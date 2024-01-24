Jahrein, Selahattin Demirtaş İçin Kullandığı “A.A.K.” Sözleri Sonrasında Aldığı Tehditleri Duyurdu

Twitch’te kullandığı Jahrein kullanıcı adıyla bilinen Ahmet Sonuç, cezaevinde bulunan HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için “A.K.K.” sözlerinin olduğu bir paylaşımda bulundu. Sonrasında ciddi tehditler aldığını söyledi Jahrein, hem emniyeti hem de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı göreve çağırdı. Jahrein hakkında paylaşım yapanlar arasında Selahattin Demirtaş’ın kardeşi Süleyman Demirtaş da bulunuyor.