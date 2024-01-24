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Mescit Tartışması Yüzünden Hedef Gösterilmişti: Akademisyen Zeliha Gizem Sayın İşten Çıkarılacak İddiası

Mescit Tartışması Yüzünden Hedef Gösterilmişti: Akademisyen Zeliha Gizem Sayın İşten Çıkarılacak İddiası

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.01.2024 - 20:42 Son Güncelleme: 24.01.2024 - 20:51

Kadir Has Üniversitesi’nde akademisyen olan Zeliha Gizem Sayın, üniversitede mescidi kullanan öğrencilerinden ayakkabılarını kendi kapısının önüne koymamalarını istemiş ve öğrencilerin çektiği video sonrasında hedef gösterilmiş. Üniversitenin, akademisyen Zeliha Gizem Sayın’ı işten çıkaracağı iddia edildi.

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Kadir Has Üniversitesi’nde geçtiğimiz ay akademisyen Zeliha Gizem Sayın, ibadethaneyi kullanan öğrencileri ayakkabılarını kendi odasının önüne koymaması için uyarmış ve hedef gösterilmişti.

Kadir Has Üniversitesi’nde geçtiğimiz ay akademisyen Zeliha Gizem Sayın, ibadethaneyi kullanan öğrencileri ayakkabılarını kendi odasının önüne koymaması için uyarmış ve hedef gösterilmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medyada paylaşılan videoya “28 Şubat” benzetmesinde bulunmuştu. TÜGVA da okulda eylem yaparak akademisyene tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medyada paylaşılan videoya “28 Şubat” benzetmesinde bulunmuştu. TÜGVA da okulda eylem yaparak akademisyene tepki göstermişti.

Öğrencilerle Zeliha Gizem Sayın’ın tartışması 👇

Haber Sol’da yer alan iddiaya göre; Kadir Has Üniversitesi aralarında Zeliha Gizem Sayın’ın da olduğu çok sayıda akademisyeni işten çıkarmaya hazırlanıyor. Kadir Has Üniversitesi'nde görevli bir akademisyen,üniversite yönetiminin konuya dair henüz resmi bir açıklama yapmamasından dolayı kesin bir bilgi veremeyeceklerini, gelişmelere dair akademisyenlerin toplantı düzenlediğini aktardı. Akademisyen, resmi bir açıklama henüz yapılmadığı için, görevine son verilecek akademisyenlerin sayısı konusunda henüz net bir bilgi sahibi olmadığını kaydetti.

Sendika da paylaşımda bulundu 👇

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