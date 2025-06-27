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27 Haziran Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

27 Haziran Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.06.2025 - 19:52

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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CHP'nin eski üç genel başkanı ortak bildiri yayımladı. Bildiride Özgür Özel'e destek, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise üstü kapalı rest vardı.

CHP'nin eski üç genel başkanı ortak bildiri yayımladı. Bildiride Özgür Özel'e destek, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise üstü kapalı rest vardı.

CHP’de Kurultay tartışmaları devam ederken gözler 30 Haziran Pazartesi gününe çevrildi. Kurultay davasında karar beklenirken CHP’ye eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun döneceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu ise mutlak butlan kararına dikkat çekerek bu kararla partinin başına döneceğine yeşil ışık yakmıştı. CHP’nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın'dan ortak bildiri yayımladı. Bildiride mevcut başkan Özgür Özel’e destek, üstü kapalı ise Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kabul ederse siyaseti bırakacağı iddia edilen Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kabul ederse siyaseti bırakacağı iddia edilen Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kabul ederse partinin bölüneceği endişesinden siyaseti bırakacağı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından açıklamalarda bulunan Yavaş, 'Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir' dedi.

Hayatını kaybeden Nihal Candan'a bir dönem yarıştığı moda programında duygusa veda gerçekleşti. Ünlü sunucu Öykü Serter, gözyaşlarını tutamadı.

Hayatını kaybeden Nihal Candan'a bir dönem yarıştığı moda programında duygusa veda gerçekleşti. Ünlü sunucu Öykü Serter, gözyaşlarını tutamadı.

20 Haziran günü yeme bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nihal Candan'ın vefatı herkesi derinden üzdü. Vefatının ardından bir dönem yarıştığı İşte Benim Stilim'deki isimlerden taziye paylaşımları gelirken bu defa Öykü Serter, Nihal hakkında yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırdı.

Menzil torununa şatafatlı nişan töreni ağızları açık bıraktı.

Menzil torununa şatafatlı nişan töreni ağızları açık bıraktı.

Şatafatlı yaşamları ve milyon liralık lüks araçlarıyla sık sık şok eden görüntülere şahit olduğumuz Menzil tarikatından yeni görüntüler ortaya çıktı. Menzil şeyhinin amcasının torununa yapılan şatafatlı nişan izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Öte yandan Menzil kardeşlerin şeyhlik kavgası sürerken tarikat mahkemesinde 17 milyar TL'lik servete sahip oldukları belirtilmişti.

İzmir'de bir havuzda çekilen görüntüler gündem oldu.

İzmir'de bir havuzda çekilen görüntüler gündem oldu.

Havalar ısındı, yaz sezonu açıldı. Deniz sevenler ayrı, havuz sevenler ayrı. Özellikle eğlence arayanlar aquapark’ı olan havuzları tercih ediyor. Şimdiyse İzmir’den görüntülerle karşınızdayız. Uygun fiyatlı olmasıyla ön plana çıkan bir aquapark öylesine rağbet gördü ki, havuzdan paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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ABD'li Bloomberg, Türkiye'de asgari ücrete zam olmayacağını yazdı.

ABD'li Bloomberg, Türkiye'de asgari ücrete zam olmayacağını yazdı.

Asgari ücret Ocak 2025’te 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Bu rakam çalışanlar için büyük hayal kırıklığı olurken milyonlarca vatandaş ara zam beklentisi içinde. Temmuz ayında emekli maaşına zam yapılacakken asgari ücretli de zam beklentisi içinde. Peki asgari ücrete zam var mı? ABD merkezli dünyanın önde gelen ekonomi sitesi Bloomberg, milyonlarca vatandaş için kötü haberi verdi.

Mustafa Sandal’ın Etiler’de kiracı olarak oturduğu lüks daire için açılan kira tespit davası sonuçlandı.

Mustafa Sandal’ın Etiler’de kiracı olarak oturduğu lüks daire için açılan kira tespit davası sonuçlandı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal eşi Melis Sütşurup’la tatil yapmak için Bodrum’a gitti. Cennet Koyu’ndaki plajda görüntülenen Sandal gün boyunca güneşlendi. Ancak tatilin tadını çıkarırken İstanbul’dan gelen bir haberle keyfi kaçtı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sandal’ın Etiler’de kiracı olarak oturduğu lüks daire için açılan kira tespit davası sonuçlandı. Mahkeme, aylık 65 bin TL kira ödeyen şarkıcının yeni kira bedelini iki katına çıkardı. Peki Sandal artık ne kadar kira ödeyecek?

Kahtalı Hamido'nun oğlu ölü bulundu.

Kahtalı Hamido'nun oğlu ölü bulundu.

Adıyaman'da ünlü şanatçı Kahtalı Hamido'nun 52 yaşındaki oğlu Sinan Çelik, parkta ölü bulundu. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Sinan Çelik’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Boşandıklarını açıklayan Pelin Akil, yeniliğe ilk adımı kuaförde attı.

Boşandıklarını açıklayan Pelin Akil, yeniliğe ilk adımı kuaförde attı.

Son dönemde ünlüler camiasında ayrılık haberleri adeta peş peşe geliyor. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı derken bir süredir dedikodulara konu olan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti de yollarını ayıranlar kervanına katıldı. Geçtiğimiz günlerde ayrılığı doğrulayan Pelin Akil, imajını da baştan aşağı yeniledi. Yeni saçlarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, hayranlarından tam not aldı. Mutlu halleriyle dikkat çeken Akil, “Yenilik iyidir” mesajını da adeta görsel olarak verdi.

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", bugün sezon finali bölümüyle izleyicilerine duygusal anlar yaşattı.

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", bugün sezon finali bölümüyle izleyicilerine duygusal anlar yaşattı.

2024-2025 yayın dönemine damgasını vuran program, yine çözülmemiş dosyaları aydınlattı, kayıpları buldu ve gerçeklerin peşinden koştu. Müge Anlı, sezon finalinde hem izleyicilerine hem de uzun yıllardır birlikte çalıştığı ekibine teşekkür ederek kısa bir veda konuşması yaptı. Yeni sezonda yeniden buluşma sözü veren başarılı sunucu, ekranlara kısa bir ara verdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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