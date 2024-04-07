Süper Kupa’da Fenerbahçe Sahadan Çekildi: Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Maçı Yarıda Kaldı

Fenerbahçe, Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçına U19 takımını götürdü. Galatasaray'ın 11 as oyuncusu ile sahaya çıktığı Süper Kupa maçına Fenerbahçe takımı U19 oyuncuları ile çıktı. İki takım sahaya çıktı, santra vuruşu yapıldı, Galatasaray 50. Saniyede 1-0 öne geçti. Golün ardından santra yapılmadan Fenerbahçeli futbolcular sahadan çekildi.

Fenerbahçeli futbolcuların sahadan çekilmesinden sonra iki ayrı takıma ayrılan Galatasaraylı futbolcular gösteri maçı yaptı.