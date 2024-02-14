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İrfan Değirmenci TİP’ten Çankaya Belediye Başkanı Adayı Oldu

İrfan Değirmenci TİP’ten Çankaya Belediye Başkanı Adayı Oldu

TİP
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.02.2024 - 18:16 Son Güncelleme: 14.02.2024 - 18:22

Gazetesi İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi’nden Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı oldu. 

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Geçtiğimiz günlerde Halk TV’de istifa eden İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi’nden belediye başkanı oldu.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV’de istifa eden İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi’nden belediye başkanı oldu.

Değirmenci, Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye başkanı olmak için yarışacak.

Değirmenci, Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye başkanı olmak için yarışacak.

İrfan Değirmenci, geçtiğimiz yerel seçimlerde yine TİP’ten İzmir’de milletvekili adayı olmuş ancak az bir oy farklı ile kazanamamıştı.

İrfan Değirmenci, geçtiğimiz yerel seçimlerde yine TİP’ten İzmir’de milletvekili adayı olmuş ancak az bir oy farklı ile kazanamamıştı.

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