan (Spy) - (2015):

IMDb: 7.0

46. Ölüm Emri (Eye in the Sky) - (2015):

46. Ölüm Emri (Eye in the Sky) - (2015):

IMDb: 7.3

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45. Görevimiz Tehlike 4 - Hayalet Protokol (Mission: Impossible - Ghost Protocol) - (2011):

45. Görevimiz Tehlike 4 - Hayalet Protokol (Mission: Impossible - Ghost Protocol) - (2011):

IMDb: 7.4

44. Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity) - (2002):

44. Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity) - (2002):

IMDb: 7.9

43. Red Cliff (2008):

43. Red Cliff (2008):

IMDb: 7.4

42. The Emperor and the Assassin (1998):

42. The Emperor and the Assassin (1998):

IMDb: 7.2

41. Ateş & Limon (Flammen & Citronen) - (2008):

41. Ateş & Limon (Flammen & Citronen) - (2008):

IMDb: 7.3

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40. Gizli Kusur (Inherent Vice) - (2014):

40. Gizli Kusur (Inherent Vice) - (2014):

IMDb: 6.7

39. Çıkış Yok (No Way Out) - (1987):

39. Çıkış Yok (No Way Out) - (1987):

IMDb: 7.1

38. Kara Kitap (Black Book) - (2006) :

38. Kara Kitap (Black Book) - (2006) :

IMDb: 7.7

37. Karanlık Görev (The Age of Shadows ) - (2016):

37. Karanlık Görev (The Age of Shadows ) - (2016):

IMDb: 7.1

36. Görevimiz Tehlike 5 (Mission: Impossible - Rogue Nation) - (2015):

36. Görevimiz Tehlike 5 (Mission: Impossible - Rogue Nation) - (2015):

IMDb: 7.4

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35. Medusa Darbesi (The Bourne Supremacy) - (2004):

35. Medusa Darbesi (The Bourne Supremacy) - (2004):

IMDb: 7.7

34. Europa Europa (1990)

34. Europa Europa (1990)

IMDb: 7.6

33. İntikam Meleği (Lady Vengeance) - (2005):

33. İntikam Meleği (Lady Vengeance) - (2005):

IMDb: 7.6

32. Dr. No (1962)

32. Dr. No (1962)

IMDb: 7.2

31. Soysuzlar Çetesi ( Inglourious Basterds) - (2009):

31. Soysuzlar Çetesi ( Inglourious Basterds) - (2009):

IMDb: 8.3

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30. Enigma (The Imitation Game) - (2014):

30. Enigma (The Imitation Game) - (2014):

IMDb: 8.0

29. Tehlikeli Adam (The Man Who Knew Too Much) - (1956):

29. Tehlikeli Adam (The Man Who Knew Too Much) - (1956):

IMDb: 7.4

28. Sessiz Amerikalı (The Quiet American) - (2002):

28. Sessiz Amerikalı (The Quiet American) - (2002):

IMDb: 7.0

27. Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) - (2001):

27. Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) - (2001):

IMDb: 8.2

26. Infernal Affairs (2002)

26. Infernal Affairs (2002)

IMDb: 8.0

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25. Köstebek (Tinker Tailor Soldier Spy) - (2011):

25. Köstebek (Tinker Tailor Soldier Spy) - (2011):

IMDb: 7.1

24. Kabuktaki Hayalet (Ghost in the Shell ) - (1995):

24. Kabuktaki Hayalet (Ghost in the Shell ) - (1995):

IMDb: 8.0

23. Arka Bahçe (The Constant Gardener) - (2005):

23. Arka Bahçe (The Constant Gardener) - (2005):

IMDb: 7.4

22. Casuslar Köprüsü (Bridge of Spies) - (2015):

22. Casuslar Köprüsü (Bridge of Spies) - (2015):

IMDb: 7.6

21. Skyfall (2012):

21. Skyfall (2012):

IMDb: 7.8

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20. Casino Royale (2006):

