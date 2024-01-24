Yeni Soğuk Hava Dalgası Geliyor: İstanbul Kar Yağışına Kavuşacak mı?

Türkiye’de hava sıcaklıkları Akdeniz Bölgesi hariç mevsim normallerinin üstünde seyrederken, cuma gününden itibaren yeni soğuk hava dalgasının da etkili olacağı açıklandı. Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte Ankara’da kar yağışı beklenirken, İstanbul’da ise kar yağışının yağmur ile birlikte olacağı tahmin ediliyor.