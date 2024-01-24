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Türkiye 2023'te En Çok Nelerden Şikayet Etti? Şikayetvar Açıkladı 'Gündemde Zamlar İlk Sırada E-Ticaret Var'

Türkiye 2023'te En Çok Nelerden Şikayet Etti? Şikayetvar Açıkladı 'Gündemde Zamlar İlk Sırada E-Ticaret Var'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.01.2024 - 19:44

Çözüm platformu Şikayetvar, her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'de en çok nelerden şikayet edildiğini açıkladı! Yıl boyunca 520 bini aşkın şikayetin çözüme kavuştuğu platforma aylık ortalama 28 milyon ziyaret gerçekleşti. Günde 14.000'e yakın sayıda şikayet yazılan platformun açıkladığı verilerse dikkat çekti! Peki, Türkiye 2023 yılında en çok nelerden şikayet etti? Gelin, e-ticaretten zamlara, dolandırıcılıktan internet servis sağlayıcılarına Türkiye'nin şikayetlerine göz atalım...

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Türkiye, 2023 yılında en çok Temmuz ayında şikayet etti!

Türkiye, 2023 yılında en çok Temmuz ayında şikayet etti!

Şikayetvar platformunun paylaştığı verilere göre, 2023 yılında kayıtlı marka sayısı bir önceki yıla kıyasla önemli bir artış gösterdi. 2022'de 162 bin 48 olan bu sayı, 2023'te 193 bin 993'e çıktı. Böylece, platforma yapılan şikayet sayısı yalnızca bir yılda yüzde 38,3 arttı. Platform, aylık ortalama 28 milyon ziyaretçi ağırladı.

  • Çözüme ulaşan şikayetlerin sayısı da 2023'te artış gösterdi. 2022'de 346 bin 393 olan bu sayı, 2023'te yüzde 50'lik bir artışla 521 bin 527'ye ulaştı. 

  • Toplam üye sayısı da 2023'te artış gösterdi. 2022'de 9 milyon 261 bin 720 olan üye sayısı, 2023'te 11 milyon 119 bin 972'ye yükseldi. 

  • Şikayet sayısı da 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 38'lik bir artışla 3 milyon 624 bin 148'e ulaştı. 

Verilere göre, 2023 yılında en fazla şikayet edilen ay Temmuz ayı oldu!

Türkiye en çok da o gün şikayet geldi: 10 Temmuz!

Türkiye en çok da o gün şikayet geldi: 10 Temmuz!

Türkiye'nin en çok şikayet edilen ayında Şikayetvar platformuna tam olarak 358 bin 543 şikayet kaydedildi. Yıl genelinde yapılan inceleme sonucunda ise en çok şikayetin Pazartesi günleri yapıldığı ortaya çıktı. Türkiye'deki kullanıcıların en yoğun şikayet saati ise 14.00 olarak belirlendi. 

Ayrıca, 2023 yılında en çok şikayetin yapıldığı tarih ise 10 Temmuz olarak kayıtlara geçti.

Peki, 2023 yılında en çok hangi şehir şikayet etti?

Peki, 2023 yılında en çok hangi şehir şikayet etti?

Nüfus yoğunluğuna oranla en çok şikayet başvurusu İstanbul'dan geldi. Bin kişi başına düşen şikayet sayısının 77,4 olduğu İstanbul, bu alanda lider konumdaydı. 

İstanbul'u sırasıyla Antalya, Ankara ve İzmir takip etti. Şikayetvar platformunun verilerine göre, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023'te de en az şikayet başvurusu yapan il Muş oldu.

Şikayetvar, Türkiye'nin şikayet haritasını da açıkladı!

Şikayetvar, Türkiye'nin şikayet haritasını da açıkladı!

Listenin en üstünde İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Bayburt yer aldı. Listenin en sonunda ise Muş, Hakkari, Adıyaman, Kars ve Ağrı vardı.

2023 yılında en fazla şikayet alan sektör belli oldu: E-Ticaret

2023 yılında en fazla şikayet alan sektör belli oldu: E-Ticaret

Şikayetvar'ın yayınladığı verilere göre, 2023 yılında da en çok arama da şikayet de e-ticaretle ilgiliydi! Yıl boyunca e-ticaretle ilgili 487 bin 188 adet şikayet yapıldı. 

2023 yılında, Şikayetvar platformu üzerinde en çok ziyaretçi çeken e-ticaret sektörü, 43 milyon 40 bin 515 ziyaretçinin gündeminde yer aldı. Bu sektörü, 31 milyon 536 bin 552 ziyaretçi sayısı ile internet servis sağlayıcıları takip etti. Üçüncü sırayı ise 28 milyon 317 bin 931 ziyaretçi ile finans sektörü aldı. 