20. Casino Royale (2006):

IMDb: 8.0

James Bond, 00 olarak ilk misyonuna doğru yola çıkar. Le Chiffre, dünya teröristlerine finans sağlayan adamdır. Montenegro’da bir poker oyununa katılır. Terörist pazarında güvende kalabilmek için parasını geri kazanmak zorundadır. MI6’nın patronu M, Bond’u, Vesper Lynd ile birlikte oyuna göndererek Le Chiffre’nin oyunu kazanmasına engel olmasını ister. Bond, Felix Leiter’den destek alarak ve Vesper’ın da karısı rolünde yanında durmasını sağlayarak kariyerindeki en tehlikeli poker oyununa katılır. Ancak eğer Le Chiffre’e karşı Bond yenilirse, hayatta kalmalarıu mümkün olabilecek midir meçhul.

19. Ejderin Üç Fedaisi (Enter the Dragon) - (1973):

19. Ejderin Üç Fedaisi (Enter the Dragon) - (1973):

IMDb: 7.7

Gizli servis Bruce Lee’den Han adında bir uyuşturucu baronunun düzenlediği bir dövüş turnuvasına katılmasını ister. Lee kızkardeşinin ölümünden sorumlu olan bir dövüşçünün de yer aldığı bu turnuvaya girmeyi kabul eder. Böylelikle hem intikam alma fırsatı bulacak hem de suç şebekesini ortaya çıkarıp çökertebilecektir. Lee, turnuvadaki Roper ve Williams isimli iki Amerikalı dövüşçüyle işbirliği yapar. İkili turnuvadaki ödülün peşindedir. Lee ise Han’ın... ve intikamının. Enter the Dragon, Bruce Lee’nin dünyaca en meşhur filmi olmasını belki de arkasında Warner Bros.’un tam desteği ve ticari zekasını taşımasına borçludur. Enter the Dragon’un, Batı dünyasındaki dövüş sanatları filmleri furyasını tetiklemiş olması gibi bir özelliği mevcuttur. Lee’nin bu filmin devamı kabul edilen Game of Death’in çekimleri sırasında ölmüş olmasını da üzücü bir detay olarak not düşmekte yarar var.

18. İngiliz Hasta (The English Patient) - (1996):

18. İngiliz Hasta (The English Patient) - (1996):

IMDb: 7.4

Micheal Ondaatje’ nin aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, II. Dünya Savaşı İtalya’sından Kuzey Afrika’nın savaş öncesi çöllerine kadar aşk, benlik ve savaşın öyküsünü anlatıyor. Minghelle, film boyunca aşkın farklı türlerini getiriyor karşımıza; Hana’nın hastasına duyduğu şefkat, Kip ile yaşadığı yoğun aşk, Almasy ile Katherine’in ilişkisi ve Almasy’nin milliyetçi tutkular yüzünden mahvedilen çöle duyduğu sevgi... Tüm bu farklı hikayeleri başarılı senaryo geçişleri ile gerçekleştiren film, yönetmen Anthony Minghelle ile Juliette Binoche’un ilk ortak çalışması. 1996 yılında Oscar Ödülleri’nde de En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu da dahil pek çok ödül kazanandı

17. Mission: Impossible - Fallout (2018):

17. Mission: Impossible - Fallout (2018):

IMDb: 7.7

Mission: Impossible Yansımalar, Görevimiz Tehlike serisinin 6. devam halkasıdır. İkonik ajan Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve tanıdık birkaç dostu sıkıntılı bir zamandadır. Berlin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt CIA ile ters düşer ve denetimsizliği sebebiyle CIA'in kara listesine girer. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla birlikte herkes zamana karşı bir yarışa koyulur... Filmin başrolünü Tom Cruise üstlenirken kadroda Luther Stickell rolündeki Ving Rhames, Benji Dunn rolündeki Simon Pegg ve Ilsa Faust rolündeki Rebecca Ferguson, Alan Hunley'i canlandıran usta oyuncu Alec Baldwin, Solomon Lane'i canlandıran Sean Harris, Julia Meade'i canlandıran Michelle Monaghan, Henry Cavill, Vanessa Kirby ve Angela Bassett yer alıyor.

