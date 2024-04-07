Ünlü Piyanist Fazıl Say Fenerbahçe'nin Süper Kupa Finaliyle İlgili Aldığı Kararı Eleştirdi!
Ünlü Piyanist Fazıl Say Fenerbahçe'nin Süper Kupa Finaliyle İlgili Aldığı Kararı Eleştirdi!
Fenerbahçe, daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan sıkıntılar sebebiyle ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili bazı kararlar almıştı. U19 takımıyla çıkmayı planladığı maç öncesinde ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe'nin maçla ilgili aldığı kararları eleştirdi.
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29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park’ta oynanması planlanan 2023 Süper Kupa maçı yaşanan kriz nedeniyle ertelenmişti.
TFF tarafından 7 Nisan'da Şanlıurfa'da yapılacağı açıklanan maçla ilgili Fenerbahçe maç fikstüründeki yoğunluk nedeniyle erteleme talep etmişti.
Federasyonun bu talebi ertelememesinin ardından Fenerbahçe takımı tepkisini göstermek amacıyla maça U19 takımıyla çıkma kararı aldı.
Aynı gün Giresunspor U19 takımı ile İstanbul’da maça çıkan Fenerbahçe U19 takımı öğleden sonra uçak ile Şanlıurfa’ya geldi.
Fenerbahçe'nin aldığı bu kararla ilgili ünlü piyanist Fazıl Say'dan sert bir eleştiri geldi.
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Fazıl Say, Fenerbahçe'nin krizleri yönetemediğini belirtirken bu kararla birlikte haklıyken haksız duruma düştüğünü dile getirdi.
Siz bu kararla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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