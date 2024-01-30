30 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
30 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Hazar Ergüçlü İnci Taneleri dizisindeki Dilber dansıyla ortalığı yaktı geçti. Kendisi geçti, fakat akımın etkisi hala geçmedi! Bugüne kadar birçok kişiden izlediğimiz Dilber dansına, son olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak dahil oldu.
2. Pek çoğumuzun oyunculuk kariyeriyle tanıdığı Avatar Atakan aynı zamanda başarılı bir kick boks ve Muay Thai sporcusu. Çağrı Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz'a boks dersi verdiği anları paylaştı. Eşini tek yumrukla yere serdiğini görenlerin yorumları aldı başını yürüdü tabii.
3. Kanye West, TMZ tarafından kaydedilen bir videoya göre, Pazartesi günü Hollywood Bulvarı'ndaki Charlie Wilson'un 'Walk of Fame' törenine giderken bir paparazzinin elinden telefonu agresif bir şekilde kaparak yanıtlamadığı bir soru üzerine sinirlendi. Paparazzi, eşi Bianca Censori'nin "özgür iradeye" sahip olup olmadığını sorduğu sırada olay meydana geldi.
4. Ünlü moda tasarımcısı Calvin Klein kendinden yaşça küçük yakışıklı sevgiliyle birlikte Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Spor yaptıktan sonra görüntülenen çift yaş farkları yüzünden yine ilgi odağı oldu.
5. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerini kucağına aldı. İdo Tatlıses'in çocukları için geçtiği yeni imajını ise eşi Yasemin Şefkatli paylaştı.
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6. Geçtiğimiz haftalarda Galler Prensesi Kate Middleton'ın saraydan tarafından yapılan bir açıklamayla ameliyat olduğu ve görevlerine ara vereceği haberine ulaşılmıştı. Prensesin sağlık durumuyla ilgili yeni güncellemler geldi.
7. Tüm dünyayı kasıp kavuran Peaky Blinders dizisinde "Arthur Shelby" karakterine hayat veren Paul Anderson uyuşturucu madde bulundurmaktan ceza aldı. Ünlü oyuncunun cezaya çarptırılmasına gelen yorumlar ise okuyanları küçük çaplı bir krize soktu.
8. Kanye West yine bildiğimiz gibi... Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştığı için tepki yağmuruna tutulan West'ten bir diğer çok tepki alacak hamle geldi: İddialara göre, West, eşi Bianca'ya sosyal medya yasağı getirdi.
9. Şarkıcı Avril Lavigne nişanlısından ayrıldıktan sonra yeni rapçi Tyga ile birlikteliğini de sonlandırmıştı. Ünlü isim şimdi de yeni sevgilisi ile kameralara yakalandı.
10. Son zamanlarda ünlü isimler giydikleri kıyafetlerle pişti olmalarıyla da sık sık gündem oluyorlar. Magazinin gündeminden düşmeyen Hande Erçel yabancı iki model ile aynı elbiseyi üstünde taşıdı.
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11. Özel hayatı, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları derken Merve Boluğur'un adını magazinde görmeye epey alışkınız. Son olarak "Geri döndü" diyebileceğimiz pozlarını paylaşan Boluğur'un aşk hayatı hakkında ilginç bir duyum aldık. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Merve Boluğur ve 53 günde boşandığı eşi Mert Aydın "aşk yeniden" demiş!
12. Grinin Elli Tonu serisinde Christian Grey karakterini canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Jamie Dornan, katıldığı bir programda ilk filmle ilgili yaşadığı hisleri itiraf etti. Dornan'ın itirafına gülsek mi ağlasak mı bilemedik...
13. Günümüzün estetikleri kadar, skandalları ile konuşulan Kardashian ailesi çocuklarıyla da oldukça fazla konuşuluyor. Bildiğimiz gibi Khloe Kardashian geçtiğimiz aylarda hamileydi, bilinen isim dün ilk defa bebeğini takipçileriyle paylaştı.
14. Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programınına konuk olan Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil hakkında konuştu.
15. Yaptığı yorumlarla magazin gündeminde sıkça karşımıza çıkan Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz saatlerde siyah bir sporcu taytın reklamını yaptı. Kalçasının övüldüğü yorumları paylaşan Yeşilmen'in silikonlu iç çamaşırı giydiği de öne sürüldü. Ünlü isim bu iddiayı da yorumsuz bırakmadı!
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16. Şarkıcı Teoman'ın saplantılı hayranıyla başı derde girdi. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.
17. Meşhur Kardashian-Jenner ailesini tanımayan yoktur. Bu ailenin en çok duyulan isimi Kim Kardashian, 'SKKN' adında yeni bir makyaj serisi çıkarmıştı. Hem anne, hem de çocuklarının menajeri olan Kris Jenner da kızının yeni serisinin ürünlerini denerken Instagram'da bir video paylaştı. Bir güzelleştirme filtresiyle çektiği bu videoya epey bir tepki geldi.
18. Adı magazinden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, uzun süre üstüne geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Yeni tarzıyla dikkat çeken ve dansı sosyal medyada olay olan Tilki'nin yalnızca ayakkabısı, konserden kazandığı paranın bir kısmını alıp götürdü bile...
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