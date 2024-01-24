Görüntüler Ortaya Çıktı: Ukraynalı Esir Askerleri Taşıyan Rus Uçağı Düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, içinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü açıkladı. Düşen uçakta, değişime götürülen Ukraynalı askeri esirlerin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu bildirildi. Uçağın düşüş anına ilişkin görüntüler de internette hızla yayıldı.