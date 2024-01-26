"Yine, Yeni, Yeniden..." Kanye West, Kardashian Ailesiyle Oğlunun Maçında Görüntülendi

Kim Kardashian ve Kanye West geçtiğimiz cuma günü 8 yaşındaki en büyük oğulları Saint'in basketbol maçında beraber görüntülendiler. Tahmin edersiniz ki her Kardashian-West buluşmasında olduğu gibi yine epey bir ses getirdiler. Artık şaşırmıyoruz Kardashian ve West ailesine, çünkü her gün yeni bir haber, yeni bir olay. Detaylar için kaydırın👇👇👇