Müjde Uzman'ın Yer Aldığı Paylaşım Kafaları Karıştırdı: Kızılcık Şerbeti ve Sandık Kokusu Birleşiyor mu?
Müjde Uzman'ın Yer Aldığı Paylaşım Kafaları Karıştırdı: Kızılcık Şerbeti ve Sandık Kokusu Birleşiyor mu?
Show TV'nin sevilen iki dizisi Kızılcık Şerbeti ve Sandık Kokusu ile ilgili yapılan paylaşım kafaları karıştırdı. Sandık Kokusu'nun çocuk oyuncusu Sarp Kaan Altınçapa'nın Müjde Uzman'la yaptığı paylaşım sonrası iki dizinin birleşmesi ihtimali gündem oldu.
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yayınlanmadığı günlerde de gündem olmaya devam ediyor.
Ancak diziyi bugün gündeme getiren olay dizi içinde yaşanan bir sahne değil. Bu kez konuşulmasına sebep olan Sandık Kokusu'nun çocuk oyuncusunun yaptığı bir paylaşım...
Sandık Kokusu'nun çocuk oyuncusu Sarp Kaan Altınçapa, Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'la yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
"Küçük Deniz dalgalara meydan okurken, Alev her şeyi yakıp kavuruyor!" notuyla yaptığı paylaşıma 'sürpriz' etiketini ekleyen Sarp Kaan'ın paylaşımına pek çok yorum yapıldı.
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