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İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a 'Vasat Yönetim' Göndermesi! 'Vizyonsuzluğu Değiştirmeye Geliyoruz'

İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a 'Vasat Yönetim' Göndermesi! 'Vizyonsuzluğu Değiştirmeye Geliyoruz'

İyi Parti
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.01.2024 - 19:33

Ankara adayını açıklayan İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da içinde olduğu geçmiş 30 yılın yönetimine 'vizyonsuz' ve 'vasat' ifadeleriyle yüklenildi. 

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31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için partilerin aday trafiği devam ederken, son olarak İYİ Parti Ankara adayı olarak Cengiz Topel Yıldırım'ı açıkladı.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için partilerin aday trafiği devam ederken, son olarak İYİ Parti Ankara adayı olarak Cengiz Topel Yıldırım'ı açıkladı.

Adayın isminin açıklanmasıyla iyice kızışan seçim yarışında, mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın en büyük rakipleri AK Parti-MHP ortak adayı Turgut Altınok ve İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel yıldırım olarak görünüyor.

Adayın isminin açıklanmasıyla iyice kızışan seçim yarışında, mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın en büyük rakipleri AK Parti-MHP ortak adayı Turgut Altınok ve İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel yıldırım olarak görünüyor.

Öte yandan seçim yarışının yanı sıra, siyasi söylemlerin de sertleştiği yapılan açıklamalara yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde Millet İttifakı ortaklarından biri olan İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabıdan Yıldırım'ın adaylığının açıkladığı paylaşımda, yine ittifak süreçlerinde sıkça adı geçen Mansur Yavaş yönetiminin de dahil olduğu geçmişteki 30 yıllık yönetimler için 'vizyonsuz' ve 'vasat' ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan seçim yarışının yanı sıra, siyasi söylemlerin de sertleştiği yapılan açıklamalara yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde Millet İttifakı ortaklarından biri olan İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabıdan Yıldırım'ın adaylığının açıkladığı paylaşımda, yine ittifak süreçlerinde sıkça adı geçen Mansur Yavaş yönetiminin de dahil olduğu geçmişteki 30 yıllık yönetimler için 'vizyonsuz' ve 'vasat' ifadeleri kullanıldı.

İYİ Parti'nin Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda "Karşınızda; Neredeyse 30 yıldır Ankara'mızda hüküm süren vizyonsuzluğu ve vasatlığı değiştirmeye, Başkentimizi İYİ Belediyecilik anlayışımızla layık olduğu gibi yönetmeye gelen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cengiz Topel Yıldırım!" ifadeleri kullanıldı.

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KumdanKum

yok artik ne kadar omurgasızmışsın Meral Akşener... daha dün Mansur Yavaş ı yerlere göklere sığdıramıyor cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyordun... vizyonsuz g... Devamını Gör

Gültekin

ampülün yanına geçti bu tür şeyler artık onlar için normal

Deniz

Ahahahahahaha hiç güleceğim yoktu! Vizyondan bahsedene bakın lütfen! Politika böyle bir lağım çukuru işte!

Kılıç

küfretmeyecem. küfretmeyecem küfretmeyecem küfretmeyecem. .. 🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤬🤬🤬🤬

mehmet

Sayın abim küfür gittiği yere yakışıyor ama