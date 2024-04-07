Müjde Uzman'ın Yer Aldığı Paylaşım Kafaları Karıştırdı: Kızılcık Şerbeti ve Sandık Kokusu Birleşiyor mu?

Show TV'nin sevilen iki dizisi Kızılcık Şerbeti ve Sandık Kokusu ile ilgili yapılan paylaşım kafaları karıştırdı. Sandık Kokusu'nun çocuk oyuncusu Sarp Kaan Altınçapa'nın Müjde Uzman'la yaptığı paylaşım sonrası iki dizinin birleşmesi ihtimali gündem oldu.