Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Acil Ameliyata Alınan Şimal'den İlk Paylaşım: Sağlık Durumunu Paylaştı

Acil Ameliyata Alınan Şimal'den İlk Paylaşım: Sağlık Durumunu Paylaştı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 11:02

Beyninde tümör tespit edildiğini duyuran şarkıcı Şimal, geçtiğimiz hafta 8 saatlik bir operasyona girmişti. Ameliyatın ardından sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

2021 yılında meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sonucu mutlu haberini paylaşan Şimal, geçtiğimiz haftalarda sağlığıyla ilgili kötü haberi paylaştı.

2021 yılında meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sonucu mutlu haberini paylaşan Şimal, geçtiğimiz haftalarda sağlığıyla ilgili kötü haberi paylaştı.

Rutin kontrolleri için hastaneye giden şarkıcının beyninde tümör olduğu tespit edilmişti.

Rutin kontrolleri için hastaneye giden şarkıcının beyninde tümör olduğu tespit edilmişti.

Acilen ameliyata girmesini gerektiğini açıklayan Şimal, "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka." demişti.

Acilen ameliyata girmesini gerektiğini açıklayan Şimal, "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka." demişti.

Şarkıcı Şimal'in operasyondan sonra ilk fotoğrafı 👇

Geçtiğimiz hafta acilen ameliyata alınan Şimal'in operasyonu 8 saat sürmüştü.

Geçtiğimiz hafta acilen ameliyata alınan Şimal'in operasyonu 8 saat sürmüştü.

Operasyon sonrası ilk paylaşımını yapan Şimal, takipçilerine öpücük göndererek sağlık durumunu paylaştı.

Operasyon sonrası ilk paylaşımını yapan Şimal, takipçilerine öpücük göndererek sağlık durumunu paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Şimal'in paylaşımı 👇

Şimal'in paylaşımı 👇

'Her geçen gün daha iyi oluyorum çok şükür. Haftaya ışın tedavisi başlıyor sonra akıllı ilaçları kullanacağım. Yorucu bir süreçten geçiyorum ama isyan etmiyorum teslimim yaradana. Kendimi iyi hissettikçe sizleri bilgilendireceğim bol bol dinleniyorum şimdilik. Bu arada güzel dualarınızla ayaktayım. Çok teşekkür ederim hepinize. Kocaman öpüyorum, kendinize çok iyi bakın'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?