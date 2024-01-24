Fatih Portakal’ın Yeni Emekli Maaşı Hedefi: “Biz Ne Dediysek O”

Sözcü TV’den Fatih Portakal, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan son zam sonrasında “Ne dediysek o” ifadelerini kullandı. Portakal, en düşük emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkması için mücadele edeceğini de sözlerine ekledi.