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Gökhan Zan, TİP'in Hatay Belediye Başkan Adayı Oldu İddiası! Adayın İsmi Yarın Duyurulacak

Gökhan Zan, TİP'in Hatay Belediye Başkan Adayı Oldu İddiası! Adayın İsmi Yarın Duyurulacak

Hatay
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.02.2024 - 22:38

Eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın Türkiye İşçi Partisi (TİP)'ten Hatay Belediye Başkan Adayı olacağı iddia edildi.

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde en fazla zarar gören iller arasında yer alan Hatay'da depremin yaralarının sarılmasında aktif rol oynayan eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın TİP'ten Hatay Belediye Başkan Adayı olacağı iddia edildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde en fazla zarar gören iller arasında yer alan Hatay'da depremin yaralarının sarılmasında aktif rol oynayan eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın TİP'ten Hatay Belediye Başkan Adayı olacağı iddia edildi.

KRT TV yazarı, gazeteci Hasan Basri Akdemir iddiayı 'Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. PM kararı alındı. Gökhan Zan kabul etti. Yarın resmi açıklama yapılacak.' ifadeleriyle duyurdu.

Zan'ın adaylığıyla ilgili iddialara ilişkin TİP kanadından henüz resmi açıklama gelmezken, sosyal medyadan aday ismi verilmeden '12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de İstanbul İl Başkanlığımızda milletvekillerimizin katılımıyla Hatay İttifakı’nın Büyükşehir Belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayacağız.' paylaşımı yapıldı.

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