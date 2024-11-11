Büyük Umutlarla Katıldıkları Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Soruda Elenen Yarışmacılar
Büyük Umutlarla Katıldıkları Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Soruda Elenen Yarışmacılar
Televizyon ekranlarının en sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, uzun yıllardır sürüyor. Büyük ödülü kazananlar kadar, ilk soruda elenen isimler de yarışmaya damga vuruyor. Hatta pek çok yarışmacı için ilk soruda elenme konusu kabusa dönüşmüş durumda. Eğitim durumlarını ve mesleklerini anlatan yarışmacılar çoğunlukla ilk soruda elenmekten korktuklarını dile getirmeden edemiyor. Unutulmaz yarışmacılardan bazılarını sizler için derledik!
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