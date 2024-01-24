Yabancılarla Kalan Öğrencilerin Yaşadığı Temizlik Sorununu Gösteren Ev Görüntüleri Hayret Verdi!
Yabancılarla Kalan Öğrencilerin Yaşadığı Temizlik Sorununu Gösteren Ev Görüntüleri Hayret Verdi!
Twitter (X)'da yurt dışında ve ülkemizde okuyan üniversite öğrencileri yabancılarla kaldıkları yurt ve apartlardan görüntüler paylaştı. Temizlik konusunda ev arkadaşlarıyla anlaşamadıklarını söyleyen öğrencilerin paylaşımları ağızları açık bıraktı.
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Ülkemizde şehir dışında okuyan ya da yurt dışına üniversite eğitimini tamamlamak için giden öğrenciler çoğu zaman yurt ya da apartlarda kalıyor.
Ev ya da oda arkadaşı olacağı kişileri ise kendisi belirleyemiyor. Bu kişiler çoğu zaman yurt yönetimi tarafından belirlenebiliyor.
Yani, tamamen şanslarına karşılarına çıkan kişilerle birlikte kalmaya başlıyorlar. Bu kişilerle anlaşıp anlaşamamaları ise bir süre sorun haline gelebiliyor.
Twitter (X)'da yurt dışında ve ülkemizde okuyan bazı üniversite öğrencileri yabancılarla kaldıkları yurt ve apartlardan görüntüler paylaştı.
Temizlik ve hijyen konusunda ev arkadaşlarıyla asla anlaşamadıklarını söyleyen kullanıcılar, paylaşımları ile ağzımızı açık bıraktı.
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Ünversitede 3 ay boyunca yabancı arkadaşlarıyla aparta yerleşen öğrenci, "Delirmeme ramak kalmıştı" diyerek yaşadığı problemleri anlattı.
"Resmen okudan eve giremiyordum" diyen kullanıcı, "Yeni baştan tuvalet ve temizlik eğitimi verdi. Hepsine deodorant kullanmayı öğrettim" dedi.
Kullanıcı bu dönemde arkadaşlarının asla ellerini yıkamadığını da fark edince iyice fena olduğunu söyledi.
Bir de yemek yaptıklarında aşırı ağır ve kokulu baharatlar tercih ettiklerini bu nedenle kokunun eve sindiğinden bahsetti.
Başka bir öğrenci ise hijyen sorunu yüzünden daha bu hafta kiraladığım evden erken ayrıldım, diyerek yaşadığı benzer şeyleri anlattı.
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"İngiltere'de Hintli bir arkadaşım, Afrikalılarla birlikte kaldığı yurdun çok iyi olduğunu söyleyerek odasını kiralamamı sağladı. Mutfak havada uçan böceklerle doluydu, banyo ise pislikten girilmiyordu."
"Hintli arkadaşıma burada yaşanılmaz dediğimde beni prenseslikle suçladı" diyen kullanıcı "Bu yaşanan ortam normalmiş arkadaşlar" diyerek evin vaziyetini paylaştı.
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Görenlerden gelen yorumlar ise şöyleydi👇🏻
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