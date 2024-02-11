Gökhan Zan, TİP'in Hatay Belediye Başkan Adayı Oldu İddiası! Adayın İsmi Yarın Duyurulacak
Gökhan Zan, TİP'in Hatay Belediye Başkan Adayı Oldu İddiası! Adayın İsmi Yarın Duyurulacak
Eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın Türkiye İşçi Partisi (TİP)'ten Hatay Belediye Başkan Adayı olacağı iddia edildi.
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde en fazla zarar gören iller arasında yer alan Hatay'da depremin yaralarının sarılmasında aktif rol oynayan eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın TİP'ten Hatay Belediye Başkan Adayı olacağı iddia edildi.
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