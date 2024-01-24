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TÜİK'ten Enflasyon Açıklaması: "Algılanan Enflasyon ve TÜFE’nin Farklılaşması Haberleri Çarpıtılıyor"

TÜİK'ten Enflasyon Açıklaması: "Algılanan Enflasyon ve TÜFE’nin Farklılaşması Haberleri Çarpıtılıyor"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.01.2024 - 17:02

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Algılanan Enflasyon ve TÜFE’nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığını belirtti.

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TÜİK: "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Algılanan Enflasyon ve TÜFE’nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığı görülmektedir."

TÜİK: "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Algılanan Enflasyon ve TÜFE’nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığı görülmektedir."

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, 'TÜFE, her ay 81 il 228 ilçe kapsamında 564.710 fiyat derlenerek enflasyonu uluslararası standartlarda ölçen hesaplama sistemidir. Basında Algılanan Enflasyon olarak ifade edilen veri ise yine TÜİK tarafından gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi kapsamında yer alan ve vatandaşlara yöneltilen 'Geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının % kaç arttığını/azaldığını düşünüyorsunuz? Lütfen tahmini oran veriniz.' sorusuna verilen cevaplar üzerinden hesaplanabilmektedir. Söz konusu anketin mikro verisi, TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla talep eden tüm araştırmacıların kullanımına açıktır.' denildi.

Açıklamanın devamında da şu ifadeler yer aldı:

Açıklamanın devamında da şu ifadeler yer aldı:

Tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve yukarıda arz edilen tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden, resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır. Zira tüketicinin enflasyon tahmini ile TÜFE'nin farklılaşması son derece doğaldır. Algılanan enflasyon ile TÜFE arasındaki oransal fark Avrupa Birliği ülkelerinde 5 ila 6 kata kadar çıkarken, ülkemizde bu farklılaşma çok daha düşüktür. 2023 yıl sonunda TÜFE yıllık değişim oranı %64.77 iken, tüketicilerin tahmini %96’dır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜİK'in hesaplamaları bu şekilde yansımıştı.

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