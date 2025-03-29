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Bayram Namazı Kaçta? Bayram Namazı Saat Kaçta? Namaz Saatleri! İl İl Bayram Namazı Saatleri

Bayram Namazı Kaçta? Bayram Namazı Saat Kaçta? Namaz Saatleri! İl İl Bayram Namazı Saatleri

Ramazan Bayramı Ramazan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.03.2025 - 07:53

Ramazan bugün bitiyor, yarın Ramazan Bayramı’nın ilk günü. Ramazan bayramının gelişi ile birlikte “Bayram Namazı kaçta?” ve “Bayram Namazı saatleri” gibi aramalar artmaya başladı. Diyanet, il il Bayram Namazı saatlerini duyurdu. İstanbul bayram namazı saati, Ankara bayram namazı saati, İzmir bayram namazı saati ile birlikte tüm illerin bayram namazı saatleri belli oldu. Peki Ramazan Bayramı için en çok merak edilenlerden biri olan Bayram Namazı saat kaçta? Bayram Namazı saatleri nasıl? İşte 81 şehir için il il bayram namazı saatleri.

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Bayram namazı kaçta? Bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı kaçta? Bayram namazı saat kaçta?

1 Mart tarihinde başlayan ramazan, bu akşam yapılacak son iftar ile son buluyor.

Bu yıl 29 gün süren ramazan, bu akşam tamamlanacak. Yarın Ramazan Bayramı başlıyor. 30 Mart Pazar Ramazan Bayramının 1. günü, 31 Mart Pazartesi Ramazan Bayramının 2. günü, 1 Nisan Salı da Ramazan Bayramının 3. günü.

Yarın başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde internette en çok merak edilenlerden biri de bayram namazı saatleri.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan Bayramı saatlerini il il duyurdu.

İşte İstanbul bayram namazı saati, Ankara bayram namazı saati, İzmir bayram namazı saati başta olmak üzere il il tüm şehirlerin Ramazan Bayramı namaz saatleri şu şekilde:

İşte İstanbul bayram namazı saati, Ankara bayram namazı saati, İzmir bayram namazı saati başta olmak üzere il il tüm şehirlerin Ramazan Bayramı namaz saatleri şu şekilde:

Adana: 06.57

Adıyaman: 06.45

Afyonkarahisar: 07.16

Ağrı: 06.26

Aksaray: 07.02

Amasya: 06.55

Ankara: 07.07

Antalya: 07.16

Ardahan: 06.27

Artvin: 06.31

Aydın: 07.27

Balıkesir: 07.27

Bartın: 07.09

Batman: 06.34

Bayburt: 06.37

Bilecik: 07.18

Bingöl: 06.36

Bitlis: 06.30

Bolu: 07.12

Burdur: 07.17

Bursa: 07.22

Çanakkale: 07.32

Çankırı: 07.03

Çorum: 06.58

Denizli: 07.22

Diyarbakır: 06.37

Düzce: 07.13

Edirne: 07.32

Elazığ: 06.41

Erzincan: 06.40

Erzurum: 06.33

Eskişehir: 07.16

Gaziantep: 06.49

Giresun: 06.44

Gümüşhane: 06.40

Hakkari: 06.23

Hatay: 06.54

Iğdır: 06.22

Isparta: 07.16

İstanbul: 07.22

İzmir: 07.30

Kahramanmaraş: 06.50

Karabük: 07.07

Karaman: 07.05

Kars: 06.26

Kastamonu: 07.03

Kayseri: 06.56

Kilis: 06.50

Kırıkkale: 07.04

Kırklareli: 07.29

Kırşehir: 07.01

Kocaeli: 07.18

Konya: 07.08

Kütahya: 07.18

Malatya: 06.45

Manisa: 07.28

Mardin: 06.35

Mersin: 07.00

Muğla: 07.25

Muş: 06.32

Nevşehir: 06.59

Niğde: 06.59

Ordu: 06.46

Osmaniye: 06.53

Rize: 06.36

Sakarya: 07.16

Samsun: 06.53

Şanlıurfa: 06.43

Siirt: 06.30

Sinop: 06.57

Şırnak: 06.28

Sivas: 06.50

Tekirdağ: 07.28

Tokat: 06.52

Trabzon: 06.39

Tunceli: 06.40

Uşak: 07.20

Van: 06.25

Yalova: 07.21

Yozgat: 06.59

Zonguldak: 07.11

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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