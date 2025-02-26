Pişmaniye Oldu Size Melek Saçı: TikTok'un Yeni Trendi Melek Saçlı Çikolata, Dubai Çikolatasını Unutturdu!
Pişmaniye Oldu Size Melek Saçı: TikTok'un Yeni Trendi Melek Saçlı Çikolata, Dubai Çikolatasını Unutturdu!
Bir dönem viral olan Dubai Çikolatası'nın girmediği yer kalmadı. Kafamızı çevirdiğimiz her yerde Dubai Çikolatası görmeye başladık. Öyle ki insanlar bu yeni lezzeti denemek için saatlerce uzun kuyruklar beklemeyi bile göze almıştı. Şimdilerde ise Dubai Çikolatası'nı unutturacak yeni bir furya başladı: Melek Saçı Çikolata!
Melek saçı dediğimize bakmayın, aslında kendisi bildiğimzi pişmaniye. Bir Belçika çikolata markası, pişmaniyenin üzerine fıstık dolgulu çikolata ekledi, pembe renkli çikolatayla kapladı.
Anlatmakla olmaz, gelin en iyisi Melek Saçlı Çikolata deneyenlerin tepkilerine bakalım.
Dubai Çikolatası denediniz mi?
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Şimdilerde ise Melek Saçı Çikolata çıktı!
Belçika'daki bir çikolata markasının ürettiği Melek Saçlı Çikolatada nar, ahududu gibi aromalar ön plana çıkıyor.
İçerisinde her keseye uygun pişmaniye bulunsa da Melek Saçlı Çikolata her keseye uygun değil!
Peki Melek Saçlı Çikolatayı deneyenler beğeniyor mu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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