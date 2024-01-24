Görüntüler Ortaya Çıktı: Ukraynalı Esir Askerleri Taşıyan Rus Uçağı Düştü
Görüntüler Ortaya Çıktı: Ukraynalı Esir Askerleri Taşıyan Rus Uçağı Düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, içinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü açıkladı. Düşen uçakta, değişime götürülen Ukraynalı askeri esirlerin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu bildirildi. Uçağın düşüş anına ilişkin görüntüler de internette hızla yayıldı.
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Rusya'ya ait Ilyushin-76 askeri nakliye uçağı, Ukrayna sınırındaki güney Belgorod bölgesinde düştü. BBC'nin haberine göre, saat 11.00'da meydana gelen kaza Yablonovo köyü yakınlarında gerçekleşti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde uçağın düştüğü an meydana gelen patlamada görülüyor.
Rusya, kazanın neden kaynaklandığına ilişkin resmi açıklamayı henüz yapmadı. Düşen uçakta Ukraynalı askeri esirlerin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu duyuruldu. Uçakta bulunanların tamamının hayatını kaybettiği açıklandı.
Rus uçağının düşme anına ilişkin amatör kamera görüntüleri 👇
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düştü mü düşürüldü mü
sizin yalanınızı... o uçakta 1 tane bile rus yoktur
Esirlerin başında pilot mu duruyordur diyorsun yani ??
Rusya medyasında "füzeyle vuruld" demeçleri var. 80 civarı, savaş esiri, 6 kişi mürettebattan. Düşürülme iddiası doğruya yakın.