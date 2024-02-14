İrfan Değirmenci TİP’ten Çankaya Belediye Başkanı Adayı Oldu
İrfan Değirmenci TİP’ten Çankaya Belediye Başkanı Adayı Oldu
Gazetesi İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi’nden Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz günlerde Halk TV’de istifa eden İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi’nden belediye başkanı oldu.
Değirmenci, Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye başkanı olmak için yarışacak.
İrfan Değirmenci, geçtiğimiz yerel seçimlerde yine TİP’ten İzmir’de milletvekili adayı olmuş ancak az bir oy farklı ile kazanamamıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda