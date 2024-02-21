TİP Adayını Açıkladı: Kadıköy’de Fatih Mehmet Maçoğlu’na Rakip Çıktı
TİP Adayını Açıkladı: Kadıköy’de Fatih Mehmet Maçoğlu’na Rakip Çıktı
Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul’un Kadıköy ilçesinden Fatih Mehmet Maçoğlu’nu belediye başkanlığına aday göstermişti. Türkiye İşçi Partisi ise Kadıköy için adaylarının genel başkan yardımcı Doğan Ergün olduğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sol partilerin İstanbul Kadıköy Belediyesi için yarışı sürüyor.
TKP, daha önce Ovacık ve Tunceli Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Fatih Mehmet Maçoğlu’nu sürpriz bir şekilde İstanbul Kadıköy’den aday göstermişti.
TBMM'de Basın Toplantısı düzenleyen Erkan Baş, "Kadıköy'de seçimlere Genel Başkan Yardımcımız Doğan Ergün ile giriyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi( CHP) Kadıköy adayının Mesut Kösedağı olduğunu duyurmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
sağcılar neden kazanıyor diye sorarsanız işte cevabı.
Bu solcular birbirlerinin önünü kesmeyi çok seviyorlar. Nedense hiç anlaşamıyorlar..
Bir şekilde kazanma ihtimali olunca hemen oraya üşüyorlar...