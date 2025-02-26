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Pişmaniye Oldu Size Melek Saçı: TikTok'un Yeni Trendi Melek Saçlı Çikolata, Dubai Çikolatasını Unutturdu!

Pişmaniye Oldu Size Melek Saçı: TikTok'un Yeni Trendi Melek Saçlı Çikolata, Dubai Çikolatasını Unutturdu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 09:07

Bir dönem viral olan Dubai Çikolatası'nın girmediği yer kalmadı. Kafamızı çevirdiğimiz her yerde Dubai Çikolatası görmeye başladık. Öyle ki insanlar bu yeni lezzeti denemek için saatlerce uzun kuyruklar beklemeyi bile göze almıştı. Şimdilerde ise Dubai Çikolatası'nı unutturacak yeni bir furya başladı: Melek Saçı Çikolata!

Melek saçı dediğimize bakmayın, aslında kendisi bildiğimzi pişmaniye. Bir Belçika çikolata markası, pişmaniyenin üzerine fıstık dolgulu çikolata ekledi, pembe renkli çikolatayla kapladı.

Anlatmakla olmaz, gelin en iyisi Melek Saçlı Çikolata deneyenlerin tepkilerine bakalım.

Dubai Çikolatası denediniz mi?

Dubai Çikolatası denediniz mi?

Eğer cevabınız 'evet' ise dünyadaki milyonlarca insanın arasındasınız. Cevabınız 'hayır' ise büyük bir furyayı kaçırdınız (!) diyebiliriz. Dubai Çikolatası ilk çıktığında insanlar yeni lezzeti denemek için saatlerce kuyruğa girdi. İçi tamamen Antep fıstığı dolu olan bu çikolata elbette hiç de uygun fiyatlara satılmadı. Yine de milyonlarca insan bu lezzeti denedi, en azından evinde yapmaya uğraştı.

Şimdilerde ise Melek Saçı Çikolata çıktı!

Şimdilerde ise Melek Saçı Çikolata çıktı!

Dubai çikolatasının ardından Melek Saçlı Çikolata Tiktok'u fethetti. Yeni çikolatayı deneyenlerin heyecanlı gizleyemedi. Çikolata kırıldığı an içerisinden 'melek saçı' diye tabir edilen bildiğimiz pembe-beyaz renkli pişmaniye çıktı.

Belçika'daki bir çikolata markasının ürettiği Melek Saçlı Çikolatada nar, ahududu gibi aromalar ön plana çıkıyor.

Belçika'daki bir çikolata markasının ürettiği Melek Saçlı Çikolatada nar, ahududu gibi aromalar ön plana çıkıyor.

Çikolatanın içerisinde fıstık kreması ve pişmaniye bulunuyor. Pişmaniyenin ve dışındaki pembe çikolatanın notalarında ise vanilya, ahududu ve nar aromaları hissediliyor.

İçerisinde her keseye uygun pişmaniye bulunsa da Melek Saçlı Çikolata her keseye uygun değil!

İçerisinde her keseye uygun pişmaniye bulunsa da Melek Saçlı Çikolata her keseye uygun değil!

Şimdilik tek bir üreticisinin bulunduğu Melek Saçlı Çikolata, bu markada 19 euroya satılıyor. Yaklaşık 726 TL olan bu çikolatanın stoklarının ise şimdiden bittiğini belirtelim.

Markanın internet sitesindeki açıklamasında Melek Saçlı Çikolata için şu ifadelere yer veriliyor: 'Pişmaniye, Antep fıstığı kreması, hafif vanilya, nar ve ahududu ile doldurulmuş, ağızda eriyen bu pofuduk zengin lezzeti deneyimleyin. '

Peki Melek Saçlı Çikolatayı deneyenler beğeniyor mu?

Peki Melek Saçlı Çikolatayı deneyenler beğeniyor mu?

TikTok'taki videolarda henüz Melek Saçı Çikolata deneyip de beğenmeyen göremedik. Eğer pişmaniye ve çikolata seviyorsanız, meyve aromalarından hoşlanıyorsanız bu lezzeti seveceğinizden eminiz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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