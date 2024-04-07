Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe’nin Süper Kupa Maçında Sahadan Çekilmesi Sosyal Medyayı Salladı

Fenerbahçe’nin Süper Kupa Maçında Sahadan Çekilmesi Sosyal Medyayı Salladı

Fenerbahçe galatasaray Süper Kupa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.04.2024 - 22:09

Suudi Arabistan’da oynanamayan Süper Kupa maçı Şanlıurfa’ya alındı ancak Fenerbahçe takımı A Takımı ile sahaya çıkmadı. U19 ile sahaya çıkan Fenerbahçe, 50. Dakikada Icardi’nin golüne engel olamadı, golün santrasını yapmadan da sahadan çekildi. 

İşte Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesine verilen tepkilerden bazıları:

İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
63
20
12
5
5
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?