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TİP Adayını Açıkladı: Kadıköy’de Fatih Mehmet Maçoğlu’na Rakip Çıktı

TİP Adayını Açıkladı: Kadıköy’de Fatih Mehmet Maçoğlu’na Rakip Çıktı

Kadıköy
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.02.2024 - 18:26

Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul’un Kadıköy ilçesinden Fatih Mehmet Maçoğlu’nu belediye başkanlığına aday göstermişti. Türkiye İşçi Partisi ise Kadıköy için adaylarının genel başkan yardımcı Doğan Ergün olduğunu açıkladı.

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Sol partilerin İstanbul Kadıköy Belediyesi için yarışı sürüyor.

Sol partilerin İstanbul Kadıköy Belediyesi için yarışı sürüyor.

TKP, daha önce Ovacık ve Tunceli Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Fatih Mehmet Maçoğlu’nu sürpriz bir şekilde İstanbul Kadıköy’den aday göstermişti.

TKP, daha önce Ovacık ve Tunceli Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Fatih Mehmet Maçoğlu’nu sürpriz bir şekilde İstanbul Kadıköy’den aday göstermişti.

TBMM'de Basın Toplantısı düzenleyen Erkan Baş, "Kadıköy'de seçimlere Genel Başkan Yardımcımız Doğan Ergün ile giriyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM'de Basın Toplantısı düzenleyen Erkan Baş, "Kadıköy'de seçimlere Genel Başkan Yardımcımız Doğan Ergün ile giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi( CHP) Kadıköy adayının Mesut Kösedağı olduğunu duyurmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi( CHP) Kadıköy adayının Mesut Kösedağı olduğunu duyurmuştu.

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Lady

sağcılar neden kazanıyor diye sorarsanız işte cevabı.

yoruma gelen

Bu solcular birbirlerinin önünü kesmeyi çok seviyorlar. Nedense hiç anlaşamıyorlar..

Asa

Bir şekilde kazanma ihtimali olunca hemen oraya üşüyorlar...