Süper Kupa’da Fenerbahçe Sahadan Çekildi: Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Maçı Yarıda Kaldı
Süper Kupa’da Fenerbahçe Sahadan Çekildi: Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Maçı Yarıda Kaldı
Fenerbahçe, Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçına U19 takımını götürdü. Galatasaray'ın 11 as oyuncusu ile sahaya çıktığı Süper Kupa maçına Fenerbahçe takımı U19 oyuncuları ile çıktı. İki takım sahaya çıktı, santra vuruşu yapıldı, Galatasaray 50. Saniyede 1-0 öne geçti. Golün ardından santra yapılmadan Fenerbahçeli futbolcular sahadan çekildi.
Fenerbahçeli futbolcuların sahadan çekilmesinden sonra iki ayrı takıma ayrılan Galatasaraylı futbolcular gösteri maçı yaptı.
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Suudi Arabistan’da yaşanan sıkıntılar yüzünden iptal olarak tarihe geçen Süper Kupa maçı Şanlıurfa’da da oynanmayarak bir kez daha tarihe geçti.
Fenerbahçe takımı, maç fikstüründeki yoğunluk nedeniyle bu maçın ertelenmesini talep etti, Federasyon bu erteleme talebini kabul etmedi. Sarı lacivertli takım da Süper Kupa maçına A takımı ile çıkmadı.
Gün içerisinde Giresunspor U19 takımı ile İstanbul’da maça çıkan Fenerbahçe U19 takımı öğleden sonra uçak ile Şanlıurfa’ya geldi.
Otelde kısa bir yemek molasından sonra stada gelen U19 takımı 11 kişi olarak Galatasaray’a karşı sahaya çıktı.
İki takım sahaya çıktı, santra vuruşu yapıldı, Galatasaray 50. Saniyede 1-0 öne geçti. Golün ardından santra yapılmadan Fenerbahçeli futbolcular sahadan çekildi.
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Fenerbahçeli futbolcuların sahadan çekilmesinden sonra maçın hakemi Volkan Bayarslan, Fenerbahçeli yetkilileri yanına çağırdı. Sahaya çıkıp çıkmayacaklarını sordu. 'Çıkmayacağız' cevabını alan hakem karşılaşmayı tatil etti.
Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından sarı kırmızılı futbolcular sahada kaldı. İkiye ayrılan takım çift saha gösteri maçı yaptı.
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