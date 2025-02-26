26 Şubat Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
26 Şubat Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında çıkan bir haber medyada tartışmalara neden oldu.
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Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen sahte içkiler, ölüme varan cidi sağlık sorunlarına neden oluyor.
Alman YouTuber Fransizka Niehus, 2023 yılında Viyana'dan İstanbul'a deprem farkındalığı için yürüyüş yaparken Türkiye'deki 5 yıllık kesintisiz ikamet süresinin sıfırlandığını açıkladı.
Şimdilerde Dubai Çikolatası'nı unutturacak yeni bir furya başladı: Melek Saçı Çikolata!
Fenerbahçe'den dikkat çeken hamle geldi. Sarı-lacivertli kulüp, yabancı hakem için harekete geçti.
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Eski MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli'nin yemek programına katılan Ayşe'nin yeni görünümü dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray yedek kulübesi için yaptığı "Maymun gibi zıpladılar" benzetmesi yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbolunda da büyük yankı uyandırdı.
Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan’ın davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.
Yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın Jose Mourinho hakkında ırkçılık iddiasıyla şikayette bulunacağını açıklamasının ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan’ı gündeme getirdi.
Geçmişte birçok kez aynı etkinliklere katılan, yaşam tarzlarıyla birbirlerine ayna olan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'in adından daha önce yaşadıkları kaosla bahsetmiştik.
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Çakal'ın Kadıköy'de "Danla Bilic'ten ayrılmanın şerefine" lokma döktürdüğü iddia edildi.
Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; kürtçe açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Masada kaybeden olmayacağız. Öcalan devletin ezberlerini bozacak” dedi.
Aylık gelirini açıklayan Mehmet Ali Erbil hakkında istenen hapis cezası belli oldu.
ATV'ye konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, hizmet dökümünde S harfi bulunanlara “Geçmiş olsun” dedi. Bunun nedeni ise S harfi sigortalılığın sahte olduğunu gösteren işaretlerden biri.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alan Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetiminden oldukça memnun kaldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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