26 Şubat Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Bir dönem viral olan Dubai Çikolatası'nın girmediği yer kalmadı. Kafamızı çevirdiğimiz her yerde Dubai Çikolatası görmeye başladık. Öyle ki insanlar bu yeni lezzeti denemek için saatlerce uzun kuyruklar beklemeyi bile göze almıştı. Şimdilerde ise Dubai Çikolatası'nı unutturacak yeni bir furya başladı: Melek Saçı Çikolata!

Melek saçı dediğimize bakmayın, aslında kendisi bildiğimzi pişmaniye. Bir Belçika çikolata markası, pişmaniyenin üzerine fıstık dolgulu çikolata ekledi, pembe renkli çikolatayla kapladı.