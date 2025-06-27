27 Haziran Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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CHP'nin eski üç genel başkanı ortak bildiri yayımladı. Bildiride Özgür Özel'e destek, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise üstü kapalı rest vardı.
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Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kabul ederse siyaseti bırakacağı iddia edilen Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.
Hayatını kaybeden Nihal Candan'a bir dönem yarıştığı moda programında duygusa veda gerçekleşti. Ünlü sunucu Öykü Serter, gözyaşlarını tutamadı.
Menzil torununa şatafatlı nişan töreni ağızları açık bıraktı.
İzmir'de bir havuzda çekilen görüntüler gündem oldu.
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ABD'li Bloomberg, Türkiye'de asgari ücrete zam olmayacağını yazdı.
Mustafa Sandal’ın Etiler’de kiracı olarak oturduğu lüks daire için açılan kira tespit davası sonuçlandı.
Kahtalı Hamido'nun oğlu ölü bulundu.
Boşandıklarını açıklayan Pelin Akil, yeniliğe ilk adımı kuaförde attı.
ATV ekranlarının vazgeçilmez programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", bugün sezon finali bölümüyle izleyicilerine duygusal anlar yaşattı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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