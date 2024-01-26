Acil Ameliyata Alınan Şimal'den İlk Paylaşım: Sağlık Durumunu Paylaştı
Acil Ameliyata Alınan Şimal'den İlk Paylaşım: Sağlık Durumunu Paylaştı
Beyninde tümör tespit edildiğini duyuran şarkıcı Şimal, geçtiğimiz hafta 8 saatlik bir operasyona girmişti. Ameliyatın ardından sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.👇
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2021 yılında meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sonucu mutlu haberini paylaşan Şimal, geçtiğimiz haftalarda sağlığıyla ilgili kötü haberi paylaştı.
Rutin kontrolleri için hastaneye giden şarkıcının beyninde tümör olduğu tespit edilmişti.
Acilen ameliyata girmesini gerektiğini açıklayan Şimal, "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka." demişti.
Geçtiğimiz hafta acilen ameliyata alınan Şimal'in operasyonu 8 saat sürmüştü.
Operasyon sonrası ilk paylaşımını yapan Şimal, takipçilerine öpücük göndererek sağlık durumunu paylaştı.
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Şimal'in paylaşımı 👇
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