Kamu hizmetleri, beyaz eşya ve alışveriş sektörleri de platformda en çok ilgi gören diğer sektörler arasında yer alıyor.

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İşte, 2023 yılında Türkiye'de en fazla şikayet alan sektörler

İşte, 2023 yılında Türkiye'de en fazla şikayet alan sektörler

Yıl boyunca e-ticaretle ilgili 487 bin 188 adet şikayet yapılan e-ticaret sektörünü, 405 bin 367 şikayet ile finans sektörü izledi. 

Finans sektörünün ardından sıralanan diğer sektörler ise; İnternet Servis Sağlayıcıları (370 bin 556 şikayet), İletişim (323 bin 828 şikayet), Kargo ve Nakliyat (319 bin 856 şikayet), Alışveriş (247 bin 963 şikayet), Kamu (204 bin 431 şikayet), Beyaz Eşya (108 bin 470 şikayet), Giyim (107 bin 181 şikayet), Ulaşım (80 bin 726 şikayet) oldu.

Şikayette zirvenin sahibi e-ticarette en çok şikayet edilen konular, bazı alışveriş tutkunlarına tanıdık gelebilir!

Şikayette zirvenin sahibi e-ticarette en çok şikayet edilen konular, bazı alışveriş tutkunlarına tanıdık gelebilir!

E-ticaret sektörüne yönelik en yaygın şikayetler arasında, 

  • Müşterilere önceden bilgi verilmeden siparişlerin iptal edilip daha yüksek bir fiyata satışa sunulması, 

  • Görseldeki ve teslim edilen ürünler arasındaki farklılıklar ve kalitesiz ya da kusurlu ürünlerin gönderilmesi,

  • Ürün teslimatlarının belirtilen süre içinde gerçekleştirilmemesi, 

  • Kargo sürecinde yaşanan gecikmeler ve hatalı teslimatlar için çözüm önerilmemesi, 

  • Kampanya dönemlerinde ürün fiyatlarının gerçekte olduğundan daha yüksek gösterilerek indirim yapılmış gibi sunulması, 

  • Ürünlerin faturasız olarak teslim edilmesi ve bu durumun iade süreçlerinde problemlere yol açması gibi konular yer alıyor.

Gelelim, 2023 yılının Türkiye gündemine: Zamlar damgasını vurmuş!

Gelelim, 2023 yılının Türkiye gündemine: Zamlar damgasını vurmuş!

Şikayetvar, yıl boyunca çeşitli araştırmalar yaparak ülke gündemine dair önemli verileri de paylaştı. Gündemin nabzını tutan verilere göre, kullanıcıların en çok şikayet ettiği konular arasında, bir dizi ürün ve hizmette yaşanan fiyat artışları yer aldı. Özellikle kira zamlarında görülen aşırı artış, kullanıcılar tarafından çok kez şikayet edildi.

2023 yılında zamların yanı sıra; EYT'den dolandırıcılığa, vize başvurusundan ilaç erişimine pek çok konu Türkiye'nin gündeminde yer almış!

2023 yılında zamların yanı sıra; EYT'den dolandırıcılığa, vize başvurusundan ilaç erişimine pek çok konu Türkiye'nin gündeminde yer almış!

Zamlara ilişkin şikayetlerin yanı sıra Türkiye gündeminden düşmeyen diğer konular ise şu şekilde: 

  • Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu ve maaş promosyonlarındaki rekabet, yıl boyunca en çok tartışılan konulardan biri oldu. 

  • Hayati öneme sahip ilaçlara erişimde yaşanan sorunlar da vatandaşları Şikayetvar platformuna yönlendirdi. 

  • 2023 yılında IMEI kayıt ücretlerinin 6.091 TL'den 20.000 TL'ye yükseltilmesi, bu alanda büyük bir yoğunluğa ve şikayetlerin bir haftada 93 kat artmasına yol açtı.

  • Vize başvurusunda zorluk çeken vatandaşlar da yaşadıkları sorunları Şikayetvar üzerinden dile getirerek çözüm aradılar.

  • Fiyatların artması nedeniyle yeni beyaz eşya alamayan ve arızalanan ürünlerini tamir ettirmeyi tercih eden kullanıcıların sorunu ise yetkili servisler oldu.

  • Çeşitli platformlar ve yöntemler kullanarak vatandaşları hedef alan dolandırıcılık vakaları da gündemin önemli konularından biri oldu. Bu tür dolandırıcılık vakalarına dair çok sayıda şikayet, Şikayetvar platformuna ulaştı.

  • WhatsApp üzerinden yabancı numaraların araması veya mesaj göndermesi, 2023 yılında çokça konuşulan ve hâlâ da tartışmaları devam eden bir diğer konu.

2023 yılında Türkiye'nin yüzünü güldüren sektör: Emlak ve inşaat sektörü olmuş!

2023 yılında Türkiye'nin yüzünü güldüren sektör: Emlak ve inşaat sektörü olmuş!

2023 yılında, en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip sektör de belli oldu! Şikayetvar verilerine göre, yüzde 51'lik bir oranla emlak ve inşaat sektörü müşterilerinin yüzünü güldürdü. 

İnternet platformları ise yüzde 48'lik bir memnuniyet oranı ile ikinci sırayı aldı. Üçüncü sırada yer alan mobilya ve ev tekstili sektörünü ise gıda sektörü takip etti.

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Türkiye, 2023 yılında bu sektörlerden vazgeçti...

Türkiye, 2023 yılında bu sektörlerden vazgeçti...

2023 yılı istatistiklerine bakıldığında, kiralık villa ve ev sektöründe şikayetlerin yüzde 57 oranında azaldığı görülüyor. Şikayet sayısının ciddi oranlarda azaldığı diğer sektörlerse;  

  • Düğün Salonları, Züccaciye Markaları, Yabancı Kahveler, Kripto Sanal-Dijital Para Borsası, Emlak Ofisi, Restoran Steakhouse, Cinsel Sağlık ve Yetişkin Ürünleri Siteleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Kahvaltı Mekanları oldu.

Sıra geldi, Şikayetvar'a ulaşan en ilginç şikayetlere...

Sıra geldi, Şikayetvar'a ulaşan en ilginç şikayetlere...

Hazır olun, bu şikayetlere siz de şaşıracaksınız.... 👇

Bu yıl, aşkı fallarda arayanlar da Şikayetvar'daydı 👇

Bu yıl, aşkı fallarda arayanlar da Şikayetvar'daydı 👇

“Şikayet değil de teşekkür etmek için yazıyorum. Sakızların üzerindeki notları yazandan Allah razı olsun. Allah ayağına taş değdirmesin... İlişkimize heyecan katıyorsunuz. Her biri nokta atışı... Özellikle de sevgilime denk gelenler. Bugün yine sizi andık, güldük, eğlendik…”

Oyun bağımlılısı eş 'oyun şirketlerinin' kulaklarını çınlattı👇

Oyun bağımlılısı eş 'oyun şirketlerinin' kulaklarını çınlattı👇

“Bu oyunu yapan, icat edene saygılarımı sunarım. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Sizin yüzünüzden eşime ulaşamıyorum. Eşim evdeki bir ruh gibi… Var mı yok mu belli değil. Oyun sistemleri çöksün inşallah. Kara bir bela gibi oyunlar.”

Sürprizlerle dolu siparişler kullanıcıları şoke etti 👇

Sürprizlerle dolu siparişler kullanıcıları şoke etti 👇

“Bilinen bir köfteciden sipariş ettiğim ürünümün içinden canlı akrep çıktı. Canlı bir akrep. Kardeşlerimin yemeğindeydi çocuklar korkularından ne yapacaklarını bilemeyip yoğurdun içine atmışlar bir can bu kadar basite alınmamalı. Ağır bir yaptırım istiyorum; ilaçlama veya ceza… Böyle bir şey olamaz bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler… İlaçlama vs. Ama gerçek bir yaptırım istiyorum.”

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Güneş yine birilerine isyan ettirdi! 👇

Güneş yine birilerine isyan ettirdi! 👇

“Tamam anlarım evrenin yaşam kaynağısın, büyüksün, kralsın da çok sıcaksın be kardeşim. Az derece kıs. Vallahi bunaldık ya. Çok şikayet alıyorsun bilgin olsun. Biraz özveri, çok değil biraz empati! Sen dünyada olsan biz sana böyle sıcak versek hoşuna gider mi lütfen?”

Kimileri de midelerine gitmesini hayal ettikleri gıdalarla sınandı 👇

Kimileri de midelerine gitmesini hayal ettikleri gıdalarla sınandı 👇

“Şaka gibi ama gerçek. Ne içtiğiniz belli değil. Gece uyurken meyve suyu bomba gibi patladı, evdeki herkes uyandı. Korkunç bir şey, midemize nelerin girdiğini bilmediğimiz bir meyve suyu. Patlaması o kadar şiddetliydi ki tavanı deldi.” 

“Marketten aldığım kaşar peynirinin içinden metal kaşık çıktı. İnsan sağlığını hiçe sayan bu firma ile alışverişimi durdurdum. Tüketiciler, videoyu izleyin ve bundan sonra yapacağınız alışverişleri ve seçeceğiniz firmayı gözden geçirin.”

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canlı akrep çıkan umarim Köfteci Yusuf değildir😳 gerçi Ankara'da nem yok akrep yok deyip içimi ferahlatayım :)