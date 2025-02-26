onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
26 Şubat Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

26 Şubat Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.02.2025 - 20:10

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında çıkan bir haber medyada tartışmalara neden oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında çıkan bir haber medyada tartışmalara neden oldu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener ve sabah.com.tr’de Yusuf Özdemir imzalarıyla çıkan “Savcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı göndererek Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalini istedi” haberleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaya çıkan belge ile birlikte Sabah ve Nedim Şener hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen sahte içkiler, ölüme varan cidi sağlık sorunlarına neden oluyor.

Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen sahte içkiler, ölüme varan cidi sağlık sorunlarına neden oluyor.

Sahte içki faciası can almaya devam ediyor. Türkiye genelinde yılbaşından bu yana 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle hayatını kaybetti.

Alman YouTuber Fransizka Niehus, 2023 yılında Viyana'dan İstanbul'a deprem farkındalığı için yürüyüş yaparken Türkiye'deki 5 yıllık kesintisiz ikamet süresinin sıfırlandığını açıkladı.

Alman YouTuber Fransizka Niehus, 2023 yılında Viyana'dan İstanbul'a deprem farkındalığı için yürüyüş yaparken Türkiye'deki 5 yıllık kesintisiz ikamet süresinin sıfırlandığını açıkladı.

Türkiye'ye olan sevgisini her fırsatta dile getiren Alman YouTuber Fransizka Niehus, Türk vatandaşlığı başvurusu sürecinde yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı. Daha önce Türkiye'de uzun süre yaşayan ve vatandaşlık almak isteyen Niehus'un, geçirdiği süreç ve vatandaşlık alamaması çeşitli tepkilere sebep oldu.

Şimdilerde Dubai Çikolatası'nı unutturacak yeni bir furya başladı: Melek Saçı Çikolata!

Şimdilerde Dubai Çikolatası'nı unutturacak yeni bir furya başladı: Melek Saçı Çikolata!

Bir dönem viral olan Dubai Çikolatası'nın girmediği yer kalmadı. Kafamızı çevirdiğimiz her yerde Dubai Çikolatası görmeye başladık. Öyle ki insanlar bu yeni lezzeti denemek için saatlerce uzun kuyruklar beklemeyi bile göze almıştı. Şimdilerde ise Dubai Çikolatası'nı unutturacak yeni bir furya başladı: Melek Saçı Çikolata!

Melek saçı dediğimize bakmayın, aslında kendisi bildiğimzi pişmaniye. Bir Belçika çikolata markası, pişmaniyenin üzerine fıstık dolgulu çikolata ekledi, pembe renkli çikolatayla kapladı.

Fenerbahçe'den dikkat çeken hamle geldi. Sarı-lacivertli kulüp, yabancı hakem için harekete geçti.

Fenerbahçe'den dikkat çeken hamle geldi. Sarı-lacivertli kulüp, yabancı hakem için harekete geçti.

Son derbi maçında yabancı hakem heyetinin gösterdiği performansın olumlu yanlarına dikkat çeken Fenerbahçe, sezonun geri kalanında da maçları yabancı hakemlerin yönetmesi için TFF'ye başvuru yaptı. Başvuru sosyal medyadan duyuruldu.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat 2025’te oynanan derbi mücadelesinde görev yapan yabancı hakemlerin yönetiminin Türk futbol kamuoyu tarafından olumlu karşılandığının altı çizildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eski MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli'nin yemek programına katılan Ayşe'nin yeni görünümü dikkatlerden kaçmadı.

Eski MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli'nin yemek programına katılan Ayşe'nin yeni görünümü dikkatlerden kaçmadı.

MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz sezonuna damga vuran isimlerden biri Ayşe Ekiz olmuştu. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Ayşe'nin tanıtım videosundaki doğallığı daha ilk andan izleyiciyi yakalamıştı. Program süresince kendini geliştiren ve çok sevilen Ayşe'nin elenmesinin ardından değişimi fark edilmişti. Eski MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli'nin yemek programına katılan Ayşe'nin yeni görünümü dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray yedek kulübesi için yaptığı "Maymun gibi zıpladılar" benzetmesi yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbolunda da büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray yedek kulübesi için yaptığı "Maymun gibi zıpladılar" benzetmesi yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbolunda da büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray, ifadenin ırkçı bir söylem olduğunu savunurken, Fenerbahçe ise bu sözlerin ırkçılıkla hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti. Peki, hukukçular bu tartışmalı ifade hakkında ne düşünüyor? (Spor Arena - Oya ARMUTÇU & İsmail ER)

Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan’ın davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.

Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan’ın davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı 15 Nisan tarihine erteledi.

Yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın Jose Mourinho hakkında ırkçılık iddiasıyla şikayette bulunacağını açıklamasının ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan’ı gündeme getirdi.

Yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın Jose Mourinho hakkında ırkçılık iddiasıyla şikayette bulunacağını açıklamasının ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan’ı gündeme getirdi.

Toroğlu, sarı-kırmızılı kulübün tutumunu eleştirerek, “Yanlış yönlendirmeyin” ifadelerini kullandı.

Seyir zevki olarak tarihin en kötü derbilerinden olarak kayıtlara geçen Galatasaray - Fenerbahçe maçının öncesinde 'hav hav hav' şarkısı açılmıştı.

Geçmişte birçok kez aynı etkinliklere katılan, yaşam tarzlarıyla birbirlerine ayna olan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'in adından daha önce yaşadıkları kaosla bahsetmiştik.

Geçmişte birçok kez aynı etkinliklere katılan, yaşam tarzlarıyla birbirlerine ayna olan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'in adından daha önce yaşadıkları kaosla bahsetmiştik.

Geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamlarla gündeme gelen Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin ikilisinin birbirini takipten çıkması akıllara eski kaosları getirdi! Yeniden aralarının bozulmuş olabileceği düşünülen Şahin ve Subaşı'nın 'gönderme' olarak algılanan o sözleri dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çakal'ın Kadıköy'de "Danla Bilic'ten ayrılmanın şerefine" lokma döktürdüğü iddia edildi.

Çakal'ın Kadıköy'de "Danla Bilic'ten ayrılmanın şerefine" lokma döktürdüğü iddia edildi.

Son zamanlarda YouTube'da yeni başladığı DanlaCast isimli programıyla gündeme oturan Danla Bilic, 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir şey yaşadı!

Geçtiğimiz saatlerde Kadıköy'de kimliği bilinmeyen birinin 'Danla Bilic'ten ayrılmanın şerefine' lokma döktürdüğü ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının olay yerinden paylaştığı videolar hızla yayılınca, ortaya da peş peşe iddialar atıldı tabii. 

Gerçek mi troll mü bilemiyoruz, fakat iddialar arasında bu işin arkasında eski aşkı Çakal'ın olduğu var... Hadi gelin, detaylara beraber bakalım!

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; kürtçe açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Masada kaybeden olmayacağız. Öcalan devletin ezberlerini bozacak” dedi.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; kürtçe açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Masada kaybeden olmayacağız. Öcalan devletin ezberlerini bozacak” dedi.

DEM Parti'nin İmralı'ya üçüncü kez gitmek için yaptığı başvuruya Adalet Bakanlığı tarafından onay verildi. Bu gelişmenin ardından Ankara kulisleri hareketlendi.

Aylık gelirini açıklayan Mehmet Ali Erbil hakkında istenen hapis cezası belli oldu.

Aylık gelirini açıklayan Mehmet Ali Erbil hakkında istenen hapis cezası belli oldu.

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Mehmet Ali Erbil'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edildi.

Mahkeme Erbil'in 'imza atma' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti.

ATV'ye konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, hizmet dökümünde S harfi bulunanlara “Geçmiş olsun” dedi. Bunun nedeni ise S harfi sigortalılığın sahte olduğunu gösteren işaretlerden biri.

ATV'ye konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, hizmet dökümünde S harfi bulunanlara “Geçmiş olsun” dedi. Bunun nedeni ise S harfi sigortalılığın sahte olduğunu gösteren işaretlerden biri.

Sahte emekliliğin artması sonucunda SGK’nın başlattığı denetim sürüyor. 2023 yılında 89 bin kişinin hileyle emekli olduğu ortaya çıkmıştı. 2024’te ise bu rakam 100 bine dayandı. 

Sigorta primlerinin geçerli olması için fiili çalışmak gerekiyor. Ancak fiili çalışma olmadan yapılan sigortalılık hileli olarak tanımlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alan Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetiminden oldukça memnun kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alan Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetiminden oldukça memnun kaldı.

TFF Yönetim Kurulu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede Vincic’in performansını başarılı buldu ve kararlarının derbinin seyrine olumlu katkı sağladığı konusunda hemfikir oldu. Bu memnuniyetin ardından federasyon, bundan sonraki derbilerde de yabancı hakem görevlendirme kararı aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın