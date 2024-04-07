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Övgüler Bitmiyor: Ayça Ayşin Turan da Bahar'la Ekranlara Dönen Demet Evgar'ı Övmeye Doyamadı

Övgüler Bitmiyor: Ayça Ayşin Turan da Bahar'la Ekranlara Dönen Demet Evgar'ı Övmeye Doyamadı

Bahar Dizi
themyscira - Misafir Editör
07.04.2024 - 23:21

Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar, gösterdiği performansla oyunculuk camiasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İzleyici kadar oyuncu arkadaşlarının da övgüsünü alan Demet Evgar'a bir destek de Ayça Ayşin Turan'dan geldi.

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Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bahar dizisi, yayın hayatına başlamasının üzerinden henüz iki ay geçmesine rağmen en çok konuşulan dizilerden biri olmayı başardı.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bahar dizisi, yayın hayatına başlamasının üzerinden henüz iki ay geçmesine rağmen en çok konuşulan dizilerden biri olmayı başardı.

Daha ikinci bölümünde reytinglerde zirveye oturmayı başaran dizi, konusunun yanı sıra oyunculuklarıyla da göz dolduruyor.

Daha ikinci bölümünde reytinglerde zirveye oturmayı başaran dizi, konusunun yanı sıra oyunculuklarıyla da göz dolduruyor.

Tabii oyunculuk denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Demet Evgar'ın başrolde olması da ayrı bir önem taşıyor.

Tabii oyunculuk denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Demet Evgar'ın başrolde olması da ayrı bir önem taşıyor.

Evgar'ın muhteşem oyunculuğu hem izleyiciden hem de meslektaşlarından sık sık övgü alıyor.

Evgar'ın muhteşem oyunculuğu hem izleyiciden hem de meslektaşlarından sık sık övgü alıyor.

Ünlü oyuncuyu övmeye doyamayanlar kervanına katılan isimlerden biri de Ayça Ayşin Turan oldu.

Ünlü oyuncuyu övmeye doyamayanlar kervanına katılan isimlerden biri de Ayça Ayşin Turan oldu.
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Güzel oyuncu Bahar'la ilgili kendisine yöneltilen soruya; "Bahar dizisini izliyorum, çok güzel bir senaryo ve çok güzel bir iş olmuş." dedi.

Güzel oyuncu Bahar'la ilgili kendisine yöneltilen soruya; "Bahar dizisini izliyorum, çok güzel bir senaryo ve çok güzel bir iş olmuş." dedi.

Turan diziyle ilgili ayrıca "Özellikle Demet Evgar harika bir oyunculuk çıkarmış, onu izlemek çok güzel.” dedi.

Turan diziyle ilgili ayrıca "Özellikle Demet Evgar harika bir oyunculuk çıkarmış, onu izlemek çok güzel.” dedi.

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