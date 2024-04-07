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Nuri Alço'nun Son Durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı: Nuri Alço'nun Nesi Var?

Nuri Alço'nun Son Durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı: Nuri Alço'nun Nesi Var?

Fahrettin Koca Nuri Alço
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.04.2024 - 21:26

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Nuri Alço'nun birdenbire rahatsızlanıp yoğun bakıma kaldırılması herkesi şoke etmişti. Beyninde pıhtı attığı öğrenilen Alço'nun sağlık durumu merak edilirken, bu duruma nasıl bir rahatsızlığının sebep olduğu da araştırılıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duruma ilişkin açıklama geldi.

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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden, kötü adam karakterlerinin arana yüzlerinden olan Nuri Alço, hastaneye kaldırıldığı haberiyle herkesi korkutmuştu.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden, kötü adam karakterlerinin arana yüzlerinden olan Nuri Alço, hastaneye kaldırıldığı haberiyle herkesi korkutmuştu.

Bayram tatili için eşi ile birlikte memleketi Eskişehir'e giden ancak Eskişehir'de fenalaştığı öğrenilen Nuri Alço'nun önce hastaneye, ardından yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti.

Direkt olarak yoğun bakıma kaldırılan ünlü oyuncunun beyninde pıhtı attığı, ancak durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu hastane yönetimince paylaşılan bilgiler arasındaydı.

Direkt olarak yoğun bakıma kaldırılan ünlü oyuncunun beyninde pıhtı attığı, ancak durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu hastane yönetimince paylaşılan bilgiler arasındaydı.

'Sanatçı Nuri Alço Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır.'

Ardından Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, yaşadıkları kötü anı ve hastaneye kaldırıldığı süreci anlatmış, "hafıza kaybı başlamıştı" demişti.

Ardından Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, yaşadıkları kötü anı ve hastaneye kaldırıldığı süreci anlatmış, "hafıza kaybı başlamıştı" demişti.

'Dün gece nefes alamamaya başladı. Boş boş bakıyordu, hafıza kaybı da başladı. 'Ben neredeyim' demeye başladı. Ambulans çağırmamı istedi. Hemen hastaneye kaldırdım. Şimdi gözlem altında. Hafızası yerinde. Kan sulandırıcı ilaç içiyordu, ihmal etmiş. Neyse ki şimdi iyi...'

Yaptığı son açıklamada ise hastane değiştirdiklerini, Alço'nun hala yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Yaptığı son açıklamada ise hastane değiştirdiklerini, Alço'nun hala yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

'Eşim pıhtı atması sonucu kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatımda tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabb’im onu benim, ailemizin, sevdiklerinin başından eksik etmesin. Sizler de dualarını eksik etmeyin.'

Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin son açıklama, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan geldi. Ünlü oyuncunun sağlık soruları tespit edilerek; kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı olduğu ifade edildi.

Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin son açıklama, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan geldi. Ünlü oyuncunun sağlık soruları tespit edilerek; kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı olduğu ifade edildi.

'Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden aktör Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir’de bir hastanede tedavi altına alınmış, şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmiştir.'

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Koca, Alço'nun tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini de dile getirdi.

Koca, Alço'nun tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini de dile getirdi.

'Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz.'

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Borys Hjuven

Iyi insandir, ankara da defalarca kez denk geldim kendisine ogrenciyken. Beyefendi bir insan, fotograf cekinme isteklerimizi hic kirmadi hatta ki ogrenciydik... Devamını Gör

Özlmmm

Rabbim acil şifalar versin inşallah 🤲🏻

Osman Oralet

Bakalım bu pıhtı olayı ne zaman kaale alınıp araştırılmaya başlanacak ?

Ihsn Ünal

damar tıkanıklığı kanın katılaması onun için kan sulandırıcı ilaç kullanılması lazım