16. Konuşma (The Conversation) - (1974):

16. Konuşma (The Conversation) - (1974):

IMDb: 7.8

İşinin ehli bir gözetleme uzmanı olan Harry’ye esrarengiz ve güçlü bir işveren tarafından, genç bir çifti takip edip casusluk yapma görevi verilir. Konuşmaları teybe alan Harry, çiftin bir cinayete kurban gideceğinden şüphelenmeye başlar. Bir yandan kendi karmaşık iç dünyası ve münzevi hayatının hastalıklı yönleri; bir yandan geçmişinde yaşadığı kötü deneyimler, Harry’nin elindeki bu işle obsesif bir şekilde içli dışlı olmasına yol açar. Yaptığı işi sorgulamaya başlarken, paranoya onu ele geçirmeye başlar.

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15. Parlayan Hançerler (House of Flying Daggers) - (2004):

15. Parlayan Hançerler (House of Flying Daggers) - (2004):

IMDb: 7.5

Çin’de Tang rejimi döneminde hükümetin güç kaybı esnasında “House of Flying Daggers” adlı gizli bir örgüt ortaya çıkar ve hükümete başkaldırır. Leo adındaki bir polis memuru, Jin adındaki adamını görevlendirerek Mei adlı bir dansçıyı araştırmasını ister. Onun bu örgütle bir ilişkisinin olduğunu düşünmektedir. Leo, bir oyun planlar. Mei’yi tutuklar ve Jin sayesinde serbest kalmış gibi bir düzen hazırlar. Böylelikle Mei, Jin’in güvenini kazanacaktır. Bu yolla da gizli örgütün liderine ulaşmanın yolu açılmış olacaktır. Ancak işler göründüğünden çok daha karmaşıktır zira bu iki insan arasında güvenden öte bir aşk kıvılcımı parlamaya hazır beklemektedir. Zhang Yimou, 2005’te en güçlü Oscar adayı olarak gösterilmiştir.

14. Casuslar Kampı (Stalag 17) - (1953):

14. Casuslar Kampı (Stalag 17) - (1953):

IMDb: 8.0

İkinci Dünya Savaşı sırasında Luftwaffe bölgesinde konuşlanan bir Nazi kampında çeşitli milletlerden insanların yanı sıra onlarca Amerikan askeri de esir tutulmaktadır. Esir düşen Amerikan askerleri aralarında bir kaçış planı yaparlar ve ilk adım olarak Manfredi ve Johnson isimli asker bir gece firar eder. Ancak tünelden ilerledikleri sırada ateşli taarruzla karşılaşıp hayatlarını kaybederler. Bu olay sonrasında, aralarında Almanlar'a haber sızdıran bir muhbir olduğundan şüphelenmeye başlayan askerler bu şaibeli durumu aydınlatmaya çalışacaklardır.

13. Altınparmak (Goldfinger) - (1964):

13. Altınparmak (Goldfinger) - (1964):

IMDb: 7.7

Güçlü iş insanı Auric Goldfinger, Grand Slam adını verdiği bir operasyon planlamaktadır. Dünya ekonomisinin kalbi sayılan ve bütün ülkelerin altın rezervlerinin depolandığı ve askeri bir üs tarafından korunan Fort Knox’u yağmalamayı planlamaktadır. Onu engelleme görevi, İngiliz Gizli Servisi’nden 007 kodlu ajan James Bond’a verilir. Bond, kendisine tahsis edilen üstün özellikli Aston Martin’in de yardımıyla Goldfinger’ın peşine düşer. Bond’un önünde aşması gereken engeller olarak Goldfinger’ın adamlarından öldürücü şapkasıyla dilsiz uşağı Oddjob, güzel Jill Masterson ve seksi pilot Pussy Galore beklemektedir. Bond serisinin en iyi filmi olarak da görülen Goldfinger, James Bond konseptinin tüm yönlerinin yansıtıldığı bir yapım.

