Hocasının "Sınav Okumaya Vakit Bulamadığını" İddia Eden Öğrencinin Paylaştığı Mesaj Tepki Çekti

Bir öğrenci sınavına girdiği akademisyenin garip ve alışılmadık notlandırma mesajını Twitter'da paylaşınca yeni bir tartışma başladı. Öğrencinin sınav okumaya 'vakit bulamadığını' iddia ettiği akademisyenin notlandırma yöntemi pek çok kişiden tepki gördü.