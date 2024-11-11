Bir Futbolcuyla Aşk Yaşayan Gönül Dağı Oyuncusundan Hakan'ın Nigar Göndermesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Bir Futbolcuyla Aşk Yaşayan Gönül Dağı Oyuncusundan Hakan'ın Nigar Göndermesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
11 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Televizyon ekranlarının en sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, uzun yıllardır sürüyor. Büyük ödülü kazananlar kadar, ilk soruda elenen isimler de yarışmaya damga vuruyor. Hatta pek çok yarışmacı için ilk soruda elenme konusu kabusa dönüşmüş durumda. Eğitim durumlarını ve mesleklerini anlatan yarışmacılar çoğunlukla ilk soruda elenmekten korktuklarını dile getirmeden edemiyor. Unutulmaz yarışmacılardan bazılarını sizler için derledik!
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2. NOW TV ekranlarının sevilen yapımı Kızıl Goncalar, pazartesi akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor. İlk sezonuyla RTÜK engeline takılan dizi, büyük bir izleyici kitlesi elde etmesiyle birlikte ekranlardaki yerini sağlamlaştırmış oldu. Hemen her bölümüyle gündem olan ve alt metni sıkça tartışılan dizinin son bölümüne Levent damga vurdu. Levent'in yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler büyük beğeni topladı. "Mustafa Kemal bir fikir adamıdır!" sözleri sosyal medyada paylaşıldı.
3. Bir Gece Masalı'nın başrolleri Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz arasındaki yaş farkı eleştirilmişti. Ancak dizinin başlamasıyla birlikte ikilinin yakaladığı uyum çok beğenilmişti. Bu da dizinin reytinglerine yansıdı ve dizi sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı. Dizinin başrol oyuncularından Su Burcu Yazgı Coşkun, katıldığı bir davette soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu, partneriyle her şeyin güzel gittiğini belirtti.
4. NOW TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisi ikinci sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizi, yan karakterlerin ana karakterlerin önüne geçmesi sebebiyle izleyicisini ikiye bölmüştü. Final kararından dizinin fanlarının istek ve ısrarıyla kurtulan dizi, ikinci sezonunun uzamasını da yine bu şekilde sağlamıştı. Özellikle Asi ve Alaz'ın hayranlarının bir karar merciine dönüştüğü dizi, başarısını uluslararası boyuta taşıdı. Sevilen dizi Yabani, uluslararası eğlence ve medya sektöründe ‘mükemmellik ve başarının altın standardı’ olarak tanımlanan Rose d’Or Ödülleri’nde “En İyi Dizi” kategorisinde aday gösterildi.
5. MasterChef'te elemelerin ardından 12 yarışmacı kaldı ve final heyecanı daha şimdiden başladı. Yaklaşık 2 ay sonra gerçekleşecek büyük finale kimlerin kalacağı şimdiden merak ediliyor. Tabii elemeler de bir o kadar heyecanlı geçiyor. Yarışmanın başından bu yana Nigar'la sorun yaşayan Hakan geçtiğimiz haftalarda elenmişti. Bu hafta Nigar'ın elenmesiyle birlikte Hakan'dan imalı bir paylaşım geldi.
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6. Son zamanlarda futbolcular ve ünlü isimler arasındaki aşkları sık sık duyar olduk. Özellikle Devrim Özkan ve Lucas Torreira arasındaki büyük aşk hemen hemen her gün gündemimizde yer alıyor malumunuz. Futbol dünyasıyla dizi dünyasını birleştiren bir aşk haberi daha ortaya çıktı! Bu kez Fenerbahçeli bir futbolcu, Gönül Dağı dizisinin güzeller güzeli oyuncusuyla yaşadığı aşkı herkese duyurdu.
7. 2018 yılından bu yana tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni sezonunda da ilgiyle takip ediliyor. MasterChef'in başarılı jürileri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna 2024 yılında da seyirciyi yalnız bırakmadı. Efsane programda zaman zaman mutfak kazaları da yaşandı. Daha yeni MasterChef yarışmacısı Beyza'nın yüzü feci şekilde yandı. İşte hatırlayınca yüreklerinizi ağzınıza getirecek, MasterChef'te şimdiye dek yaşanmış en talihsiz kazalar...
