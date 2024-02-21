21 Şubat Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
21 Şubat Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 21 Şubat Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Yayınlanmaya başladığı günden itibaren sosyal medyayı esiri haline getiren dizilerden biri de Kızılcık Şerbeti. Beklenmedik senaryosu ile hala izleyenlerine ters köşe yapan Kızılcık Şerbeti, RTÜK'ten aldığı ceza ile reytinglerini ikiye katlamıştı hatırlarsanız. Aradan aylar geçti, RTÜK Kızılcık Şerbeti'ne bir ceza daha kesti!
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, dünyada düşüş eyleminde olan AIDS enfeksiyonu taşıyan hasta sayısının Türkiye’de artığını söyledi
Koç Holding, son dönemde sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan 'Koç Grubu, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Havaya ilk cemrenin düşüşü gerçekleşti. Peki, cemre nedir ve cemre düştüğünde ne olur?
İngiltere Savunma Bakanı, geçtiğimiz haftalarda yanlış ateşlenen ve neredeyse kendi canına mal olacak başarısız füze testiyle ilgili parlamentoda savunma yaptı.
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Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul’un Kadıköy ilçesinden Fatih Mehmet Maçoğlu’nu belediye başkanlığına aday göstermişti. Türkiye İşçi Partisi ise Kadıköy için adaylarının genel başkan yardımcı Doğan Ergün olduğunu açıkladı.
Döviz kurundaki yükseliş sürerken, dolardan bir zirve daha geldi. ABD doları bugün Türk lirasını değerlenmeyi sürdürerek gün sonunda 31 lira bandını geçti!
Türkiye’nin yeni ABD Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, torpille işe girmenin 'kul hakkı olduğunu' ancak torpille girilen işte elde edilen kazancın 'helal' olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyayı bir hayli aktif kullanıyor biliyorsunuz ki. Özellikle Twitter'da yaptığı gündem yorumlarıyla dikkat çeken Demirtaş, Türkiye hakkında yeni bir karar aldığını açıkladı. "Çok üzülüyorum, hiçbir işe yaramıyor."
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Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak’ın, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sözleri tartışılmaya devam ediyor.
Feyze Altun'un yapmış olduğu paylaşımın ardından gözaltına alınması sosyal medyada büyük bir gündem oluşturdu biliyorsunuz ki. Diğer bir yandan gündemin en yakın takipçilerinden Fatih Altaylı, yayınladığı videoda Feyza Altun'un polisler geldiğinde rakı içtiğine dair ifadelere yer vermişti. Feyza Altun durumun gerçeğini açıkladıktan sonra, Altaylı'dan da yeni açıklama geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim öncesi mal varlığını açıkladı.
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İstanbul’un en turistik yapılarının başında gelen Galata Kulesi’nde depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı yapılacak.
AK Partili Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, iddiaya göre telefonda bir vatandaşa ‘sana dansöz kıyafeti giydirir, oynatırım’ dedi. Vatandaş ise pazar ziyareti sırasında elindeki dansöz kıyafetiyle Bahadır’a tepki gösterdi.
Yazar Sevda Türküsev bu sefer de Suudi Arabistan'ın güzellik yarışmasına katılan ilk modelini diline doladı. Türküsev'e çok konuşulan cevap ise bir Suudi kullanıcıdan geldi.
Yunanistan Yargıtay’ı, genel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yolsuzluk iddalarında bulunan Ali Yeşildağ için Türkiye’ye iade kararı verdi. Adelet Bakanlığı kararı onaylarsa Ali Yeşildağ ve ailesi Türkiye’e iade edilecek.
Emekli maaşlarındaki artış bankaları harekete geçirdi! Bankaların 'Emekli Maaş Promosyon' kampanyalarına gelen Şubat düzenlemesinin ardından promosyon ödemelerinin tutarları da belli oldu!
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