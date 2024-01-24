Hocasının "Sınav Okumaya Vakit Bulamadığını" İddia Eden Öğrencinin Paylaştığı Mesaj Tepki Çekti
Hocasının "Sınav Okumaya Vakit Bulamadığını" İddia Eden Öğrencinin Paylaştığı Mesaj Tepki Çekti
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Sınav döneminin telaşı hepimizin malumu.
Bir öğrenci ise sıkı çalıştığını belirttiği dersin akademisyeninden geldiğini söylediği mesajı Twitter'da paylaşarak bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Bu iddiaların ardından hocanın tavrı ve notlandırma yöntemi haliyle tepki çekti.
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En çok eleştirilen konu ise haliyle öğrencilerin emeklerinin böyle değerlendirilmeye alınması oldu.
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Öğrencinin ortaya attığı iddianın ardından tartışma daha da alevlendi...
Ve akademisyenin görevini yerine getirmediği tartışması da giderek büyüdü.
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Kendi deneyimlerini paylaşan öğrenciler de oldu.
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Bu paylaşımın ardından olaya mizahla yaklaşanlar da olmadı değil haliyle.
Peki siz bu iddia hakkında ne düşünüyorsunuz?
Buyurun, yorumlarda tartışalım.
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