12. The Bourne Ultimatum (2007):

12. The Bourne Ultimatum (2007):

IMDb: 8.0

Son Ültimatom, geçmişinin izini süren ajan Jason Bourne'un maceralarını konu ediyor. Jason Bourne Amerika'nın kirli oyunlarına alet ettiği ajanlardan sadece biridir. Tüm dünyadan gizli yürütülen bir projenin kobayı olan ajan, deha zekasına ve üstün derecede bir savaşma yeteneğine sahiptir. Serinin üçüncü ve son filminde, Jason Bourne kaybolan geçmişinin izini sürmeye devam ediyor. Hafızasının en ücra köşelerinde canlanan parçalı hatıraları birleştirip kim olduğunu öğrenmeye çalışan talihsiz ajan, bu süreçte peşinde olan 'yaratıcılarından' kurtulamayacaktır. Bu üstün yeteneklere sahip ajanı bir an önce ele geçirmeye çalışan yetkililer, Bourne'u geçmişinden alıkoyabilecek midir? Robert Ludlum'un aynı isimli kitabından uyarlanan Bourne serisi, ajan filmleri türünün en önemli serilerinden biridir. Bilhassa üçüncü filmi olan 'Son Ultimatom' için serinin en kusursuz filmi olduğunu söyleyebiliriz.

11. Letters from Iwo Jima (2006):

11. Letters from Iwo Jima (2006):

IMDb: 7.9

İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarında Amerikan askerlerinin Japon’ların elindeki Iwo Jima Adası’na yaptıkları kanlı çıkarma üzerine odaklanan film, yaşananlara kaybeden tarafından bakıyor. Yıllar sonra adanın ıssız topraklarında bulunan mektuplarla ortaya çıkan gerçekler, mağlubiyetin kaçınılmaz olduğu bir ortamda Japon askerlerinin nasıl kırk günlük bir direniş gösterebildiklerini ortaya koyar. Amerikan askerlerine direnen Japon general odaklı bir anlatımın olduğu film, Atalarımızın Bayrakları ile birbirini tamamlayan iki film olma özelliği taşıyor. Her iki film de Clint Eastwood imzası taşısa da, yönetmenin Iwo Jima’dan Mektuplar ile çok daha büyük bir etki yarattığını belirtmek gerek.

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10. 00:30 - Zero Dark Thirty (2012):

10. 00:30 - Zero Dark Thirty (2012):

IMDb: 7.4

11 Eylül 2001'de Manhattan'daki Dünya Ticaret Merkezi kuleleri yerle bir edildikten sonra, yakın dünya tarihini değiştiren bu saldırıyı El-Kaide terör örgütü ve ABD'nin en azılı düşmanlarından biri olduğunu iddia eden Usame Bin Laden üstlenmişti. Önce Afganistan'da başlayan savaş, diğer Orta Doğu ülkelerine de yayıldı ve Pentagon saldırıların bir numaralı sorumlusu olarak gösterdiği Bin Ladin'i köşe bucak aramaktan asla vazgeçmedi. Pakistan'ın Abbottabad kentinde köşeye sıkıştırılıncaya kadar ABD'ye milyonlarca dolara mal olan bu arayış ve 'insan avı' operasyonu 1 Mayıs 2011'de düzenlenen gizli bir operasyonla nihayete ermişti. Senaryosunu Mark Boal’ın gerçeklere sadık kalarak kaleme aldığı filmde, Bin Ladin'in saklandığı yeri tespit eden ve bu timin organizasyonunu yürüten Maya adlı CIA ajanı, böyle operasyon ve bölge için oldukça genç olmasına rağmen, kendisine olan güveni ve üstün istihbarat başarısıyla Bin Laden'in yakalanmasını sağlıyor. Filmin yönetmenliğini Oscarlı sinemacı Kathryn Bigelow üstlenirken başrol Maya olarak yükselen yıldız Jessica Chastain yer alıyor. Kadrodaki diğer isimlerse Joel Edgerton, Chris Pratt, Mark Strong ve Jennifer Ehler...

