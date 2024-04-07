Fenerbahçe’nin Süper Kupa Maçında Sahadan Çekilmesi Sosyal Medyayı Salladı

Suudi Arabistan’da oynanamayan Süper Kupa maçı Şanlıurfa’ya alındı ancak Fenerbahçe takımı A Takımı ile sahaya çıkmadı. U19 ile sahaya çıkan Fenerbahçe, 50. Dakikada Icardi’nin golüne engel olamadı, golün santrasını yapmadan da sahadan çekildi.

İşte Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesine verilen tepkilerden bazıları: