24 Ocak Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
24 Ocak Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 24 Ocak Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Algılanan Enflasyon ve TÜFE’nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığını belirtti.
Aylardır gündemi yeni gelişmeleriyle meşgul eden, herkesin artık görmekten usandığı Dilan Polat ve Engin Polat davasında kararın ne zaman çıkacağı belli oldu.
Bir öğrenci sınavına girdiği akademisyenin garip ve alışılmadık notlandırma mesajını Twitter'da paylaşınca yeni bir tartışma başladı.
Müge Anlı’nın programında kayıp olarak aranan kurye Ali Diken’in katilinin, programa katılan ve şüpheli hareketleriyle dikkat çeken Z.B. olduğu tespit edildi.
Almanya'da bir inşaat çalışması esnasında tesadüfen bulunan ve bir orta çağ 'lanet tableti' olduğu düşünülen kurşun parçasının gizemi araştırmacılar tarafından çözüldü.
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20 yıl önce temizlik yaparken kaybettiği yüzüğüne yıllar sonra belediye işçileri sayesinde kavuşan kadının hikayesi "bu kadarı ancak filmlerde olur" dedirtecek cinsten.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sürpriz bir kararla oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nu Ankara’nın Etimesgut ilçesinden belediye başkanlığına aday gösterdi. Beşikçioğlu’nın adaylığının açıklanmasından sonra yapılan ilk anket sonuçları ortaya çıktı.
Türkiye’de hava sıcaklıkları Akdeniz Bölgesi hariç mevsim normallerinin üstünde seyrederken, cuma gününden itibaren yeni soğuk hava dalgasının da etkili olacağı açıklandı.
Ankara adayını açıklayan İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da içinde olduğu geçmiş 30 yılın yönetimine 'vizyonsuz' ve 'vasat' ifadeleriyle yüklenildi.
Çözüm platformu Şikayetvar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de en çok nelerden şikayet edildiğini açıkladı!
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Kadir Has Üniversitesi’nde akademisyen olan Zeliha Gizem Sayın, üniversitede mescidi kullanan öğrencilerinden ayakkabılarını kendi kapısının önüne koymamalarını istemiş ve öğrencilerin çektiği video sonrasında hedef gösterilmiş. Üniversitenin, akademisyen Zeliha Gizem Sayın’ı işten çıkaracağı iddia edildi.
Buket Aydın Şahan Gökbakar tarafından tiye alındığını fark edince de epey çirkinleşmişti. Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'ya dil uzatan Buket Aydın'a Şahan'dan cevap gecikmedi...
İstanbul'da yapılan denetiler ile usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini ihlal eden sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Suudi Arabistan'da bir ilke imza atılıyor ve ülkenin ilk alkol mağazası kapılarını açıyor. Ancak bu mağaza, sadece gayrimüslim diplomatların hizmetine sunulacak.
Twitch’te kullandığı Jahrein kullanıcı adıyla bilinen Ahmet Sonuç, cezaevinde bulunan HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için “A.K.K.” sözlerinin olduğu bir paylaşımda bulundu
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Sözcü TV’den Fatih Portakal, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan son zam sonrasında “Ne dediysek o” ifadelerini kullandı
"Genel ahlakı bozduğu” iddiasıyla 2021 yılında meslekten men edildiğini duyuran trans doktor Larin Kayataş, aktif olarak Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak işe başlayacağını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ortaklığında yürütülen "Ödeme İste" sisteminin uygulamaya geçmesiyle birlikte bankacılıkta yeni bir dönem başladı.
Japonya’da düzenlenen güzellik yarışmasında, Ukrayna doğumlu olan ve 5 yaşındaki yerleştiği Japonya’da sonradan vatandaşlık alan Carolina Shiino birinci olarak seçildi
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