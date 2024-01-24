Suudi Arabistan'da İlk Alkol Mağazası Açılıyor: Sadece Gayrimüslim Diplomatlara Satış Yapacak
Suudi Arabistan'da İlk Alkol Mağazası Açılıyor: Sadece Gayrimüslim Diplomatlara Satış Yapacak
Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/01/24/su...
Suudi Arabistan'da bir ilke imza atılıyor ve ülkenin ilk alkol mağazası kapılarını açıyor. Ancak bu mağaza, sadece gayrimüslim diplomatların hizmetine sunulacak.
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Suudi Arabistan, başkent Riyad'da bir ilke imza atarak gayrimüslim diplomatların kullanımına özel bir alkol mağazası açmayı planlıyor.
Bu özel mağaza yalnızca belirli bir demografik kesime hizmet verecek şekilde tasarlanmış olup, bu alanda Suudi Arabistan'ın ilk deneyimi olacak.
Bu uygulamada, alkol almak isteyen kişilerin bir mobil uygulamadan kayıt yaptırmaları ve dışişleri bakanlığından izin kodu almaları gerekecek.
Reuters'ın ulaştığı belgeye göre yeni açılacak olan alkol mağazası Riyad'da büyükelçilerin bulunduğu diplomatik bir bölgede yer alacak. Aynı zamanda alkol satışı yalnızca gayrimüslimlere gerçekleştirilse bile bu satış kesinlikle sınırlı olacak.
Söz konusu adım, alkol kullanmanın haram sayıldığı ve şeriata göre yönetilen Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğindeki reform çabaları kapsamında atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.
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Aynı zamanda bu alkol mağazası, ülkenin turizm ve ticarete açılması çabalarının bir parçasını oluşturarak, geleneksel normlara meydan okuyan bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.
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