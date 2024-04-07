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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Maçı Öncesinde Açıklama Yaptı: "Bu Şaibeli Sürecin Kazananı Bellidir"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Maçı Öncesinde Açıklama Yaptı: "Bu Şaibeli Sürecin Kazananı Bellidir"

Ali Koç Fenerbahçe galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.04.2024 - 20:03 Son Güncelleme: 07.04.2024 - 20:46

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynanması gereken Süper Kupa maçı öncesinde otelde basın açıklaması yaptı. Ali Koç açıklamasında 'Bugün attığımız adım bundan sonra atacağımız adımların başlangıcıdır' dedi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

'Geldiğimiz nokta itibariyle Fenerbahçe A takımı getirmeyip, kupa şansını çok daha zayıflattı. Bunu da inandığı değerler doğrultusunda yapmıştır. Son deplasman maçımızda futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan 3 defa son haftada giden şampiyonluklarımız, suikast girişimi. Özellikle suikast girişiminin halen faili meçhul kalması. Aradan 9 sene geçti hala ilerleme yok. 3 Temmuz sürecinde açılan davaların hala sonuçlanmaması. Bütün bu kötülükleri, garip olayların hepsinin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaştırılması Fenerbahçe Spor Kulübü'nü isyan edecek noktaya getirmiştir. İstemeyerek de olsa bugün Şanlıurfa'da ilk adımları atıyoruz. Bu gidişata son verilmediği için kötüler arsızlaşmış ve artarak devam etmektedir. Fenerbahçe taraftarına özellikle bugünkü cümlelerimi dikkatle dinlemelerini öneriyorum. Bu garip, şaibeli sürecin kazananı da bellidir. Bizim bugünkü isyanımız, Süper Kupa'daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle ya da son deplasman maçında yaşananlarla ilgili alakalı değil.'

Fenerbahçe Başkanı sözlerinin devamında; "Fenerbahçe taraftarına özellikle bugünkü cümlelerimi dikkatle dinlemelerini öneriyorum. Bu garip, şaibeli sürecin kazananı da bellidir. Bizim bugünkü isyanımız, Süper Kupa'daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle ya da son deplasman maçında yaşananlarla ilgisi alakası yok." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı sözlerinin devamında; "Fenerbahçe taraftarına özellikle bugünkü cümlelerimi dikkatle dinlemelerini öneriyorum. Bu garip, şaibeli sürecin kazananı da bellidir. Bizim bugünkü isyanımız, Süper Kupa'daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle ya da son deplasman maçında yaşananlarla ilgisi alakası yok." ifadelerini kullandı.

Rakibimizi canı gönülden kutluyorum. Adım adım ilmek ilmek futbolun tüm unsurlarını kendi lehine hizmet eder hale getirmek büyük başarı. Eski rekabet ortamı olsaydı bu maçın tarihini değiştirmek için Galatasaraylı yöneticiler başvururdu. Bununla da yetinmiyorlar ki; ellerindeki algı yaratma gücüyle tüm paydaşlara tehditler oluşturuyorlar. Onların"Şanlıurfa için söylediklerini samimi bulmuyorum. Kendi maçlarından çok bizim maçlarımızla ilgileniyorlar."

Rakibimizi canı gönülden kutluyorum. Adım adım ilmek ilmek futbolun tüm unsurlarını kendi lehine hizmet eder hale getirmek büyük başarı. Eski rekabet ortamı olsaydı bu maçın tarihini değiştirmek için Galatasaraylı yöneticiler başvururdu. Bununla da yetinmiyorlar ki; ellerindeki algı yaratma gücüyle tüm paydaşlara tehditler oluşturuyorlar. Onların"Şanlıurfa için söylediklerini samimi bulmuyorum. Kendi maçlarından çok bizim maçlarımızla ilgileniyorlar."

"Biz Şanlıurfa'ya borçluyuz. Buradaki biletlerin hepsini Fenerbahçe Kulübü satın almıştır. Biletlerle ilgili bir kayıp yoktur. 2011 yılında oynanmayan Süper Kupa'nın Beşiktaş'la Şanlıurfa'da oynanmasını talep edeceğiz. Süper Kupa'nın burada yapılmasını öneren de Fenerbahçe'dir. Oynamak isterdik ama kararımızın arkasındayız. Yayıncı kuruluş kendi çıkar ve menfaatleri çerçevesinde, Fenerbahçe camiasını ayrıştıracak şekilde yayın yapıyorlar. Yayıncı kuruluşun kredisi bitmiştir."

"Biz Şanlıurfa'ya borçluyuz. Buradaki biletlerin hepsini Fenerbahçe Kulübü satın almıştır. Biletlerle ilgili bir kayıp yoktur. 2011 yılında oynanmayan Süper Kupa'nın Beşiktaş'la Şanlıurfa'da oynanmasını talep edeceğiz. Süper Kupa'nın burada yapılmasını öneren de Fenerbahçe'dir. Oynamak isterdik ama kararımızın arkasındayız. Yayıncı kuruluş kendi çıkar ve menfaatleri çerçevesinde, Fenerbahçe camiasını ayrıştıracak şekilde yayın yapıyorlar. Yayıncı kuruluşun kredisi bitmiştir."

