Ünlü Piyanist Fazıl Say Fenerbahçe'nin Süper Kupa Finaliyle İlgili Aldığı Kararı Eleştirdi!

Fenerbahçe, daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan sıkıntılar sebebiyle ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili bazı kararlar almıştı. U19 takımıyla çıkmayı planladığı maç öncesinde ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe'nin maçla ilgili aldığı kararları eleştirdi.