TÜİK'ten Enflasyon Açıklaması: "Algılanan Enflasyon ve TÜFE’nin Farklılaşması Haberleri Çarpıtılıyor"

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, 'TÜFE, her ay 81 il 228 ilçe kapsamında 564.710 fiyat derlenerek enflasyonu uluslararası standartlarda ölçen hesaplama sistemidir. Basında Algılanan Enflasyon olarak ifade edilen veri ise yine TÜİK tarafından gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi kapsamında yer alan ve vatandaşlara yöneltilen 'Geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının % kaç arttığını/azaldığını düşünüyorsunuz? Lütfen tahmini oran veriniz.' sorusuna verilen cevaplar üzerinden hesaplanabilmektedir. Söz konusu anketin mikro verisi, TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla talep eden tüm araştırmacıların kullanımına açıktır.' denildi.