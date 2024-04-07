Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Maçı Öncesinde Açıklama Yaptı: "Bu Şaibeli Sürecin Kazananı Bellidir"

'Geldiğimiz nokta itibariyle Fenerbahçe A takımı getirmeyip, kupa şansını çok daha zayıflattı. Bunu da inandığı değerler doğrultusunda yapmıştır. Son deplasman maçımızda futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan 3 defa son haftada giden şampiyonluklarımız, suikast girişimi. Özellikle suikast girişiminin halen faili meçhul kalması. Aradan 9 sene geçti hala ilerleme yok. 3 Temmuz sürecinde açılan davaların hala sonuçlanmaması. Bütün bu kötülükleri, garip olayların hepsinin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaştırılması Fenerbahçe Spor Kulübü'nü isyan edecek noktaya getirmiştir. İstemeyerek de olsa bugün Şanlıurfa'da ilk adımları atıyoruz. Bu gidişata son verilmediği için kötüler arsızlaşmış ve artarak devam etmektedir. Fenerbahçe taraftarına özellikle bugünkü cümlelerimi dikkatle dinlemelerini öneriyorum. Bu garip, şaibeli sürecin kazananı da bellidir. Bizim bugünkü isyanımız, Süper Kupa'daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle ya da son deplasman maçında yaşananlarla ilgili alakalı değil.'