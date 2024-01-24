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Filmleri Aratmayan Yüzük Hikayesi: Temizlik Yaparken Kaybettiği Yüzüğüne 20 Yıl Sonra Kavuştu

Filmleri Aratmayan Yüzük Hikayesi: Temizlik Yaparken Kaybettiği Yüzüğüne 20 Yıl Sonra Kavuştu

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 18:28

20 yıl önce temizlik yaparken kaybettiği yüzüğüne yıllar sonra belediye işçileri sayesinde kavuşan kadının hikayesi 'bu kadarı ancak filmlerde olur' dedirtecek cinsten.

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Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Sibel Kurt 20 yıl önce temizlik yaptığı esnada yüzüğünü kaybetti.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Sibel Kurt 20 yıl önce temizlik yaptığı esnada yüzüğünü kaybetti.

'Bunun neresi enteresan' diyorsanız aslında hikaye tam da buradan sonra başlıyor. İHA'nın haberine göre temizlik esnasında yüzüğünü düşüren, durumu fark etmeyerek kirli suyu tuvalete boşaltan Sibel Kurt daha sonrasında yüzüğün elinde olmadığını fark ederek durumu eşine bildirdi. Sibel Kurt'un eşi Osman Kurt ise durum karşısında yapılacak bir şey olmadığını belirterek eşini teselli etti. Fakat belki de çiftin varlığını bile unuttukları yüzük yıllar sonra hiç beklemedikleri bir anda ve şekilde karşılarına çıktı.

Belediye işçileri kanalizasyon temizliği sırasında 20 yıl önce kaybolan yüzüğe rastladıklarında içinde yazan isimden yola çıkarak sahibini aramaya başladılar.

Belediye işçileri kanalizasyon temizliği sırasında 20 yıl önce kaybolan yüzüğe rastladıklarında içinde yazan isimden yola çıkarak sahibini aramaya başladılar.

Osman Kurt ile iletişime geçen işçiler durumu anlattıklarında Kurt kendisine şaka yapıldığını düşünerek işçilerin söylediklerini ciddiye almadı ve yüzüğü reddetti. İşçiler ise parası hayır işlerinde kullanılmak üzere yüzüğü bir kuyumcuya sattılar. Osman Kurt'un durumu eşiyle paylaşmasının ardından ise Sibel Kurt yüzüğe kavuşmak istedi. Kuyumcu ile iletişime geçilmesinin ardından ise yüzük 20 yıllık yolculuğunun ardından sahibine geri dönmüş oldu.

Yüzüğü bulan belediye işçisi Sezer Kaleli durumu şu şekilde anlattı.

 “Arkadaşlarla kanal tıkandığı ihbarına gittik, kanalı açtık. Kanalın içindeki pisliği dışarı çektik. Ondan sonra arabanın içini boşaltmaya çöplük mevkiine gittik. Arabanın içini boşaltırken altın rengine bir şey gözümüze çarptı. Pisliği döktüğümüz yeri biraz kurcaladık. Bir tane altın yüzük çıktı. Temizleyip baktığımızda Osman Kurt yazıyordu. Araştırdık bulduk. Dedik ki ‘Osman ağabey senin yüzüğünü biz bulduk’. Osman ağabey o kadar zaman geçmiş ki yüzüğü bile hatırlamıyor. Yüzüğü sana verelim dedik. Sahibini bulamasaydık ihtiyaç sahibi birine verecektik. ‘O zaman şekilde yapın’ dedi. Yüzüğü bir kuyumcuya bozdurduk. Parasını ihtiyaç sahipli birine verdik'

20 yılın ardından varlığını bile unuttukları yüzüğüne kavuşan Sibel Kurt ise haliyle şaşkındı.

20 yılın ardından varlığını bile unuttukları yüzüğüne kavuşan Sibel Kurt ise haliyle şaşkındı.

Yüzüğün kendisine geri dönme hikayesini anlatan Sibel Kurt'un eşi;

'Yüzüğün kaybolduğu gün hanım beni aradı. ‘Yüzük lavaboya düştü’ dedi. Dedim yağacak bir şey yok. Umudumuzu kestik. Aradan yaklaşık 20 sene geçti. Bir telefon çaldı. Açtım telefonu karşı taraftaki ‘Ağabey senin yüzüğünü bulduk' dedi. Ben de benim yüzüğüm kaybolalı 20 sene oldu dedim. İmkansız, benim olamaz dedim. Hanım 'Gidip bakalım' dedi. Kuyumcuya gittik. Hanım hemen yüzüğü tanıdı. Baktı ki üzerinde Osman Kurt yazıyor. İnsan değişik duygulara katılıyor. Küçük bir yüzük, 20 sene sonra tekrardan hanımın parmağına taktık'

ifadelerini kullandı.

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