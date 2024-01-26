"Yine, Yeni, Yeniden..." Kanye West, Kardashian Ailesiyle Oğlunun Maçında Görüntülendi
"Yine, Yeni, Yeniden..." Kanye West, Kardashian Ailesiyle Oğlunun Maçında Görüntülendi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Kim Kardashian ve Kanye West geçtiğimiz cuma günü 8 yaşındaki en büyük oğulları Saint'in basketbol maçında beraber görüntülendiler. Tahmin edersiniz ki her Kardashian-West buluşmasında olduğu gibi yine epey bir ses getirdiler. Artık şaşırmıyoruz Kardashian ve West ailesine, çünkü her gün yeni bir haber, yeni bir olay. Detaylar için kaydırın👇👇👇
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Öncelikle büyük bir basketbol tutkunu olan küçük Saint ve annesi Kim Kardashian'ın selfie'sini şuraya bir bırakalım.
Ve haberimize maçın yapılacağı salona ilk giriş yapan ebeveynimiz Kanye West ile devam edelim. Bir önceki gecesinde Bianca Censori ile beraber görüntülenen Ye, her zamanki gibi oğlunun maçını kaçırmamış.
Bir süre sonra diğer ebeveynimiz de salona giriş yaparken görüntülendi. Kim Kardashian, abisini izlemesi için kızı Chicago ile beraber gelmiş.
Kim beyaz bir crop askılının altına giydiği siyah eşofman altı ve üzerine giydiği oversized Balenciaga ceketiyle rahat bir tarz tercih etmiş anlaşılan.
Eski çift, birbirlerinden iki sandalye ötede otursalar da ufak bir sohbet gerçekleştirmişler aralarında👇
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İkili, devam eden sohbetleri sırasında altı yaşındaki kızları Chicago tarafından tribünde bir arada görüldü.
Saint'in bir önceki maçına Khloe Kardashian, kızları True ve Dream katılmıştı.
Khloe Kardashian ve ex eniştesi Kanye West, Saint'in basketbol maçında samimi bir kucaklaşma yaşarken, Kim Kardashian'dan eser yoktu.
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