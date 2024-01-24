TÜİK'ten Enflasyon Açıklaması: "Algılanan Enflasyon ve TÜFE’nin Farklılaşması Haberleri Çarpıtılıyor"
TÜİK'ten Enflasyon Açıklaması: "Algılanan Enflasyon ve TÜFE’nin Farklılaşması Haberleri Çarpıtılıyor"
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Algılanan Enflasyon ve TÜFE’nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığını belirtti.
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TÜİK: "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Algılanan Enflasyon ve TÜFE’nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığı görülmektedir."
Açıklamanın devamında da şu ifadeler yer aldı:
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