Türkiye 2023'te En Çok Nelerden Şikayet Etti? Şikayetvar Açıkladı 'Gündemde Zamlar İlk Sırada E-Ticaret Var'

Şikayetvar platformunun paylaştığı verilere göre, 2023 yılında kayıtlı marka sayısı bir önceki yıla kıyasla önemli bir artış gösterdi. 2022'de 162 bin 48 olan bu sayı, 2023'te 193 bin 993'e çıktı. Böylece, platforma yapılan şikayet sayısı yalnızca bir yılda yüzde 38,3 arttı. Platform, aylık ortalama 28 milyon ziyaretçi ağırladı.

Çözüme ulaşan şikayetlerin sayısı da 2023'te artış gösterdi. 2022'de 346 bin 393 olan bu sayı, 2023'te yüzde 50'lik bir artışla 521 bin 527'ye ulaştı.

Toplam üye sayısı da 2023'te artış gösterdi. 2022'de 9 milyon 261 bin 720 olan üye sayısı, 2023'te 11 milyon 119 bin 972'ye yükseldi.

Şikayet sayısı da 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 38'lik bir artışla 3 milyon 624 bin 148'e ulaştı.

Verilere göre, 2023 yılında en fazla şikayet edilen ay Temmuz ayı oldu!