Filmleri Aratmayan Yüzük Hikayesi: Temizlik Yaparken Kaybettiği Yüzüğüne 20 Yıl Sonra Kavuştu
Filmleri Aratmayan Yüzük Hikayesi: Temizlik Yaparken Kaybettiği Yüzüğüne 20 Yıl Sonra Kavuştu
20 yıl önce temizlik yaparken kaybettiği yüzüğüne yıllar sonra belediye işçileri sayesinde kavuşan kadının hikayesi 'bu kadarı ancak filmlerde olur' dedirtecek cinsten.
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Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Sibel Kurt 20 yıl önce temizlik yaptığı esnada yüzüğünü kaybetti.
Belediye işçileri kanalizasyon temizliği sırasında 20 yıl önce kaybolan yüzüğe rastladıklarında içinde yazan isimden yola çıkarak sahibini aramaya başladılar.
20 yılın ardından varlığını bile unuttukları yüzüğüne kavuşan Sibel Kurt ise haliyle şaşkındı.
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