İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a 'Vasat Yönetim' Göndermesi! 'Vizyonsuzluğu Değiştirmeye Geliyoruz'
İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a 'Vasat Yönetim' Göndermesi! 'Vizyonsuzluğu Değiştirmeye Geliyoruz'
Ankara adayını açıklayan İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da içinde olduğu geçmiş 30 yılın yönetimine 'vizyonsuz' ve 'vasat' ifadeleriyle yüklenildi.
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31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için partilerin aday trafiği devam ederken, son olarak İYİ Parti Ankara adayı olarak Cengiz Topel Yıldırım'ı açıkladı.
Adayın isminin açıklanmasıyla iyice kızışan seçim yarışında, mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın en büyük rakipleri AK Parti-MHP ortak adayı Turgut Altınok ve İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel yıldırım olarak görünüyor.
Öte yandan seçim yarışının yanı sıra, siyasi söylemlerin de sertleştiği yapılan açıklamalara yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde Millet İttifakı ortaklarından biri olan İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabıdan Yıldırım'ın adaylığının açıkladığı paylaşımda, yine ittifak süreçlerinde sıkça adı geçen Mansur Yavaş yönetiminin de dahil olduğu geçmişteki 30 yıllık yönetimler için 'vizyonsuz' ve 'vasat' ifadeleri kullanıldı.
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yok artik ne kadar omurgasızmışsın Meral Akşener... daha dün Mansur Yavaş ı yerlere göklere sığdıramıyor cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyordun... vizyonsuz g... Devamını Gör
ampülün yanına geçti bu tür şeyler artık onlar için normal
Ahahahahahaha hiç güleceğim yoktu! Vizyondan bahsedene bakın lütfen! Politika böyle bir lağım çukuru işte!
küfretmeyecem. küfretmeyecem küfretmeyecem küfretmeyecem. .. 🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤬🤬🤬🤬
Sayın abim küfür gittiği yere yakışıyor ama