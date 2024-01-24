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Hocasının "Sınav Okumaya Vakit Bulamadığını" İddia Eden Öğrencinin Paylaştığı Mesaj Tepki Çekti

Hocasının "Sınav Okumaya Vakit Bulamadığını" İddia Eden Öğrencinin Paylaştığı Mesaj Tepki Çekti

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 17:25

Bir öğrenci sınavına girdiği akademisyenin garip ve alışılmadık notlandırma mesajını Twitter'da paylaşınca yeni bir tartışma başladı. Öğrencinin sınav okumaya 'vakit bulamadığını' iddia ettiği akademisyenin notlandırma yöntemi pek çok kişiden tepki gördü.

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Sınav döneminin telaşı hepimizin malumu.

Sınav döneminin telaşı hepimizin malumu.

Final döneminin yavaş yavaş geride kalmaya başlamasıyla öğrencileri de not telaşı sardı. Sabahlamalar, aylarca biriken konuları son geceye sığdırma telaşı ve elbette ki stresle yenilenen not sayfası final döneminin vazgeçilmezlerinden.

Bir öğrenci ise sıkı çalıştığını belirttiği dersin akademisyeninden geldiğini söylediği mesajı Twitter'da paylaşarak bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bir öğrenci ise sıkı çalıştığını belirttiği dersin akademisyeninden geldiğini söylediği mesajı Twitter'da paylaşarak bir tartışmanın fitilini ateşledi.
twitter.com

Öğrencinin paylaştığı ve akademisyenin attığı iddia edilen mesajda hocanın 'sınavları okumaya vakit bulamadığını' söylediği görülüyor.

Bu iddiaların ardından hocanın tavrı ve notlandırma yöntemi haliyle tepki çekti.

Bu iddiaların ardından hocanın tavrı ve notlandırma yöntemi haliyle tepki çekti.
twitter.com

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twitter.com

En çok eleştirilen konu ise haliyle öğrencilerin emeklerinin böyle değerlendirilmeye alınması oldu.

En çok eleştirilen konu ise haliyle öğrencilerin emeklerinin böyle değerlendirilmeye alınması oldu.
twitter.com
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twitter.com

Öğrencinin ortaya attığı iddianın ardından tartışma daha da alevlendi...

Öğrencinin ortaya attığı iddianın ardından tartışma daha da alevlendi...
twitter.com

Ve akademisyenin görevini yerine getirmediği tartışması da giderek büyüdü.

Ve akademisyenin görevini yerine getirmediği tartışması da giderek büyüdü.
twitter.com

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twitter.com

Kendi deneyimlerini paylaşan öğrenciler de oldu.

Kendi deneyimlerini paylaşan öğrenciler de oldu.
twitter.com
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Bu paylaşımın ardından olaya mizahla yaklaşanlar da olmadı değil haliyle.

Bu paylaşımın ardından olaya mizahla yaklaşanlar da olmadı değil haliyle.
twitter.com

Peki siz bu iddia hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu iddia hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Buyurun, yorumlarda tartışalım.

Buyurun, yorumlarda tartışalım.
twitter.com

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