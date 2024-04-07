Övgüler Bitmiyor: Ayça Ayşin Turan da Bahar'la Ekranlara Dönen Demet Evgar'ı Övmeye Doyamadı

Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar, gösterdiği performansla oyunculuk camiasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İzleyici kadar oyuncu arkadaşlarının da övgüsünü alan Demet Evgar'a bir destek de Ayça Ayşin Turan'dan geldi.