9. Le Petit Soldat (1963):

9. Le Petit Soldat (1963):

IMDb: 7.2

Fransa-Cezayir savaşının sürdüğü dönemde, sağ görüşlü bir grubun militanı olarak Cenevre'de yaşayan Bruno, burada Veronica isimli güzel bir kadına aşık olur. Bir suikast emrini yerine getirmediği için Bruno'nun başı kendi çetesiyle derde girer. Çetesinin tacizinden kaçtığı sırada Arap militanlar tarafından kaçırılarak işkence edilir. Bruno sol görüşlü Veronica'nın, Araplar için çalışmadığını anlar. Yine de tek hayali sevdiği kadını da alıp Brezilya'ya gitmektir. Bu yüzden istemeyerek de olsa suikast emrini kabul eder.

8. Barry Lyndon (1975):

8. Barry Lyndon (1975):

IMDb: 8.1

Barry Lyndon'da Redmond Barry'nin babası tartışmalı bir at pazarlığı sırasında öldürülür, annesi ise tüm yaşamını oğluna adar. Genç bir adam olduğunda kuzeni Nora'ya aşık olan Barry genç kadından beklediği karşılığı göremez. Fakirlikten kurtulmak için ailesi Nora'yı İngiliz bir kaptan olan John Quin'le evlendirmeye karar verir, Barry durumu kabullenemeyip Quin'i bir düelloda öldürür. Barry en az zamanın kendisi kadar hızlı yaşar zamanı... Yeni bir hayat sürmek için kasabadan kaçar, kendini acımasız bir savaşın tam ortasında buluverir. Bu savaştan bile sağ çıkar ve casusluk kariyeri başlar. Ancak işler bu kadarla da sınırlı kalmayacak, yaşam onu bambaşka maceralara sürükleyecektir. Sinema dahisi Stanley Kubrick'in Thackeray'ın romanından uyarladığı filmi, yaptığı birbirinden kült filmler arasında kendine özel bir yer edinmiştir.

7. Köstebek (The Departed) - (2006):

7. Köstebek (The Departed) - (2006):

IMDb: 8.5

Köstebek, mafya ve polis teşkilatı arasında geçen savaşı anlatıyor. Uzun yıllardan beri mafya tarafından, polis teşkilatına sızmak üzere yetiştirilen adamlar son derece iyi pozisyonlardadırlar teşkilat bünyesinde. Aynı şekilde polisin aynı amaçla yetiştirdiği adamları da mafya içinde cirit atmaktadırlar. Ancak vakit her şeyin açığa çıkma vaktidir. Her iki cephede de köstebeklerin var olduğu anlaşıldığında söz konusu köstebeklerin ölümle burun buruna gelecekleri koşturmaca ve macera başlayacaktır. Film dört dalda Oscar sahibidir...

6. Duck Soup (1933):

6. Duck Soup (1933):

IMDb: 7.8

Freedonia özgür ve cesur insanların ülkesidir. Ama yine de bu ülke son zamanlarda yaşadığı ekonomik krizle epey sarsılmıştır ve iflasın eşiğine gelmiştir. Bu durumdan onları kurtaracak tek kişi zengin bir dul olan Bayan Teasdale'dir. Teasdale'in tek bir şartı vardır: Rufus T. Firefly'ın başkan olması. Öte yandan komşu ülke Sylvania ile gerginlik yaratılmaya çalışılmaktadır.

