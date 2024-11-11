Ünlü Komedi Oyuncusu Bahar Dizisine Yeni Oyuncu Olarak Katıldı!

Salı akşamlarının fenomen dizisi Bahar, yeni sezonunda kadrosuna dahil ettiği yeni isimlerle dikkat çekiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deliha, Aykut Enişte gibi komedi yapımlarında rol alan ünlü oyuncu, dizide 'Ferdi Çakır' karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Ferdi Çakır, Timur’a ajanlık yapan bir erkek hemşire olarak önemli bir rol üstlenecek. Bu yeni karakter, Bahar dizisinin heyecanını artırarak izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi, yeni sezonda büyük ilgi görecek gibi görünüyor.