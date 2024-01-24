Mescit Tartışması Yüzünden Hedef Gösterilmişti: Akademisyen Zeliha Gizem Sayın İşten Çıkarılacak İddiası

Haber Sol’da yer alan iddiaya göre; Kadir Has Üniversitesi aralarında Zeliha Gizem Sayın’ın da olduğu çok sayıda akademisyeni işten çıkarmaya hazırlanıyor. Kadir Has Üniversitesi'nde görevli bir akademisyen,üniversite yönetiminin konuya dair henüz resmi bir açıklama yapmamasından dolayı kesin bir bilgi veremeyeceklerini, gelişmelere dair akademisyenlerin toplantı düzenlediğini aktardı. Akademisyen, resmi bir açıklama henüz yapılmadığı için, görevine son verilecek akademisyenlerin sayısı konusunda henüz net bir bilgi sahibi olmadığını kaydetti.