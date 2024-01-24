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Görüntüler Ortaya Çıktı: Ukraynalı Esir Askerleri Taşıyan Rus Uçağı Düştü

Görüntüler Ortaya Çıktı: Ukraynalı Esir Askerleri Taşıyan Rus Uçağı Düştü

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.01.2024 - 13:19

Rusya Savunma Bakanlığı, içinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü açıkladı. Düşen uçakta, değişime götürülen Ukraynalı askeri esirlerin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu bildirildi. Uçağın düşüş anına ilişkin görüntüler de internette hızla yayıldı. 

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Rusya'ya ait Ilyushin-76 askeri nakliye uçağı, Ukrayna sınırındaki güney Belgorod bölgesinde düştü. BBC'nin haberine göre, saat 11.00'da meydana gelen kaza Yablonovo köyü yakınlarında gerçekleşti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde uçağın düştüğü an meydana gelen patlamada görülüyor.

Rusya'ya ait Ilyushin-76 askeri nakliye uçağı, Ukrayna sınırındaki güney Belgorod bölgesinde düştü. BBC'nin haberine göre, saat 11.00'da meydana gelen kaza Yablonovo köyü yakınlarında gerçekleşti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde uçağın düştüğü an meydana gelen patlamada görülüyor.

Rusya, kazanın neden kaynaklandığına ilişkin resmi açıklamayı henüz yapmadı. Düşen uçakta Ukraynalı askeri esirlerin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu duyuruldu. Uçakta bulunanların tamamının hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya, kazanın neden kaynaklandığına ilişkin resmi açıklamayı henüz yapmadı. Düşen uçakta Ukraynalı askeri esirlerin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu duyuruldu. Uçakta bulunanların tamamının hayatını kaybettiği açıklandı.

Rus uçağının düşme anına ilişkin amatör kamera görüntüleri 👇

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bjk81

düştü mü düşürüldü mü

Degisik Bree

sizin yalanınızı... o uçakta 1 tane bile rus yoktur

Hermione Granger

Esirlerin başında pilot mu duruyordur diyorsun yani ??

Ceyhun ATAKUMAN

Rusya medyasında "füzeyle vuruld" demeçleri var. 80 civarı, savaş esiri, 6 kişi mürettebattan. Düşürülme iddiası doğruya yakın.