Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Maçı Öncesinde Açıklama Yaptı: "Bu Şaibeli Sürecin Kazananı Bellidir"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Maçı Öncesinde Açıklama Yaptı: "Bu Şaibeli Sürecin Kazananı Bellidir"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynanması gereken Süper Kupa maçı öncesinde otelde basın açıklaması yaptı. Ali Koç açıklamasında 'Bugün attığımız adım bundan sonra atacağımız adımların başlangıcıdır' dedi.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:
Fenerbahçe Başkanı sözlerinin devamında; "Fenerbahçe taraftarına özellikle bugünkü cümlelerimi dikkatle dinlemelerini öneriyorum. Bu garip, şaibeli sürecin kazananı da bellidir. Bizim bugünkü isyanımız, Süper Kupa'daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle ya da son deplasman maçında yaşananlarla ilgisi alakası yok." ifadelerini kullandı.
Rakibimizi canı gönülden kutluyorum. Adım adım ilmek ilmek futbolun tüm unsurlarını kendi lehine hizmet eder hale getirmek büyük başarı. Eski rekabet ortamı olsaydı bu maçın tarihini değiştirmek için Galatasaraylı yöneticiler başvururdu. Bununla da yetinmiyorlar ki; ellerindeki algı yaratma gücüyle tüm paydaşlara tehditler oluşturuyorlar. Onların"Şanlıurfa için söylediklerini samimi bulmuyorum. Kendi maçlarından çok bizim maçlarımızla ilgileniyorlar."
"Biz Şanlıurfa'ya borçluyuz. Buradaki biletlerin hepsini Fenerbahçe Kulübü satın almıştır. Biletlerle ilgili bir kayıp yoktur. 2011 yılında oynanmayan Süper Kupa'nın Beşiktaş'la Şanlıurfa'da oynanmasını talep edeceğiz. Süper Kupa'nın burada yapılmasını öneren de Fenerbahçe'dir. Oynamak isterdik ama kararımızın arkasındayız. Yayıncı kuruluş kendi çıkar ve menfaatleri çerçevesinde, Fenerbahçe camiasını ayrıştıracak şekilde yayın yapıyorlar. Yayıncı kuruluşun kredisi bitmiştir."
"TFF; isteseniz, planlasanız bu kadar olayı bir sezona sığdıramazdınız. Bizim isyanımızı bir maç tarihine bağlayan arkadaşlar gerçekten kötü niyetlisiniz. Maç planlamasına bakalım... Yunan federasyonunu örnek olarak gösteriyorlar. Kendi beceriksizliklerini karşı bu kararları paylaşıyorlar. Yunan federasyonu yabancı hakem getiriyor o zaman sizde getirin. Galatasaray Avrupa'da tur atlasaydı bu maç bugün oynanacak mıydı? Şanlıurfa bizim gideceğim Atina deplasmanıyla aynı mesafededir. Biz 'Karagümrük maçımızı ertelemeyin, bu maçı erteleyin' dedik. 'Rakip istemiyor' dediler. 'Karagümrük de istemiyor. Onu ne yapacaksınız?' dedik 'Onu hallederiz' diyorlar. Karagümrük'e gücün yetiyor, Galatasaray'a gücün yetmiyor öyle mi?"
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"Gelelim yayıncı kuruluşa. Birkaç gündür sizi izliyorum. Konuyu bilerek ne kadar ajite ettiğinizi, neler yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Yayıncı kuruluş kendi menfaat ve çıkarları çerçevesinde Fenerbahçe'yi niye mağdur oldu, niye bu kararı aldığını dürüst, adil şekilde anlatacağına okları yönetime ve özellikle bana, Fenerbahçe'yi ayrıştıracak şekilde günlerdir programlar yapıyorsunuz. Türkiye Kupası sizin olsun. İhaleye çıkmasını başkanları istediği zaman baskı yaptınız, geri adım attırdınız, dünyada olmayan bir grup formatı gelecek sene geliyor. Biz de garip ülkeyiz. Dünyada kupa formatını grup olarak oynayan tek ülke olacağız. Haydi o da iyi bir şey. 4 yılda bu kupadan aldığımız gelir 1 kuruş artmadı, bu kadar enflasyon varken. Sizin sponsorluktan ne aldığınızı söyleyen kimse yok. Fenerbahçe'yi hedef aldınız, kendi camiamızı ayrıştırmak, hem Şanlıurfa vatandaşlarını ajite etme k için garip bir yayın yaptınız. Bizim için sizin krediniz bitmiştir."
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Allah akıl fikir versin. göz göre göre yalan konuşuyor, konuştuğu yalanı papağan gibi tekrarlayacak binlerce trollü var...
Ağlama
SIZE BIR AYAR GELECEK.TFF ATLIYOR OLAYI AMA UEFA ATLAMAYACAK GEREKENI YAPACAK.3 SENE AVRUPA MEN GALATASARAYA ÖLÜM GIBI GELECEK...
Ne kadar ağlak bir adam çıktı bu.Koç ailesine olan saygımızı azalttı...