"TFF; isteseniz, planlasanız bu kadar olayı bir sezona sığdıramazdınız. Bizim isyanımızı bir maç tarihine bağlayan arkadaşlar gerçekten kötü niyetlisiniz. Maç planlamasına bakalım... Yunan federasyonunu örnek olarak gösteriyorlar. Kendi beceriksizliklerini karşı bu kararları paylaşıyorlar. Yunan federasyonu yabancı hakem getiriyor o zaman sizde getirin. Galatasaray Avrupa'da tur atlasaydı bu maç bugün oynanacak mıydı? Şanlıurfa bizim gideceğim Atina deplasmanıyla aynı mesafededir. Biz 'Karagümrük maçımızı ertelemeyin, bu maçı erteleyin' dedik. 'Rakip istemiyor' dediler. 'Karagümrük de istemiyor. Onu ne yapacaksınız?' dedik 'Onu hallederiz' diyorlar. Karagümrük'e gücün yetiyor, Galatasaray'a gücün yetmiyor öyle mi?"

"TFF; isteseniz, planlasanız bu kadar olayı bir sezona sığdıramazdınız. Bizim isyanımızı bir maç tarihine bağlayan arkadaşlar gerçekten kötü niyetlisiniz. Maç planlamasına bakalım... Yunan federasyonunu örnek olarak gösteriyorlar. Kendi beceriksizliklerini karşı bu kararları paylaşıyorlar. Yunan federasyonu yabancı hakem getiriyor o zaman sizde getirin. Galatasaray Avrupa'da tur atlasaydı bu maç bugün oynanacak mıydı? Şanlıurfa bizim gideceğim Atina deplasmanıyla aynı mesafededir. Biz 'Karagümrük maçımızı ertelemeyin, bu maçı erteleyin' dedik. 'Rakip istemiyor' dediler. 'Karagümrük de istemiyor. Onu ne yapacaksınız?' dedik 'Onu hallederiz' diyorlar. Karagümrük'e gücün yetiyor, Galatasaray'a gücün yetmiyor öyle mi?"
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"Gelelim yayıncı kuruluşa. Birkaç gündür sizi izliyorum. Konuyu bilerek ne kadar ajite ettiğinizi, neler yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Yayıncı kuruluş kendi menfaat ve çıkarları çerçevesinde Fenerbahçe'yi niye mağdur oldu, niye bu kararı aldığını dürüst, adil şekilde anlatacağına okları yönetime ve özellikle bana, Fenerbahçe'yi ayrıştıracak şekilde günlerdir programlar yapıyorsunuz. Türkiye Kupası sizin olsun. İhaleye çıkmasını başkanları istediği zaman baskı yaptınız, geri adım attırdınız, dünyada olmayan bir grup formatı gelecek sene geliyor. Biz de garip ülkeyiz. Dünyada kupa formatını grup olarak oynayan tek ülke olacağız. Haydi o da iyi bir şey. 4 yılda bu kupadan aldığımız gelir 1 kuruş artmadı, bu kadar enflasyon varken. Sizin sponsorluktan ne aldığınızı söyleyen kimse yok. Fenerbahçe'yi hedef aldınız, kendi camiamızı ayrıştırmak, hem Şanlıurfa vatandaşlarını ajite etme k için garip bir yayın yaptınız. Bizim için sizin krediniz bitmiştir."

"Gelelim yayıncı kuruluşa. Birkaç gündür sizi izliyorum. Konuyu bilerek ne kadar ajite ettiğinizi, neler yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Yayıncı kuruluş kendi menfaat ve çıkarları çerçevesinde Fenerbahçe'yi niye mağdur oldu, niye bu kararı aldığını dürüst, adil şekilde anlatacağına okları yönetime ve özellikle bana, Fenerbahçe'yi ayrıştıracak şekilde günlerdir programlar yapıyorsunuz. Türkiye Kupası sizin olsun. İhaleye çıkmasını başkanları istediği zaman baskı yaptınız, geri adım attırdınız, dünyada olmayan bir grup formatı gelecek sene geliyor. Biz de garip ülkeyiz. Dünyada kupa formatını grup olarak oynayan tek ülke olacağız. Haydi o da iyi bir şey. 4 yılda bu kupadan aldığımız gelir 1 kuruş artmadı, bu kadar enflasyon varken. Sizin sponsorluktan ne aldığınızı söyleyen kimse yok. Fenerbahçe'yi hedef aldınız, kendi camiamızı ayrıştırmak, hem Şanlıurfa vatandaşlarını ajite etme k için garip bir yayın yaptınız. Bizim için sizin krediniz bitmiştir."
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Ercan

Allah akıl fikir versin. göz göre göre yalan konuşuyor, konuştuğu yalanı papağan gibi tekrarlayacak binlerce trollü var...

Talha Kumcu

Ağlama

RACON X RACON

SIZE BIR AYAR GELECEK.TFF ATLIYOR OLAYI AMA UEFA ATLAMAYACAK GEREKENI YAPACAK.3 SENE AVRUPA MEN GALATASARAYA ÖLÜM GIBI GELECEK...

Balkan Türkleri

Ne kadar ağlak bir adam çıktı bu.Koç ailesine olan saygımızı azalttı...