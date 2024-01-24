Jahrein, Selahattin Demirtaş İçin Kullandığı “A.A.K.” Sözleri Sonrasında Aldığı Tehditleri Duyurdu
Jahrein, Selahattin Demirtaş İçin Kullandığı “A.A.K.” Sözleri Sonrasında Aldığı Tehditleri Duyurdu
Twitch’te kullandığı Jahrein kullanıcı adıyla bilinen Ahmet Sonuç, cezaevinde bulunan HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için “A.K.K.” sözlerinin olduğu bir paylaşımda bulundu. Sonrasında ciddi tehditler aldığını söyledi Jahrein, hem emniyeti hem de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı göreve çağırdı. Jahrein hakkında paylaşım yapanlar arasında Selahattin Demirtaş’ın kardeşi Süleyman Demirtaş da bulunuyor.
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Uzun süredir cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş, rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Edirne F Tipi Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü Diyarbakır’a getirildi.
Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç ise Twitter’da Selahattin Demirtaş’ın Diyarbakır’a getirildiğini yazan bir hesabı alıntılayarak “A.A.K.” ifadelerini kullandı.
Jahrein’in paylaşımı 👇
Yaklaşık 3 milyon görüntülenme alan bu paylaşımdaki “A.A.K.” ifadesin bazı kullancılar tarafından küfür olarak algılansa da Jahrein, ifadenin “Amatör Astrologlar Kulubü” olduğunu söyledi.
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Jahrein sonrasında ise birçok tehdit aldığını paylaşarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı etiketledi.
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Jahrein’in paylaşımına tepki gösterenler arasında Selahattin Demirtaş’ın kardeşi Süleyman Demirtaş da yer aldı.
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