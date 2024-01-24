Men Edilmişti: Görevine İade Edilen Trans Doktor Larin Kayataş Mesleğe Geri Döndü
Men Edilmişti: Görevine İade Edilen Trans Doktor Larin Kayataş Mesleğe Geri Döndü
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Trans doktor Larin Kayataş 2021 yılında 'genel ahlakı bozduğu' gerekçesiyle meslekten men edilmişti.
Trans doktor "Üst Mahkeme; 1-Men cezasının hukuka aykırı olduğuna, 2-Toplam 20 aylık doktor maaşının faiziyle birlikte geri ödenmesine, 3-Göreve iade edilmeme karar verilmiştir! Demokrat, laik, özgür bir Türkiye Cumhuriyeti adına Saygılarımla Doktor Larin Kayataş" sözleriyle göreve iade edildiğini 2023 yılında bizzat duyurmuştu.
Zorunlu hizmet kapsamında doktorluk yapmak üzere atandığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştığı süreçte mobbing, baskı ve ayrımcılıkla karşılaştığını iddia eden Kayataş, yarın aynı hastanede mesleğine geri döneceğini açıkladı.
Kayataş, 2.5 yıllık bir sürenin ardından mesleğine geri döndüğünü açıkladı.
Ancak Türkiye'de uzun vadede kariyerini sürdürmeyi düşünmediğini belirten Kayataş, "Daha iyi bir gelecek için Almanya'da yapacağım" ifadelerini kullandı.
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