TİP Adayını Açıkladı: Kadıköy’de Fatih Mehmet Maçoğlu’na Rakip Çıktı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul’un Kadıköy ilçesinden Fatih Mehmet Maçoğlu’nu belediye başkanlığına aday göstermişti. Türkiye İşçi Partisi ise Kadıköy için adaylarının genel başkan yardımcı Doğan Ergün olduğunu açıkladı.