8. Film ve dizilerdeki yağmur sahneleri, doğal görünse de aslında yapay yağmur makineleriyle çekiliyor. Set çalışanları ve oyuncular, ıslak kostümlerle saatler süren çekimlerde zorlu anlar yaşıyor. Yağmur sahnesi çekimi için kullanılan özel makineler, yönetmenlerin atmosferi istediği gibi kontrol etmesini sağlıyor. Sahneye gerçekçilik katan bu detaylar, izleyiciyi ekrana bağlıyor. Peki, ekranda büyüleyici görünen bu sahnelerin arkasında neler var, hiç merak ettiniz mi?
9. Şebnem Dönmez, Türk televizyonlarının zamansız güzelliklerinden biri olarak izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Kızılcık Şerbeti dizisinde Heves karakteriyle kısa bir süre ekranda kalmasına rağmen büyük bir etki bıraktı. Üvey oğlu ile ilişki yaşaması nedeniyle tepki alan Heves karakteri, Giray (Kaan Taşaner) ile birlikte diziden ayrılıyor. Meğer Dönmez, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra geçmişte sunduğu programlarla da eğlence dünyasında güçlü bir iz bırakmış. Eski halini görenler ise inanamıyor!
10. Salı akşamlarının fenomen dizisi Bahar, yeni sezonunda kadrosuna dahil ettiği yeni isimlerle dikkat çekiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deliha, Aykut Enişte gibi komedi yapımlarında rol alan ünlü oyuncu, dizide "Ferdi Çakır" karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Ferdi Çakır, Timur’a ajanlık yapan bir erkek hemşire olarak önemli bir rol üstlenecek. Bu yeni karakter, Bahar dizisinin heyecanını artırarak izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi, yeni sezonda büyük ilgi görecek gibi görünüyor.
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11. 2016 yılında Survivor ile tanınan Semih Öztürk, Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı iddialarıyla gündemde. Eski yarışmacılar Sema ve Adem ile sosyal medya paylaşımı yapan Öztürk, takipçilerden yoğun ilgi gördü. Eşi Kurretülayn Matur’un açıklamaları sonrası Acun Ilıcalı ile yaşadığı gerilim nedeniyle Survivor Ekstra’daki işine son verilmişti. Ancak Semih Öztürk'ün Survivor 2025 için kadroya döneceği söylentisi sosyal medyada hızla yayıldı. Yarışma için yaptığı yorum ise dikkat çekti.
12. Sosyal medya fenomenlerinin kazançları üzerinden başlatılan soruşturma öncesi Müge Anlı'nın sözleri yeniden gündem oldu. Müge Anlı bir dönem altınlarla fotoğraf ve video paylaşan Dilan Polat'ın gösterişli hayatı hakkında konuşmuştu. Müge Anlı'nın Dilan Polat'a o sözlerini "Magazin Gözü" adlı sayfa paylaştı. Müge Anlı için "Haklı çıktı!" diye yazdı.
13. ATV'nin popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç bir an yaşandı. Bir yarışmacı, soruyu yanlış anlayarak daha 3. soruda yarışmaya veda etti. Soruyu yanlış yorumlaması, ekran başındaki izleyicileri hem şaşırttı hem güldürdü. Erken elenmesiyle sosyal medyada gündem olan yarışmacı, kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Bu beklenmedik olay, Kim Milyoner Olmak İster?'in son bölümünde en çok konuşulan anlardan biri oldu.
14. Araştırmacı, gazeteci Müge Anlı programıyla yıllardır evlerimize konuk oluyor. Bundan yıllar evvel bir yayınında ağırladığı Elif Teyze''nin sözleri yeniden gündem oldu. Elif Teyze Psikolog Arif Verimli'nin de yer aldığı yayında Atatürk’ün vefat ettiği günü anlatmıştı. İzleyenleri gözyaşlarına boğan o anlar da biz de hüzünlenmeden edemedik. Atamızın aramızdan ayrılışının 86'ıncı yılında o anları yeniden hatırlatmak istedik!
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