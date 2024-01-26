26 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
26 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Yıllar içerisinde yaptırdığı estetiklerle gençlik halini gölgede bırakan Ajda Pekkan yüzünde yeni bir değişiklik fark edildi. Yanaklarına ve çenesine bir dokunuş daha yaptıran Süperstar'ın son haline de yorum yağdı!
2. A Milli Voleybol takımımızın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, büyük bir hayran kitlesine sahip. Kariyeri ile dillerden düşmeyen Zehra Güneş, doğal güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Güneş, sosyal medya hesabından yakından çekilmiş fotoğrafını paylaşınca kısa sürede binlerce yorum aldı.
3. Ekranların sevilen yüzü Ezgi Mola geçtiğimiz aylarda oğlu Can'ı kucağına aldı. Taze annemiz Mola ve oğlu Can'dan zaman zaman paylaşımlar da görüyoruz. SOn paylaşımda ise Murat Boz'un Ezgi Mola'yı ziyarete gittiğini gördük. Murat Boz, bol nazar boncuklu önlem almayı da ihmal etmedi!
4. Magazin sunucusu Hakan Ural hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi.
5. Kim Kardashian ve Kanye West geçtiğimiz cuma günü 8 yaşındaki en büyük oğulları Saint'in basketbol maçında beraber görüntülendiler. Tahmin edersiniz ki her Kardashian-West buluşmasında olduğu gibi yine epey bir ses getirdiler. Artık şaşırmıyoruz Kardashian ve West ailesine, çünkü her gün yeni bir haber, yeni bir olay.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Modanın başkenti Paris’te düzenlenen moda haftası, lüks markaların birbirinden eşsiz tasarımlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı haftada Melisa Aslı Pamuk'ta boy gösterdi.
7. Oyunculuğuyla eleştiri bombardımanına tutulan Hande Erçel tarz değişikliği yaptığında da dillere düşüyor. Geçtiğimiz haftalarda radikal bir kararla kızıla boyadığı saçları yüzünden topa tutulan genç oyuncu üzerindeki baskılara daha fazla dayanamayacak olacak ki, eski haline geri dönüş yaptı!
8. Buket Aydın'ın erkeklerin bu hayattaki amacı ve göreviyle ilgili yaptığı açıklamaları Şahan Gökbakar tarafından dalga konusu olmuştu. Buket Aydın ise Gökbakar'ın kendisiyle dalga geçtiğini fark edince ağza alınmayacak laflar ederek olayı çirkin bir boyuta taşımıştı. Magazin olaylarını kendince yorumlayan Tuğba Ekinci ise bu sefer Buket Aydın ve Şahan Gökbakar olayına el attı.
9. Ünlü R&B şarkıcısı Lionel Richie'nin en küçük kızı, Amerikan model ve sosyal medya fenomeni Sofia Alexandra Richie Grainge; yıldız oyuncu, eşi Elliot Grainge ile ilk çocuklarını bekliyorlar. Sofia Richie Grainge geçtiğimiz Nisan ayında evlendiğinde, epey ses getiren bir düğün olmuştu. Şimdi ise hamile.
10. Son zamanlarda oyunculuğuyla değil fenomenliğiyle karşımıza çıkan Mehmet Ali Erbil'in özel hayatı gündemimizden düşmüyor. Kendisinden yaşça küçük kadınlarla olan birlikteliğiyle dikkat çeken Mali'nin kızı da konuya sessiz kalamadı. "Babalık görmedim" diyen Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in "tekrardan çocuk sahibi olmak isterim" sözleri üzerine konuştu. Böyle bir şey yaşanırsa kardeşi Ali Sadi'nin "kendini balkondan atacağını" söyledi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Bir dönem Medcezir dizisinde partner olan ve aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'u şimdilerde Gaddar ve Aile dizilerinde izliyoruz. Yağmur isimli bir Twitter kullanıcısı ise iki diziden de aldığı Çağatay ve Serenay sahneleriyle yaptığı editle sosyal medyaya damgasını vurdu!
12. Arda Güler gibi isimlerle geleceğe dair umut veren bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Juventus forması giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Kenan Yıldız. Yeteneği ve golleriyle takımın efsane oyuncusu Del Piero'ya benzetilse de dış görünüşü ve karizmasıyla Turkish Beckham yakıştırmalarında bulunanlar da var. Kenan'ın gönlünü çalan ismin ise dünyaca ünlü bir şarkıcı olduğu iddia ediliyor.
13. Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü model Gigi Hadid ve ünlü aktör Bradley Cooper ilk defa el ele görüntü verdiler.
14. Selin Yazıcıoğlu ile bir küs bir barışık devam eden ilişkisini noktayalan Berk Atan'ın adı, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Çiğdem Batur ile anılmaya başladı. Kısa sürede ikili hakkında aşk haberleri de yapılmaya başlayınca Çiğdem Batur "Durun bakalım" dedi.
15. Ozan Güven eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan davada ünlü oyuncuya da 13 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Merakla takip edilen davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Beyninde tümör tespit edildiğini duyuran şarkıcı Şimal, geçtiğimiz hafta 8 saatlik bir operasyona girmişti. Ameliyatın ardından sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.
17. Tüm sosyal medya birkaç gündür deepfake ve yapay zeka ile oluşturulan müstehcen Taylor Swift fotoğraflarının şokunu yaşıyor. Uygunsuz görsellerin oluşturulması ve yayılmasına Taylor Swift'ten ilk tepki geldi. Çok sinirli olduğu aktarılan Swift'in yasal olarak ilk işlemleri başlatacağı öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda