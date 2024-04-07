Bahar'daki Doğaçlama Sahneden Survivor'daki Arda Güler Ödülüne Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Bahar'daki Doğaçlama Sahneden Survivor'daki Arda Güler Ödülüne Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
7 Nisan Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star'da yine heyecan dolu bir bölüm ekrana geldi. Ödül oyunu için bir araya gelen takımlardan Kırmızı takım açık ara yarışı önde kapatırken, bu duruma isyan eden Damla Can, yapıma koydukları oyun için rest çekti.
2. Show TV'nin sevilen iki dizisi Kızılcık Şerbeti ve Sandık Kokusu ile ilgili yapılan paylaşım kafaları karıştırdı. Sandık Kokusu'nun çocuk oyuncusu Sarp Kaan Altınçapa'nın Müjde Uzman'la yaptığı paylaşım sonrası iki dizinin birleşmesi ihtimali gündem oldu.
3. Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar, gösterdiği performansla oyunculuk camiasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İzleyici kadar oyuncu arkadaşlarının da övgüsünü alan Demet Evgar'a bir destek de Ayça Ayşin Turan'dan geldi.
4. Survivor All Star'ın popüler yarışmacılarından Poyraz son eleme düellosunda elenerek herkesi şoke etmişti. Poyraz'ın elendikten sonra sessizliğe bürünmesi şaşkınlık yaratırken, Survivor Ekstra'da Poyraz hakkında haber geldi.
5. Kanal D ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Yargı dizisi için büyük son yaklaşıyor. Son sezonuyla ekranlarda olan Yargı final yaparak yolculuğunu tamamlamaya hazırlanırken, sevilen dizinin final tarihi belli oldu.
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6. Bahar'ın izleyiciyi kahkahaya boğan 'kedi' sahnesiyle ilgili dizinin Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu'ndan Onedio'ya şaşırtan bir itiraf geldi. Meğer Bahar, Timur ve Evren arasında geçen, üstelik dakikalar süren sahne doğaçlamaymış!
7. NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde partner olan Burak Sevinç ve Hayal Köseoğlu gecelerde yakalandı. İkilinin dizi aşkı gerçeğe mi dönüştü?
8. Her Cuma reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Sevilay'ın kızı Begüm dahil olmuştu. Kıvılcım ve Ömer'in evinde işe giren Begüm ve Metehan arasındaki elektrik ekran başından bile hissedilirken, yeni partnerlerden ilk fotoğraf geldi.
9. Uluslararası Emmy Ödüllü dizi Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, dizinin sevilen karakterlerinden Tuğçe için yazdığı darp ve tecavüz sahnesiyle ilgili eleştirilere maruz kalmıştı. Haftalardır konu ile ilgili sessizliğini koruyan Sema Ergenekon, ANN Türkiye'den Eda Tokcan'a söz konusu sahneyle ilgili ilk kez açıklama yaptı!
10. NOW ekranlarının en sevilen işlerinden Kızıl Goncalar yayın hayatına başladığı andan itibaren yoğun ilgi görürken, Cannes'a tanıtım için giden dizinin afişinde Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem karakterinin açık olması kafaları karıştırdı.
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11. Olimpiyatlarda aralarında yaşanan sorun sebebiyle Survivor'da da husumetli olan Sema Aydemir ve Pınar Saka büyük bir kavgaya tutuşmuştu. Bu kavga sonucu diskalifiye edilen Sema'dan birkaç hafta sonra yarışmaya veda eden Pınar, Instagram hesabından Sema'ya yönelik göndermelerine devam etti ve ortam iyice gerildi!
12. Survivor All Star'a sağlık sorunları nedeniyle veda etmek zorunda kalan Turabi Çamkıran, Survivor adasında ölümden döndüğü anları detay detay anlattı!
13. Şebnem Bozoklu, başrolünde yer aldığı Hayatımın Neşesi dizisine benzetilen Demet Evgar’ın “Bahar” dizisi hakkında ilk kez konuştu.
14. Survivor All Star'da heyecan her geçen gün artarken oyun sonlarından kazanılan ödüller de beklentiler gibi artmaya başladı. Konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, yeni ödülü duyurdu. Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni oyunda kazanan takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Madrid'de oynanacak Real Madrid - Manchester City maçına götüreceklerini açıkladı..
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