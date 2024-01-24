Türkiye 2023'te En Çok Nelerden Şikayet Etti? Şikayetvar Açıkladı 'Gündemde Zamlar İlk Sırada E-Ticaret Var'
Türkiye 2023'te En Çok Nelerden Şikayet Etti? Şikayetvar Açıkladı 'Gündemde Zamlar İlk Sırada E-Ticaret Var'
Çözüm platformu Şikayetvar, her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'de en çok nelerden şikayet edildiğini açıkladı! Yıl boyunca 520 bini aşkın şikayetin çözüme kavuştuğu platforma aylık ortalama 28 milyon ziyaret gerçekleşti. Günde 14.000'e yakın sayıda şikayet yazılan platformun açıkladığı verilerse dikkat çekti! Peki, Türkiye 2023 yılında en çok nelerden şikayet etti? Gelin, e-ticaretten zamlara, dolandırıcılıktan internet servis sağlayıcılarına Türkiye'nin şikayetlerine göz atalım...
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Türkiye, 2023 yılında en çok Temmuz ayında şikayet etti!
Türkiye en çok da o gün şikayet geldi: 10 Temmuz!
Peki, 2023 yılında en çok hangi şehir şikayet etti?
Şikayetvar, Türkiye'nin şikayet haritasını da açıkladı!
2023 yılında en fazla şikayet alan sektör belli oldu: E-Ticaret
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İşte, 2023 yılında Türkiye'de en fazla şikayet alan sektörler
Şikayette zirvenin sahibi e-ticarette en çok şikayet edilen konular, bazı alışveriş tutkunlarına tanıdık gelebilir!
Gelelim, 2023 yılının Türkiye gündemine: Zamlar damgasını vurmuş!
2023 yılında zamların yanı sıra; EYT'den dolandırıcılığa, vize başvurusundan ilaç erişimine pek çok konu Türkiye'nin gündeminde yer almış!
2023 yılında Türkiye'nin yüzünü güldüren sektör: Emlak ve inşaat sektörü olmuş!
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Türkiye, 2023 yılında bu sektörlerden vazgeçti...
Sıra geldi, Şikayetvar'a ulaşan en ilginç şikayetlere...
Bu yıl, aşkı fallarda arayanlar da Şikayetvar'daydı 👇
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canlı akrep çıkan umarim Köfteci Yusuf değildir😳 gerçi Ankara'da nem yok akrep yok deyip içimi ferahlatayım :)