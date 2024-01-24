Filmleri Aratmayan Yüzük Hikayesi: Temizlik Yaparken Kaybettiği Yüzüğüne 20 Yıl Sonra Kavuştu

'Bunun neresi enteresan' diyorsanız aslında hikaye tam da buradan sonra başlıyor. İHA'nın haberine göre temizlik esnasında yüzüğünü düşüren, durumu fark etmeyerek kirli suyu tuvalete boşaltan Sibel Kurt daha sonrasında yüzüğün elinde olmadığını fark ederek durumu eşine bildirdi. Sibel Kurt'un eşi Osman Kurt ise durum karşısında yapılacak bir şey olmadığını belirterek eşini teselli etti. Fakat belki de çiftin varlığını bile unuttukları yüzük yıllar sonra hiç beklemedikleri bir anda ve şekilde karşılarına çıktı.