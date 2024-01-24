Yeni Soğuk Hava Dalgası Geliyor: İstanbul Kar Yağışına Kavuşacak mı?
Yeni Soğuk Hava Dalgası Geliyor: İstanbul Kar Yağışına Kavuşacak mı?
Türkiye’de hava sıcaklıkları Akdeniz Bölgesi hariç mevsim normallerinin üstünde seyrederken, cuma gününden itibaren yeni soğuk hava dalgasının da etkili olacağı açıklandı. Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte Ankara’da kar yağışı beklenirken, İstanbul’da ise kar yağışının yağmur ile birlikte olacağı tahmin ediliyor.
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Türkiye’de yurdun hemen hemen yer yerinde soğuk hava etkili oluyor. Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle kar örtüsünün 5 metreye kadar yükseldiği görüldü.
HaberTürk’e konuşan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 26 Ocak Cuma günü itibariyle ülkede yeni soğuk hava dalgasının etkili olacağını açıkladı. Cuma gününden itibaren kıyı bölgeler hariç yurdun her yerinde ‘kar havası’ olacak. Cuma günü Ankara’da kar yağma ihtimali var, İstanbul hafta sonuna zayıf yağmurlu ve genellikle bulutlu giriyor.
“Cumartesi günü Trakya, Batı ve Orta Karadeniz yüksekleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kar yağışları görürüz.”
“28 Ocak Pazar günü ve yeni haftanın ilk 2 günü ise Marmara için kar yağışları yeniden bir dalga halinde bölgeye sokulacak.”
“Şimdilik Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bolu yüksekleri pazar günü orta kuvvette kar yağışı görebilir. İstanbul’da yağış karla karışık yağmur ve bazı yüksek kesimlerde kar şeklinde düşer.”
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