Ünlü Komedi Oyuncusu Bahar Dizisine Yeni Oyuncu Olarak Katıldı!
Ünlü Komedi Oyuncusu Bahar Dizisine Yeni Oyuncu Olarak Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Salı akşamlarının fenomen dizisi Bahar, yeni sezonunda kadrosuna dahil ettiği yeni isimlerle dikkat çekiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deliha, Aykut Enişte gibi komedi yapımlarında rol alan ünlü oyuncu, dizide 'Ferdi Çakır' karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Ferdi Çakır, Timur’a ajanlık yapan bir erkek hemşire olarak önemli bir rol üstlenecek. Bu yeni karakter, Bahar dizisinin heyecanını artırarak izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi, yeni sezonda büyük ilgi görecek gibi görünüyor.
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar, yeni sezonda da her salı izleyicilerini ekran başına toplamaya devam ediyor.
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Dizi yeni sezonunda kadrosuna dahil ettiği yeni isimlerle dikkat çekiyor. Büşra Pekin'in hikayedeki yolculuğu kısa sürse de Nihal Yalçın'ın diziye dahil oluşu sevenlerini mutlu etti.
Şimdi ise yeni bir komedi oyuncusu diziye katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deliha, Aykut Enişte gibi komedi yapımlarında rol alan ünlü oyuncu Mert Öner dizide "Ferdi Çakır" karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.
Daha önce yenidoğan bölümünde çalışan bir erkek hemşire olarak tanınan Ferdi, hastanede Timur’a (Mehmet Yılmaz Ak) ajanlık yapacak ve dizinin dengelerini değiştirecek.
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