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5. The Lives of Others (2006):

5. The Lives of Others (2006):

IMDb: 8.4

Başkalarının Hayatı, Alman sinemasının son döneminin en önemli filmlerinden biri olarak kabul görmüştür. Film iktidarın meşrutiyetini devam ettirebilmek için ülke genelinde kurduğu istihbarat servisini ve bu birim içerisinde önemli bir pozisyonda çalışan ve Bakan tarafından bir sanatçıyı takip etme görevine atanan Yüzbaşı Gerd Wiesler’in karşılaştığı oyunları konu edinir. Wiesler, gözetlediği tiyatro yazarının rejime karşı gelmediğini, şüpheli herhangi bir harekette bulunmadığını görür ve bu görevin altında başka bir amaç yattığını fark eder. Yazarın hayatına her gün daha bir fazla giren Wiesler, zamanla yazara kendisinin bile fark etmediği yardımlarda bulunur; böylece aralarında gizli bir dostluk kurulur.

4. Aşktan da Üstün (Notorious) - (1946):

4. Aşktan da Üstün (Notorious) - (1946):

IMDb: 7.9

Bir savunma avukatı ve onun televizyon programı yapımcısı sevgilisi. Gerçek hayattan esinlenen hikayesiyle Notorious, tarih yazmanın değil, tarih yapmanın peşinde tehlikeli bir çifti odağına alıyor.

3. Pan's Labyrinth (2006):

3. Pan's Labyrinth (2006):

IMDb: 8.2

Pan’ın Labirenti, fantastik bir dünyaya kaçan küçük bir kızın hikayesini anlatıyor. İspanya’da faşist iktidarın tüm vahşetinin gölgesinde yalnız bir kız çocuğu olan Ofelia, sadist eğilimleri olan babasının etrafındakilere yaptığı tüm eziyetleri bizzat gözlemlemektedir. Bu küçük kız çocuğunun gerçeklikten kaçabileceği tek yer kendi hayal gücüdür. Ofelia, gerçeklikte bulamadığı huzuru, hayallerinde aramaya başlayacaktır. Bu esnada vahşet ise tüm sertliğiyle Ofelia’nın çevresinde vuku bulmaya devam edecektir. Guillermo del Toro’nun gösterildiği sene Cannes’da dakikalarca ayakta alkışlanan yakın dönem başyapıtı, çocukların gözünden savaşın ne kadar sert bir fırtına olduğunu gözler önüne seriyor.

2. Rusya'dan Sevgilerle (1963):

2. Rusya'dan Sevgilerle (1963):

IMDb: 7.4

James Bond (Sean Connery), Rus konsolosluğundaki Lektor adlı şifreleme cihazını ele geçirmek için İstanbul’a gönderilir. Fakat aslında bu görev, Bond’un ezeli düşmanı S.P.E.C.T.R.E.’nin kurduğu bir tuzaktır. S.P.E.C.T.R.E., Bond tarafından öldürülen önemli ajanları Dr.No’nun intikamını almak istemektedir. Bir bölüm çekimleri İstanbul’da yapılan, bir kısım karakterleri Türk olan bu ilginç Bond filmi, dönemin ünlü treni olan Orient Express’ini de mekan olarak kullanıyor.

1. Gizli Teşkilât (North by Northwest) - (1959):

1. Gizli Teşkilât (North by Northwest) - (1959):

IMDb: 8.3

Gizli Teşkilat, yanlış zamanda yanlış yerde bulunan bir adamın yanlış anlaşılmalarla örülü hikayesini anlatır. Prestijli reklamcı Roger Tornhill, bir yanlış anlaşılma sonucunda George Kaplan isimli bir casus zannedilir ve iki casus tarafından kaçırılıp sorguya çekilir. Kendisini kaçıranlara ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu izah etmeye çalışsa da casusları inandıramaz. Bir uçurumun kenarına bırakılır, buradan kurtulmayı başardıktan sonra casus Kaplan gizeminin peşine düşer. Ancak bir talihsizlik daha başgösterir ve artık işlemediği bir cinayetin faili konumundadır, böylece polis ve gizli teşkilatlarla arasında nefes kesen bir kovalamaca başlar.

Siz en çok hangi filmi beğendiniz? Yorumlarda buluşalım...

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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