Nuri Alço'nun Son Durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı: Nuri Alço'nun Nesi Var?
Nuri Alço'nun Son Durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı: Nuri Alço'nun Nesi Var?
Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Nuri Alço'nun birdenbire rahatsızlanıp yoğun bakıma kaldırılması herkesi şoke etmişti. Beyninde pıhtı attığı öğrenilen Alço'nun sağlık durumu merak edilirken, bu duruma nasıl bir rahatsızlığının sebep olduğu da araştırılıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duruma ilişkin açıklama geldi.
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden, kötü adam karakterlerinin arana yüzlerinden olan Nuri Alço, hastaneye kaldırıldığı haberiyle herkesi korkutmuştu.
Direkt olarak yoğun bakıma kaldırılan ünlü oyuncunun beyninde pıhtı attığı, ancak durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu hastane yönetimince paylaşılan bilgiler arasındaydı.
Ardından Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, yaşadıkları kötü anı ve hastaneye kaldırıldığı süreci anlatmış, "hafıza kaybı başlamıştı" demişti.
Yaptığı son açıklamada ise hastane değiştirdiklerini, Alço'nun hala yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu belirtmişti.
Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin son açıklama, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan geldi. Ünlü oyuncunun sağlık soruları tespit edilerek; kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı olduğu ifade edildi.
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Koca, Alço'nun tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini de dile getirdi.
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Iyi insandir, ankara da defalarca kez denk geldim kendisine ogrenciyken. Beyefendi bir insan, fotograf cekinme isteklerimizi hic kirmadi hatta ki ogrenciydik... Devamını Gör
Rabbim acil şifalar versin inşallah 🤲🏻
Bakalım bu pıhtı olayı ne zaman kaale alınıp araştırılmaya başlanacak ?
damar tıkanıklığı kanın katılaması onun için kan sulandırıcı ilaç kullanılması lazım