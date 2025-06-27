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Ünlü Şarkıcı Kahtalı Hamido’nun Oğlu Parkta Ölü Bulundu

Ünlü Şarkıcı Kahtalı Hamido’nun Oğlu Parkta Ölü Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.06.2025 - 14:35

Adıyaman'da ünlü şanatçı Kahtalı Hamido'nun 52 yaşındaki oğlu Sinan Çelik, parkta ölü bulundu. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Sinan Çelik’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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52 yaşındaki Sinan Çelik Adıyaman’da bir parkta ölü bulundu.

52 yaşındaki Sinan Çelik Adıyaman’da bir parkta ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Parkı'nda görevli olarak çalışan 52 yaşındaki Sinan Çelik, sabah saatlerinde parkta hareketsiz şekilde bulundu. 

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Sinan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sinan Çelik'in cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sinan Çelik'in cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sinan Çelik'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu olan Sinan Çelik'in üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Acı haberi alan Kahtalı Hamido, ünlü bestekar Aziz Çelik ve aile yakınları hastane morguna akın etti. Gözyaşlarına boğulan yakınları sinir krizi geçirerek fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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