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Havaalanında Gözaltına Alınan Deniz Göktaş Sosyal Medyanın Gündeminde

Havaalanında Gözaltına Alınan Deniz Göktaş Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.07.2026 - 15:39
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Harbiye Cemil Topuz'da sergilediği ‘Ölü Deniz’ gösterisi YouTube’da 10 milyona yakın izlenmeye ulaşan komedyen Deniz Göktaş hakkında, ‘dini değerleri aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde X hesabından yurt dışında tatilde olduğunu belirten Deniz Göktaş, Türkiye’ye döner dönmez havaalanında gözaltına alındı. 

Göktaş'ın gözaltına alınması X'te günün en çok konuşulan konusu oldu.

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Göktaş hakkında yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

Göktaş hakkında yapılan bazı paylaşımlar şöyle:
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Siyasiler de paylaşımlarda bulundu.

Siyasiler de paylaşımlarda bulundu.

Spor medyasından da destek geldi.

Spor medyasından da destek geldi.
twitter.com

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Şevket Çoruh'un paylaşımı şöyleydi:

Şevket Çoruh'un paylaşımı şöyleydi:
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Oyuncular Sendikası gözaltıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Oyuncular Sendikası gözaltıyla ilgili paylaşımda bulundu.
twitter.com
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ODTÜ Mezunlar Derneği de tepki verdi.

ODTÜ Mezunlar Derneği de tepki verdi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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