Özdemir'den Gökhan Zan Tepkisi:' İyi Parti'den TİP'e Transfer Oluyorsa Burada Siyasi Görüş Aramamak Lazım'

Eski futbolcu Gökhan Zan'ın Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması gazeteci Cüneyt Özdemir'den tepki çekti.
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İlk olarak ismi CHP ile anılan ardından da İyi Parti'ye katılan Gökhan Zan, İYİ Parti'den de istifa ettikten sonra TİP'e geçti.
TİP'e geçen ve Hatay Büyükşehir Belediye başkanı adayı olan Gökhan Zan hakkında konuşan Cüneyt Özdemir ise, 'Kardeşim İyi Parti'den TİP'e bir adam transfer oluyorsa burada siyasi görüş aramamak kazım' dedi.
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Özdemir'in her lodostan poyraza değişen akımını ne yapacağız mesela?
Cüneyti sevmiyorum ama doğru demiş
gökhan beyin orada bir siyasi duruşu temsil etmediği, çıkarılan adayları beğenmediğinden dolayı tip i seçtiği kabak gibi ortada. solu etnik siyasetten ayırma... Devamını Gör