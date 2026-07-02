Havaalanında Gözaltına Alınan Deniz Göktaş Sosyal Medyanın Gündeminde
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Harbiye Cemil Topuz'da sergilediği ‘Ölü Deniz’ gösterisi YouTube’da 10 milyona yakın izlenmeye ulaşan komedyen Deniz Göktaş hakkında, ‘dini değerleri aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde X hesabından yurt dışında tatilde olduğunu belirten Deniz Göktaş, Türkiye’ye döner dönmez havaalanında gözaltına alındı.
Göktaş'ın gözaltına alınması X'te günün en çok konuşulan konusu oldu.
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Göktaş hakkında yapılan bazı paylaşımlar şöyle:
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Siyasiler de paylaşımlarda bulundu.
Spor medyasından da destek geldi.
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Şevket Çoruh'un paylaşımı şöyleydi:
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Oyuncular Sendikası gözaltıyla ilgili paylaşımda bulundu.
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ODTÜ Mezunlar Derneği de tepki verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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