Japonya’nın En Güzeli Carolina Shiino: “Japonluk Bunun Neresinde?”
Japonya’nın En Güzeli Carolina Shiino: “Japonluk Bunun Neresinde?”
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Ukrayna doğumlu olan Carolina Shiino, 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Japonya’nın Nagoya kentine yerleşti ve geçtiğimiz günlerde Japonya vatandaşlığına kavuştu.
Shiino, Japonya'da sonradan vatandaşlığa geçip güzellik kraliçesi seçilen ilk isim oldu.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre; Shiino, Japonya'da sonradan vatandaşlığa geçip güzellik kraliçesi seçilen ilk isim oldu. Bazıları 26 yaşındaki modelin zaferini 'zamanın ruhu' diye nitelerken, diğerleriyse Shiino'nun Japonya güzelinin görünmesi gerektiği gibi görünmediğini savundu.
Japonya’da, 2015 yılında Japon bir anne ve siyah Amerikalı bir babanın çocuğu olan Ariana Miyamoto'nun zaferi o dönemde de benzer tartışmalara neden olmuştu.
Bir sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili paylaşımında, "Japonya güzeli olarak seçilen bu kişi, yüzde 100 Ukraynalı. Güzel olduğunu anlıyorum ama bu 'Japonya güzeli'. Japonluk bunun neresinde?" ifadelerini kullandı.
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Sosyal medyada paylaşılan bir diğer yorumdaysa, "Avrupalı görünen bir kişinin Japonya'nın en güzeli seçilmesi Japon halkına doğal olarak yanlış bir mesaj gönderecek" ifadelerine yer verildi.
Bir diğer kullanıcı, "Eğer Rusya'da doğmuş olsaydı kazanamazdı. Hiç şansı olmayacaktı. Kesinlikle siyasi bir karar. Japonya için üzücü bir gün" yorumunu yaptı.
Carolina Shiino geçen yıl Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Japon vatandaşlığına kabul edildiğini söylemiş ve, "Japon gibi görünmeyebilirim ama zihnim Japon. Çünkü burada büyüdüm" ifadelerini kullanmıştı.
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