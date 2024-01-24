Japonya’nın En Güzeli Carolina Shiino: “Japonluk Bunun Neresinde?”

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; Shiino, Japonya'da sonradan vatandaşlığa geçip güzellik kraliçesi seçilen ilk isim oldu. Bazıları 26 yaşındaki modelin zaferini 'zamanın ruhu' diye nitelerken, diğerleriyse Shiino'nun Japonya güzelinin görünmesi gerektiği gibi görünmediğini savundu.