Alman Ordusu İlanlarında Türkçe İfadelere Yer Vererek Askeri Personel Aramaya Başladı
Alman Ordusu İlanlarında Türkçe İfadelere Yer Vererek Askeri Personel Aramaya Başladı
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Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) tarafından hazırlanan afişlerde, Türkçe olarak "Donanmamızın Bir Parçası Ol" ifadesiyle adaylardan başvuru yapmaları isteniyor.
Alman Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet sayfasında paylaşılan bilgilere göre, memur, pilot, büro personeli, yönetici, mühendis, deniz subayı gibi birçok farklı meslek grubunda başvurular kabul edilecek.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Haziran 2023'teki bir açıklamasında, Kovid-19 salgını sonrasında Alman ordusuna başvuranların sayısında düşüş yaşandığını ve nitelikli personel eksikliği olduğunu ifade etmişti.
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