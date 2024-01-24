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Alman Ordusu İlanlarında Türkçe İfadelere Yer Vererek Askeri Personel Aramaya Başladı

Alman Ordusu İlanlarında Türkçe İfadelere Yer Vererek Askeri Personel Aramaya Başladı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
24.01.2024 - 14:49

Ordunun personel sayısını 183 binden 203 bine çıkarma hedefi koyan Almanya, şehirlerin farklı noktalarına afişler astı. Asker adaylarına yönelik hazırlanan afişlerde Türkçe çağrılara da yer verilmesi dikkat çekti.

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Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) tarafından hazırlanan afişlerde, Türkçe olarak "Donanmamızın Bir Parçası Ol" ifadesiyle adaylardan başvuru yapmaları isteniyor.

Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) tarafından hazırlanan afişlerde, Türkçe olarak "Donanmamızın Bir Parçası Ol" ifadesiyle adaylardan başvuru yapmaları isteniyor.

Türk nüfusun yoğun olduğu bölgelere yerleştirilen ilanlarda, çeşitli meslek gruplarında nitelikli personelin başvuruda bulunabileceği vurgulanıyor.

Alman Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet sayfasında paylaşılan bilgilere göre, memur, pilot, büro personeli, yönetici, mühendis, deniz subayı gibi birçok farklı meslek grubunda başvurular kabul edilecek.

Alman Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet sayfasında paylaşılan bilgilere göre, memur, pilot, büro personeli, yönetici, mühendis, deniz subayı gibi birçok farklı meslek grubunda başvurular kabul edilecek.

Adayların bilgilerini girdikleri başvuru sayfasında, yeterli görülenlerle ilerleyen süreçte iletişime geçileceği belirtiliyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Haziran 2023'teki bir açıklamasında, Kovid-19 salgını sonrasında Alman ordusuna başvuranların sayısında düşüş yaşandığını ve nitelikli personel eksikliği olduğunu ifade etmişti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Haziran 2023'teki bir açıklamasında, Kovid-19 salgını sonrasında Alman ordusuna başvuranların sayısında düşüş yaşandığını ve nitelikli personel eksikliği olduğunu ifade etmişti.

Savunma Bakanlığı, bu zorluğu aşmak ve personel sayısını artırmak amacıyla Türkçe çağrıları içeren afişlerle aktif bir şekilde askeri personel arama sürecine katılmış bulunuyor.

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