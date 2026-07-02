Damarlarından Kan Yerine Aksiyon Akmasını İsteyenler İçin Birbirinden Heyecanlı 100 Casus Filmi
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Kaynak: https://stacker.com/stories/4253/100-...
Şifreli çantalar, kimlik değiştiren ajanlar, her an patlamaya hazır bombalar ve arkasından iş çevrilen devletler... Sinema dünyasında bizi ekran başına çivileyen, kalbimizi ağzımızda attıran tek bir tür varsa o da kesinlikle casusluk sinemasıdır! Eğer siz de sıradan aksiyonlardan sıkıldıysanız, 'bize biraz zekâ, bolca gizem ve tırnak kemirten cinsten kovalamaca lazım' diyorsanız tam adresindesiniz. Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en ikonik, en tehlikeli ve en ters köşe 100 casus filmini bir araya getirdik. Koltuklarınıza sıkı tutunun, çünkü bu listede sakin bir ana yer yok! 👇
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100. Yalanlar üstüne (Body of Lies) - (2008)
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99. Salt (2010):
98. Ay Harekâtı (Moonraker) - (1979):
97. İnsan Gibi Yaşa (Never Say Never Again) - (1983):
96. Gölgede Dans (Shadow Dancer) - (2012):
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95. Ahtapot (Octopussy) - (1983):
94. Kod Adı: U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E.) - (2015):
93. İspiyoncu! (The Informant!) - (2009):
92. Kartal kondu (The Eagle Has Landed) - (1976):
91. Sarışın Bomba (Atomic Blonde) - (2017):
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90. Dünyanın Sonuna Kadar (Bis ans Ende der Welt ) - (1991):
89. İnsan İki Kere Yaşar (You Only Live Twice) - (1967):
88. Süper Ajan (Cloak & Dagger) - (1984):
87. Dördüncü protokol ( The Fourth Protocol) - (1987):
86. Red (2010):
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85. Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) - (1996):
84. Snowden (2016):
83. Allied (Müttefik) - (2016):
82. Matador (2005):
81. Özgürlüğün Bedeli (Michael Collins) - (1996):
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80. Eye of the Needle (1981):
79. Horror Express (1972):
78. Tehlikeli Oyunlar (Patriot Games) - (1992):
77. OSS 117: Le Caire, nid d'espions (2006)
76. Ön Cephe (The Front Line) - (2011):
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75. Yıldırım Harekâtı (Thunderball) - (1965):
74. Kızıl Ekim (The Hunt for Red October) - (1990):
73. Casus Oyunu (Spy Game) - (2001):
72. Görevimiz tehlike III (Mission: Impossible III) - (2006):
71. Çılgın Hırsız 2 (Despicable Me 2) - (2013):
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70. Gerçek Yalanlar (True Lies) - (1994):
69. Ölü Adamlar Ekose Giymez (Dead Men Don't Wear Plaid) - (1982):
68. Genç Casuslar (The Falcon and the Snowman) - (1985):
67. Gizli Oyun (2013) The East
66. Resmi Sırlar (Official Secrets) - (2019):
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65. Dikkat, Şehvet (Lust, Caution ) - (2007):
64. Şifreciler (Sneakers) - (1992):
63. Dürüst Oyun (Fair Game) - (2010):
62. Tehlikeli Aklın İtirafları (Confessions of a Dangerous Mind) - (2002):
61. Charlie Wilson'ın Savaşı (Charlie Wilson's War) - (2007):
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60. Kingsman: Gizli Servis (Kingsman: The Secret Ser.vice) - (2014):
59. Akbabanın Üç Günü (Three Days of the Condor) - (1975):
58. Altın Göz (GoldenEye) - (1995):
57. Walk on Water (2004):
56. Marcel Proust's Time Regained (1999):
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55. Kartal Yuvası (Where Eagles Dare) - (1968):
54. Çok Gizli (Top Secret!) - (1984):
53. İnsan Avı (A Most Wanted Man) - (2014):
52. Gongjak (2018):
51. X-Men: Birinci Sınıf (X: First Class) - (2011):
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50. Açık Tehlike (Clear and Present Danger) - (1994):
49. Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi (2016)
48. İhanet (Breach) - (2007):
47. Ajan (Spy) - (2015):
46. Ölüm Emri (Eye in the Sky) - (2015):
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45. Görevimiz Tehlike 4 - Hayalet Protokol (Mission: Impossible - Ghost Protocol) - (2011):
44. Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity) - (2002):
43. Red Cliff (2008):
42. The Emperor and the Assassin (1998):
41. Ateş & Limon (Flammen & Citronen) - (2008):
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40. Gizli Kusur (Inherent Vice) - (2014):
39. Çıkış Yok (No Way Out) - (1987):
38. Kara Kitap (Black Book) - (2006) :
37. Karanlık Görev (The Age of Shadows ) - (2016):
36. Görevimiz Tehlike 5 (Mission: Impossible - Rogue Nation) - (2015):
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35. Medusa Darbesi (The Bourne Supremacy) - (2004):
34. Europa Europa (1990)
33. İntikam Meleği (Lady Vengeance) - (2005):
32. Dr. No (1962)
31. Soysuzlar Çetesi ( Inglourious Basterds) - (2009):
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30. Enigma (The Imitation Game) - (2014):
29. Tehlikeli Adam (The Man Who Knew Too Much) - (1956):
28. Sessiz Amerikalı (The Quiet American) - (2002):
27. Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) - (2001):
26. Infernal Affairs (2002)
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25. Köstebek (Tinker Tailor Soldier Spy) - (2011):
24. Kabuktaki Hayalet (Ghost in the Shell ) - (1995):
23. Arka Bahçe (The Constant Gardener) - (2005):
22. Casuslar Köprüsü (Bridge of Spies) - (2015):
21. Skyfall (2012):
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20. Casino Royale (2006):
19. Ejderin Üç Fedaisi (Enter the Dragon) - (1973):
18. İngiliz Hasta (The English Patient) - (1996):
17. Mission: Impossible - Fallout (2018):
16. Konuşma (The Conversation) - (1974):
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15. Parlayan Hançerler (House of Flying Daggers) - (2004):
14. Casuslar Kampı (Stalag 17) - (1953):
13. Altınparmak (Goldfinger) - (1964):
12. The Bourne Ultimatum (2007):
11. Letters from Iwo Jima (2006):
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10. 00:30 - Zero Dark Thirty (2012):
9. Le Petit Soldat (1963):
8. Barry Lyndon (1975):
7. Köstebek (The Departed) - (2006):
6. Duck Soup (1933):
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5. The Lives of Others (2006):
4. Aşktan da Üstün (Notorious) - (1946):
3. Pan's Labyrinth (2006):
2. Rusya'dan Sevgilerle (1963):
1. Gizli Teşkilât (North by Northwest) - (1959):
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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