Fatih Portakal’ın Yeni Emekli Maaşı Hedefi: “Biz Ne Dediysek O”
Fatih Portakal’ın Yeni Emekli Maaşı Hedefi: “Biz Ne Dediysek O”
Sözcü TV’den Fatih Portakal, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan son zam sonrasında “Ne dediysek o” ifadelerini kullandı. Portakal, en düşük emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkması için mücadele edeceğini de sözlerine ekledi.
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Türkiye’de bulunan milyonlarca emekli vatandaş zam bilemecesi yaşadı.
Ocak ayı başında açıklanan enflasyon verileri sonrasında emekli maaşlarına ekstra yüzde 5 zam daha yapılmış ve toplam oran yüzde 42,7’ye yükselmişti.
Ancak dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye zam oranının yüzde 49,2’ye yükseldiğini açıkladı.
Sözcü Televizyonu’nda haberleri sunan Fatih Portakal ise yeni zam oranını önceden tahmin ettiğini söyleyerek, “Ne dediysek o” ifadelerini kullandı.
Fatih Portakal, 10 bin lira seviyesinde olan en düşük emekli maaşının yükselmesi için mücadele edeceğini de söyledi.
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“Nefesimiz çıktığı sürece en düşük emekli maaşının asgari ücret olması için mücadele edeceğiz. Emekilerin sesi olacağız.”
“Açlık sınırı 15 bin TL, en düşük emekli aylığını 10 bin TL’ye çıkartıyorlar ki 6 bin 750 liraya kadar kök maaşı olanlar zamdan etkilenmeyecek. Çok büyük bir Ali-Cengiz oyunu var orada”
“Arkadaş yetmez. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapacaksın. Adı üstünde ya asgari ücret. Geçinmen için devletin öngördüğü ücret bu. Asgari ücret 17 bin lira, en 10 bin lira veriyorsun. Dul ve yetim emeklilerini ise saymıyorum bile. Onların maaşları çok daha düşük. Bundan sonra mücadelemiz bu”
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